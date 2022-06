De acuerdo con los Manuales Merck de diagnóstico y terapia, el aparato digestivo, se encarga de recibir los alimentos, fraccionarlos en nutrientes (un proceso conocido como digestión), y procurar su absorción por parte del torrente sanguíneo y eliminar del organismo los restos de alimentos no digeribles.



Muchos especialistas argumentan que un proceso digestivo sobresaliente empieza cuando se mastica los alimentos. A menudo las personas suelen comer muy rápido o incluso comer mientras hablan, acciones que hacen que los alimentos sean tragados sin haber sido masticados lo suficiente.



No masticar los alimentos lo suficiente puede ocasionar algunos problemas digestivos generando indigestión, hinchazón, acidez, estreñimiento, dolor de cabeza o falta de energía, por mencionar algunos malestares.



Es por esto que muchos especialistas piden a sus pacientes, tomarse el tiempo de masticar cada bocado sin afán para descomponer las partículas más grandes de comida hasta reducirlas para facilitarle el trabajo de digestión al organismo.



Se sabe que cuando las personas no mastican bien, el centro de saciedad no se activa y esto provoca que, por intervalos cortos de tiempo, las personas vuelven a tener hambre y sentir la necesidad de comer, aunque su cuerpo en realidad no lo requiera.



Cabe destacar que algunos nutricionistas han argumentado que alimentarse debería ser una actividad importante y por eso debe realizarse en un espacio adecuado en que se pueda tener toda la atención concentrada en el proceso de comer.

