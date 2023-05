Todo en exceso es malo, incluso el sexo. Se estima que un adulto promedio tiene relaciones sexuales 54 veces al año y si bien se ha comprobado a través de una amplia variedad de estudios que la actividad sexual es beneficiosa para el cuerpo humano y la salud de las personas, es poco lo que se habla cuándo ya es demasiado.

Por ejemplo, diversos estudios aseguran que mantener sexo al menos dos veces por semana reduce a la mitad las posibilidades de morir de una enfermedad del corazón.

Facebook Twitter Linkedin

La actividad sexual es beneficiosa para la salud, pero en exceso puede afectar al cuerpo. Foto: iStock

(Lea también: Conozca los beneficios de tener relaciones sexuales todos los días)

En este sentido, expertos aseguran que el sexo tiene una relación inversamente proporcional con la presencia de enfermedades cardiovasculares: cuanta mayor sea la frecuencia de relaciones, menos patologías. Por ejemplo algunos de los beneficios que trae el sexo para la salud son:

Fortalece tu sistema inmunológico: Las personas sexualmente activas tienden a enfermarse menos, pues su sistema inmunológico se ve reforzado generando más anticuerpos. Ayuda a controlar el estrés: Esta actividad tiene beneficios físicos y psicológicos, pues reduce el estrés. En la revista ‘Psychology’, se publicó un artículo que muestra que las personas que habían tenido relaciones sexuales en las últimas 24 horas padecían menos estrés que los individuos que no lo habían practicado. Ayuda a dormir mejor: El sexo ayuda dormir mejor ya que después de esta actividad las personas terminan cansadas y esto estimula la producción de melatonina. Mejora la salud cardiovascular: Un grupo de científicos que publicaron su estudio en la revista Epidemiology and Community Health afirman que tener sexo una o dos veces por semana reduce el riesgo de tener un ataque cardíaco. Hace que se sienta más feliz: Durante esta actividad el cuerpo emite una gran cantidad de feromonas que hacen que la persona se sienta más deseable y seguro de sí mismo.

Pero, entonces, ¿cuándo es demasiado sexo y cómo practicarlo en exceso puede afectar nuestra salud? Si bien este es un tema del que se ha estudiado poco, varios expertos coinciden en que sí es cierto que se puede tener relaciones sexuales en exceso. Pero que eso, en todo caso, depende de cada persona y no existe un número de veces que se considere como "demasiado sexo".

"La definición de sexo con mucha frecuencia es variable. Si la persona se siente bien y no duele, entonces el sexo con cualquier frecuencia está bien", señaló en un artículo publicado por la revista Health la doctora Rebecca C. Brightman, profesora clínica asistente de obstetricia, ginecología y medicina reproductiva en la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai.

(Lea también: Sexo en exceso: ¿puede tener efectos negativos para la salud?)

Facebook Twitter Linkedin

Un adulto promedio tiene 54 encuentros sexuales cada año. Foto: iStock

En dicho texto, varios expertos en ginecología y sexólogos señalaron que si bien es cierto no existe un número que determine que se está “teniendo mucho sexo”, sí existen síntomas que pueden reflejar esa realidad y a los cuales una persona debe prestarle atención.

Por ejemplo, algunos de los síntomas relacionados con mucha actividad bajo las sábanas están:

Hinchazón excesiva de la vagina y los labios vaginales Sequedad vaginal Dolor, hinchazón y rozaduras en el pene Dolor al orinar

En ese sentido, de acuerdo con los expertos consultados por Health es clave prestar atención a estos síntomas, porque son una alerta de que quizá está pasando mucho tiempo haciendo ejercicio en la cama.

(Lea también: Tuvo sexo sin parar por más de 24 horas y ahora le deben amputar su miembro)

"Mientras haya una lubricación adecuada y descansos consensuados entre las sábanas, no corre ningún peligro", señaló al respecto la doctora Sherry A. Ross, obstetra y ginecóloga con sede en Santa Mónica, California, y autora de She-ology: The Definitive Guide to Women's Intimate Health.

UNIDAD DE SALUD