Las ETS son las enfermedades de transmisión sexual, patologías causadas por virus, bacterias, hongos o parásitos.



Hoy en día existen más de 30 tipos de estas enfermedades, aunque las más comunes son ocho y, de ellas, solo cuatro se pueden curar actualmente: la sífilis, la gonorrea, la clamidiosis y la tricomoniasis. Las otras cuatro son infecciones víricas incurables: la hepatitis B, la infección por el virus del herpes simple (VHS), la infección por el VIH y la infección por el virus de los papilomas humanos (VPH), según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Cada día, más de un millón de personas contraen una infección de este tipo, de acuerdo con las cifras de la entidad. La OMS estima que, en 2020, hubo 374 millones de nuevas infecciones de alguna de las cuatro curables.



Se estima que, anualmente, unos 374 millones de personas contraen clamidiosis, gonorrea, sífilis y tricomoniasis. Foto: iStock

Normalmente, las ETS no generan muchos síntomas y estos pueden confundirse con otro tipo de dolencias.



Por eso, hay un subregistro de diagnósticos, se generan dificultades en los tratamientos y a la hora de atacar la infección.



Pero los exámenes de sangre suelen ser la mejor manera de descartar o confirmar alguna de las enfermedades de este tipo.



¿Cuántas ETS puede tener una persona al tiempo?

Una de las preguntas más frecuentes es si una persona puede tener más de dos ETS en simultáneo y la respuesta es sí.



Según explica en un blog la clínica García Reboll, una enfermedad puede debilitar el sistema inmune por la primera y el cuerpo podrá bajar la guardia ante la aparición de una nueva infección.



Además, enfermedades como la gonorrea y la clamidia pueden manifestarse juntas, por lo que lo ideal es hacerse una prueba de todas si se detecta que se padece una.



También ocurre que si está inmunizado contra una ETS, esta protección dura cierto tiempo, pero no es para siempre y como ocurre con todas las infecciones, podrá volver a tener la misma y otras si no toma las medidas para cuidarse.



Hay ETS que duran toda la vida, como el VIH, por lo que no debe bajar nunca la guardia.

Prevención contra las ETS

Según la información de la que la OMS dispone actualmente, más de 30 bacterias, virus y parásitos diferentes se transmiten por contacto sexual, incluido el coito vaginal, anal o bucal.



Algunas se transmiten de la madre al hijo durante el embarazo, el parto y la lactancia y pueden tener consecuencias fatales. La transmisión de una ITS de la madre al hijo puede causar muerte prenatal o neonatal, prematuridad e insuficiencia del recién nacido, septicemia, conjuntivitis neonatal y anomalías congénitas.



Es por esto, que la recomendación general de las autoridades en materia de salud es el uso de preservativos, que deben usarse en todo tipo de encuentro sexual.



A esto se le suman, las vacunas que son seguras y muy eficaces para dos ETS víricas: la hepatitis B y la infección por el VPH.



La higiene también es importante, pero no es una manera de prevenir las ETS. ​

