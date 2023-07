La biotina es una vitamina que se encuentra en alimentos de consumo regular como son los huevos, la leche y los plátanos. Como es el caso de otros nutrientes, entre sus funciones está el correcto aprovechamiento de la energía y la protección de órganos y tejidos.



Esta es una vitamina B considerada una de las trece vitaminas esenciales para el perfecto funcionamiento del organismo, pues ayuda a convertir los carbohidratos, las grasas y las proteínas que consume en energía que usted necesita, según el Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos.

Lea acá: (Conozca los beneficios de la biotina para el cuidado de su cabello)

A la biotina, que también se le conoce como vitamina B7, B8 o H, se le han atribuido efectos como combatir la caída del cabello, las uñas quebradizas y otras afecciones, aunque dice Medline Plus que no existe evidencia científica que los respalde.



La recomendación de los expertos es un consumo frecuente de los alimentos que contienen esta vitamina, especialmente durante el embarazo y la lactancia.



Algunas otras fuentes de biotina, según el Instituto Nacional de Salud (NIH) de EE. UU. son las carnes y vísceras, como el hígado, las semillas y nueces, y algunas verduras y hortalizas, como la espinaca o el brócoli.

De interés: (¿Qué es la biotina y para qué funciona?)



Sobre los suplementos de venta libre que se encuentran en el mercado en variedad de formatos, los expertos recomiendan solo consumirlos si un médico tratante determina que hay una deficiencia, de lo contario, no suele ser dañino, pero no aporta beneficios probados.

De acuerdo con Medline Plus, es probable que las personas que fuman necesiten de estos suplementos, así como quienes reciben diálisis renal.

Eso sí, no se confíe, pues hay suplementos que contienen biotina por encima de las cantidades recomendadas y pueden interferir en algunas pruebas de laboratorio, incluso las que miden las concentraciones de ciertas hormonas, como la hormona tiroidea, señala la Oficina de Suplementos Dietéticos de Estados Unidos.



De igual manera, tenga en cuenta que tomar biotina puede interactuar con ciertos medicamentos, afectando en su efecto, por lo que antes de consumirla, debe consultar con un médico.

Lea también: (¿Para qué funciona el complejo B y cuáles son sus efectos secundarios?)

Sobre el peso, no se ha demostrado que la biotina impacte de ninguna manera. Como es una vitamina o un micronutiente no tiene aporte de energía, así que no engorda.



Lo que puede causar que algunos testimonios relacionen a la biotina con la pérdida de peso es que la vitamina favorece al organismo y hace que trabaje mucho mejor convirtiendo a las grasas y carbohidratos en energía; sin embargo, su efecto no está probado.

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO