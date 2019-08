Cuando nos duele la planta baja / Sexo con Esther

Cuando el dolor invade de manera frecuente el departamento inferior de las mujeres, justo en el momento cuando el placer debe hacer su aparición, la vida se torna gris y el rechazo a las faenas en la cama se vuelve una constante.



Dispareunia, vaginismo o simplemente dolor durante el aquello son términos genéricos que describen esta situación en la que el factor determinante es la penetración vaginal. Una tragedia para muchas, en razón a que sin este elemento la ecuación sexual se desequilibra gravemente.

El asunto es que esta situación se padece generalmente de manera silenciosa, en razón a que confesarlo puede graduarse como una limitación importante en un mundo en el que campea la sexualidad vendida como un componente más de la felicidad.



Lo cierto es que tras estas dolencias se esconden algunas causas que deben ser atendidas más allá de la simple palmada en la espalda, como esos miedos femeninos que a modo de defensa provocan la contracción de los músculos de la pelvis que hacen que cualquier intento de penetración se convierta en angustia.

Y entre estos miedos saca la cabeza el que se le tiene a las infecciones de transmisión sexual, seguido de cerca por el que generan los embarazos no deseados y el imaginarse el tamaño de la contraparte.



A lo anterior hay que sumarle las inseguridades, los celos o las discusiones con la pareja que terminan por tensar toda el área; de la misma forma que lo hacen la evocación de experiencias traumáticas sobre la cama.



No se trata, de ninguna manera, de acabar de sumergir a quienes enfrentan este problema en un foso de donde no se puede salir. Al contrario, la invocación de este tema es para que se ponga sobre la mesa, bajo la premisa de que tiene tratamiento si se identifican plenamente las causas y se toma como un problema que merece la atención debida.



Dejo para lo último dos factores crecientes en todas las edades: la falta de deseo y la limitación en la excitación, que no propiamente se siembra en terrenos femeninos, sino que tiene una relación directa con la capacidad de las parejas para estimularlos y promoverlos.



En este punto, solo quiero llamar la atención en que ellos, que suelen victimizarse por episodios así, son también directos responsables no solo del problema sino de su solución.



Hasta luego.



ESTHER BALAC

Para EL TIEMPO