Preguntas y respuestas claves que nos hacemos todos sobre las vacunas

Estas son algunas de las dudas más frecuentes sobre la vacunación, entre ellas: ¿cuándo van a llegar?, ¿puedo ponerme la dosis si estoy embarazada o si tengo algún tipo de enfermedad?, etc

¿Cuántas vacunas están aprobadas actualmente?

Actualmente están en estudio varias opciones de vacunas contra el covid-19 a nivel mundial, las cuales se encuentran en desarrollo en fase clínica y preclínica. Para diciembre del 2020, algunas vacunas anticovid han recibido autorización de uso de emergencia en países específicos y cuentan con aprobación de autoridades regulatorias como la FDA, para EE. UU., y la EMA, para Europa. Sin embargo, no existen vacunas contra el covid-19 con aprobación reglamentaria a nivel mundial para su uso generalizado en la población.



¿Qué vacuna va a llegar a Colombia?

El primer grupo de vacunas va a ser el de Pfizer, y son 1,7 millones de biológicos. De esta marca se han adquirido, en total, 10 millones de dosis; también se han cerrado acuerdos para otras 10 millones de dosis con AstraZeneca y 20 millones con la plataforma Covax, y cinco millones con Johnson & Johnson.

¿Tendrá algún costo vacunarse?

La vacunación forma parte de los beneficios universales que ofrece el sistema de salud. En tal sentido, es completamente gratuita. Lo que no impide que si hay autorizaciones, las personas las puedan adquirir a través de privados.

¿Cuándo llegan las vacunas?

El ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, dijo que Colombia se encuentra entre los primeros países en la lista del mecanismo Covax, lo cual garantiza que las vacunas para prevenir el covid-19 llegarán a partir de la primera semana de febrero.

¿Por qué se han demorado tanto en llegar las vacunas a Colombia?

Porque los países que invirtieron en proyectos de investigación a riesgo tenían las primeras opciones en caso de que las vacunas funcionaran. Al completarse esos pedidos se entra en una segunda etapa de los países de demanda, entre los cuales está Colombia.



¿Cómo se llevará la vacuna a las zonas más alejadas?

Las vacunas se conservarán en las condiciones de temperatura definidas por cada fabricante. Colombia viene adelantando la planeación de la logística para que lleguen en las condiciones necesarias a todo el país.

¿Son necesarios más refuerzos?

Esto se está investigando, en razón de que los proyectos llevan muy poco tiempo en desarrollo. Por eso se habla de que las vacunas aún necesitan investigarse. Uno de esos puntos es cuánto tiempo dura la inmunidad que dejan: hasta ahora está medida en cuestión de meses.

¿Es cierto que no les van a poner vacunas a quienes ya les dio el virus?

En este momento no hay suficiente información disponible como para afirmar si una persona que estuvo infectada no volverá a infectarse o por cuánto tiempo estará protegida contra el covid­19; esto se llama inmunidad natural. La evidencia sugiere que es probable que la inmunidad natural contra el covid-19 no dure demasiado, pero se necesitan más estudios para entenderlo mejor.

¿En qué casos o con qué comorbilidades estarían contraindicadas las vacunas?

Hasta ahora, las contraindicaciones para vacunar están en menores de 16 años en el país, lo mismo que en algunas embarazadas. El resto de la población puede vacunarse, a no ser que según una evaluación médica certificada se tenga alguna contraindicación absoluta para ello.

¿Qué dura más, la inmunidad después de tener Covid-19 o la protección de las vacunas?

La protección que una persona adquiere después de haberse infectado (llamada inmunidad natural) varía según la enfermedad y según cada persona. Como este virus es nuevo, no sabemos cuánto podría durar la inmunidad natural. La evidencia actual sugiere que volver a infectarse con el virus (reinfectarse) es poco frecuente en los 90 días posteriores a la primera infección con el virus que causa el covid-19.

¿Después de la vacunación podremos volver a la normalidad?

El fin último del Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19 es lograr la inmunidad de rebaño, es decir, la inmunidad de al menos el 70 % de la población colombiana. Mientras esto no se dé, el virus puede ser una amenaza que continuará afectando la vida cotidiana.

¿Las personas que sufren de alergias se pueden vacunar?

Las personas con antecedentes de alergias a medicamentos orales o con antecedentes familiares de reacciones alérgicas graves pueden vacunarse, pero con compañía médica preparada.

¿Hay disponibilidad contratada para la segunda dosis en los tiempos que se necesita?

Cuando se habla de vacunas se habla de dosis completas para cada persona. Es decir, una vacuna en caso de ser de dos dosis se compra completa.

¿Cómo estar seguros de que no genera ningún efecto sobre la fertilidad, como muchas personas afirman?

Hasta ahora no hay ninguna prueba ni estudio científico que avale estas opiniones. Lo que se ha demostrado es que no tiene dichos efectos.

¿Se debe usar tapabocas y mantener el distanciamiento social si ya recibí las dos dosis de la vacuna?

Sí. El tapabocas y la distancia social seguirán estando recomendados luego de que la gente se haya inmunizado. Algunas de las vacunas actuales contra el coronavirus requieren dos dosis, se espera que quienes se la pongan adquieran cierto nivel de protección dos de semanas después de la primera inyección. Pero es posible que la protección total llegue solo hasta dos semanas después de la segunda.

¿Son seguras las vacunas contra el Covid-19?

Todas las vacunas que se utilizan en la actualidad contra el covid-19 han atravesado estudios rigurosos para garantizar que sean lo más seguras posible. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades han implementado en todo el país sistemas que les permiten monitorear la aparición de cualquier problema de seguridad.

¿Tendrán que sacar nuevas vacunas contra las mutaciones y variantes del virus?

Todos los virus mutan, como un mecanismo para adaptarse, y en tal sentido el nuevo coronavirus ha tenido miles de cambios. Y la mayoría de ellos no condicionan modificaciones sustanciales a la estructura del virus ni a su condición de agresividad o letalidad. Hasta ahora, las modificaciones -incluidas las variantes que hoy se estudian, como la británica, la japonesa y la brasilera- no han demostrado quitarles o restarles efectividad a las vacunas, incluso se ha dicho que las plataformas científicas sobre las cuales se construyen o se diseñan los biológicos permiten responder rápidamente en caso de que esto ocurra.

¿Cuáles son los efectos secundarios de las vacunas?

Todas las vacunas producen reacciones que pueden ir de leves a moderadas. La mayoría son muy leves y tienen que ver con irritación en el lugar de la aplicación, algo de fiebre, malestar, dolor de cabeza o, incluso, dolores musculares. En algunas personas -porcentajes muy bajos- se han demostrado reacciones alérgicas a algunos de sus componentes

La vacuna más famosa es la de Pfizer, pero sí soy de malas y me aplican otra. ¿Mis posibilidades de quedar inmune disminuyen?

Las vacunas desarrolladas contra el Covid 19 en su mayoría tienen efectividades que superan los porcentajes necesarios para ofrecer inmunidad. Todas, hasta ahora, tienen rangos similares de protección así que no hay ningún problema de recibir cualquiera.

¿Por qué deben inyectarse dos dosis?

Las vacunas contra el COVID-19 autorizadas en la actualidad requieren 2 dosis para que la protección sea máxima. Pfizer-BioNTech: las dosis se deben aplicar con un intervalo de 3 semanas (21 días) Moderna: las dosis se deben aplicar con un intervalo de 1 mes (28 días) Debe darse la segunda dosis lo más cerca posible del intervalo recomendado de 3 semanas o 1 mes.Sin embargo, no existe un intervalo máximo entre la primera y la segunda dosis de ninguna de las dos vacunas. No debe darse la segunda dosis antes del intervalo recomendado.

¿Si estoy vacunado puedo seguir contagiando a los demás?

Sí. Hasta ahora la vacuna ha demostrado proteger a la persona produciendo anticuerpos a nivel de su sangre pero no se ha demostrado que el virus que esté en las vías respiratorias, es deciir, por fuera de las células no pueda trasmitirse a otras personas. Esto se está investigando.

A pacientes covid en UCI, o menor grado de enfermedad ¿se les aplica la vacuna, hay reacción de mejora?

A los pacientes que ya tuvieron covid o tiene covid no se les vacunará en razón a que su cuerpo tiene algunas defensas. Por ahora pasan a una etapa un poco más distante.

¿Hay pruebas de que el gobierno colombiano ya compró las vacunas?

El Ministerio de Hacienda ha hecho las reservas de presupuesto y ha emitido las resoluciones que dan cuenta de cuánto dinero se ha invertido en cada una de ellas. En este sentido hay resoluciones que definen específicamente los montos para la estrategia Covax y para las negociaciones con Pfizer, AstrasZeneca y Johnson & Johnson que garantizan el cubrimiento de 29 millones de vacunas completas.



