Las muelas del juicio, también conocidas como cordales, son los terceros molares que generalmente aparecen entre los 14 y 25 años de edad, según la odontóloga Lilibeth Leaño. Sin embargo, en algunos casos, estas muelas pueden no erupcionar nunca.



La denominación "muelas del juicio" proviene de su coincidencia con la edad en que las personas maduran mentalmente y su esqueleto se desarrolla por completo, según explica Vibiana Moreno, cirujana maxilofacial. Cada cuadrante de la boca alberga una muela cordal en la última posición de la línea de la dentadura, y su erupción puede afectar la posición de los demás dientes, empujándolos hacia adelante o causando deformaciones.



Aunque se les llama "muelas", su anatomía puede variar considerablemente, pudiendo tener entre una y cuatro raíces, así como hasta seis conductos no siempre rectos. Esta diversidad puede llevar a su erupción inclinada, lo que ocasiona problemas como dolor e infecciones, destaca Leaño.



Las muelas del juicio son un vestigio de nuestra evolución, pues en nuestros ancestros homínidos tenían una función clave para masticar vegetales debido a las mandíbulas más alargadas que poseían. A medida que la dieta humana cambió y las mandíbulas se acortaron, las cordales permanecieron, apunta la cirujana Moreno.



Los dolores dentales pueden llegar a ser paralizantes. Foto: iStock

En algunas poblaciones, como los indígenas mexicanos, las muelas del juicio prácticamente no existen, mientras que en otras, como en Tasmania, todas las tienen, lo que está relacionado con un gen específico, según Moreno.



Aunque la mayoría de las personas experimenta el nacimiento de las cordales sin problemas, en algunos casos pueden surgir complicaciones como dolor, inflamación y riesgo de infecciones. Esto puede ocurrir cuando las muelas se inclinan o no encuentran suficiente espacio para erupcionar adecuadamente.



Es importante tener una buena atención a la salud bucal. Foto: iStock

Los síntomas comunes de estas complicaciones incluyen inflamación de las encías, sangrado, sensibilidad de las áreas adyacentes, dolor e hinchazón en las mandíbulas, y dificultad para abrir la boca. Ante cualquier complicación, se recomienda consultar a un especialista.



Cuando los síntomas son recurrentes y se presentan daños en otros dientes, quistes, caries o enfermedades periodontales, la solución suele ser la extracción de las cordales. Sin embargo, no siempre es necesario extraer las cuatro muelas, ya que se pueden preservar aquellas que no causan molestias.



La cirugía de extracción debe realizarse después de una evaluación exhaustiva por profesionales especializados para evitar complicaciones. En ciertos casos, especialmente en menores o mayores, puede requerir sedación además de la anestesia convencional, así como exámenes previos de coagulación y estado general de salud.



Después de la cirugía, que es un procedimiento ambulatorio y de corta incapacidad, se recomienda seguir ciertas pautas para una recuperación óptima, como aplicar hielo para reducir el dolor, tomar medicamentos según indicaciones, mantener la cabeza elevada cuando se está acostado, y evitar el ejercicio físico intenso, fumar y alimentos con residuos pequeños.



El cuidado de las cordales no difiere mucho del cuidado de cualquier otro diente: cepillado regular, uso de seda dental y visitas periódicas al odontólogo. Durante la adolescencia y antes de su erupción, se aconseja un control periódico con el especialista.



Es importante consultar a un profesional si se experimentan dolores persistentes, inflamación, náuseas, vómitos, sangrado excesivo, inflamación de la mejilla o cambios en la coloración de la piel.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de EL TIEMPO, y contó con la revisión de la periodista y un editor.