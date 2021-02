Ojo a las nuevas recomendaciones sobre tapabocas de los CDC

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) acaban de actualizar sus recomendaciones sobre el uso de tapabocas en aras de proteger a las personas más eficazmente contra el covid-19.

En su actualización, los CDC insisten en que la efectividad de los tapabocas se multiplica si todos los usan de manera adecuada y esto es ajustándolo de tal forma que no queden espacios sobre la cara por los que se puedan filtrar gotículas o aerosoles en el ambiente.



Para eso recomienda el uso de un alambre nasal, que es una tira de metal a lo largo de la parte superior del tapabocas que al moldearse sobre la nariz evita que el aire se escape sobre la parte superior; al igual que doblar los bordes del tapabocas hacia adentro y anudar los soportes para lograr una mayor adhesión.



(Lea también: Los síntomas poco conocidos del covid-19 que encontró un estudio)



En el mismo sentido, recomienda no tocar el tapabocas sin lavarse las manos y hacerlo siempre después de manipularlo; y botarlos cuando son desechables de forma correcta, para evitar que puedan contaminar a otras personas. Esto se debe hacer sellándolos en una bolsa plástica y marcándolo para que quienes manipulen residuos tengan claro el contenido y no lo mezclen con la basura normal.



Una de las recomendaciones más importantes que dan ahora los CDC es que los tapabocas deben tener varias capas que impidan de manera efectiva la filtración o escape de gotículas y aerosoles.



En ese sentido, recomienda que cuando sean de tela estén hechos con varias capas. En este tema, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha sido clara en que estas deben ser: una interna de un material que absorba agua; una media que mejore la filtración o refuerce la primera; y una externa antifluidos.



Por esa razón, la OMS desaconseja el uso de válvulas de exhalación en todos los tapabocas porque pierden la función de filtración y hacen que resulte inservible para controlar la pandemia.



(Consulte: La OMS avala vacuna de Oxford/AstraZeneca para mayores de 65 años)

Doble tapabocas

En los nuevos lineamientos de los CDC se dice que cuando el tapabocas de tela sea de una sola capa es necesario utilizar un tapabocas desechable (quirúrgico) debajo para lograr un mayor ajuste en el rostro y mejorar su función.



Esta recomendación está dada por un estudio que encontró que el doble enmascaramiento no solo aumenta la protección contra los aerosoles sino que impide en un 92,5 por ciento que se escapen partículas potencialmente infecciosas.



Sin embargo, los CDC son claros en que esa es la única recomendación para el uso doble de tapabocas y que no pide que se generalice.

Qué no hacer

De hecho, los CDC insisten en que no se deben usar dos tapabocas desechables (quirúrgicos) al tiempo, en razón a que estas mascarillas no están diseñadas para ajustarse bien por sí solas (por eso la recomendación de doblar los bordes y hacer los nudos) y el uso de más de una no mejora el ajuste.



(Tal vez le interese: Niños y el coronavirus: esto es lo que ha encontrado la ciencia)



Los CDC tampoco recomiendan que se acuda a doble tapabocas cuando se utilice el KN95.



Estas recomendaciones fueron publicadas en el informe semanal de morbilidad y mortalidad por covid-19 de la entidad.

UNIDAD DE SALUD