Mujeres en embarazo comenzarán a ser vacunadas en las próximas semanas

Tal como se anunció la semana pasada, las mujeres gestantes serán vacunadas contra el covid-19 en Colombia como parte de la etapa III, de acuerdo con la evidencia científica que confirma que los biológicos son seguros y eficaces para este grupo poblacional.

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, manifestó que, “con comorbilidades o no, el uso de las vacunas en estas poblaciones se ha venido definiendo a partir de la evidencia y sus respectivos estudios desde hace muy pocas semanas”.



Y en concreto indicó que la aplicación a estas mujeres en Colombia se dará una vez en el Invima se haga un cambio en la Autorización Sanitaria para Uso de Emergencia (ASUE) de cada biológico, que no contemplaba inicialmente a esta población.



Aquí vale decir que, de acuerdo con la norma vigente, solo los titulares de las ASUE, en este caso las farmacéuticas, pueden solicitar modificaciones a las licencias temporales presentando información científica que soporte la seguridad en la vacunación contra el covid-19 para esos grupos.



En este caso se conoció que desde el Ministerio de Salud se está trabajando en la modificación de la norma.



En ese sentido, el ministro indicó que se espera que dicho procedimiento se cumpla en las próximas semanas y, de esta manera, ser cargada la información de estas mujeres en la plataforma Mi Vacuna.



Hace algunas semanas la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia (Fecolsog) consideró que las mujeres en etapa de gestación debían recibir la vacuna contra el nuevo coronavirus, dada la evidencia que demuestra sus beneficios en esta población.



De hecho, ante este tercer pico de la pandemia, dicho gremio le había pedido a las autoridades sanitarias priorizar a las mujeres embarazadas en la etapa 3 dado que “todos los estudios científicos han demostrado un alto grado de seguridad de la vacuna en esta población, las protege del virus y reduce los posibles efectos en el organismo”, dijo Carlos Arturo Buitrago, presidente de Fecolsog.



Cabe anotar que las vacunas contra el covid-19 han sido avaladas y recomendadas para estas población por la Federación Mundial de Ginecología y Obstetricia y el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, después de analizar la eficacia y la seguridad de las basadas en ARNm, en virus inactivos y en vectores (no contienen virus vivos) -es decir todas las que se ofrece el PNV- y confirmar que no generan problemas ni en el feto, ni en la madre.



“Sabemos también que las mujeres, sus parejas y familias tienen temores frente a la decisión de vacunarse; sin embargo, con base en la evidencia actual, los efectos adversos que se han presentado son mínimos”, agregó Buitrago, lo que se refrenda con el seguimiento a miles de mujeres han sido vacunadas en el mundo, sin reportes de complicaciones ni eventos adversos mayores.



Buitrago recomienda la no aplicación simultánea de la vacuna covid-19 con otros biológicos y asegura que las mujeres que planean su embarazo pueden recibirla sin complicaciones.



Por su parte, Jesús Andrés Benavides, coordinador del Comité de Salud Materna de Fecolsog, señaló que no se recomienda la realización de pruebas de rutina antes de la vacunación y remató que “las mujeres gestantes no deben tener miedo a la vacunación, incluso se ha demostrado la trasmisión de anticuerpos durante el periodo de lactancia de la madre vacunada al bebé lo que les proporciona inmunidad contra el virus”.

UNIDAD DE SALUD