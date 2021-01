¿Cómo usar el servicio de urgencias en tiempos de covid?

El avance de la pandemia de covid-19 ha incrementado la ansiedad en las personas, al punto que de acuerdo con el médico Germán Maldonado, de la Universidad Nacional, experto en atención domiciliaria, condiciona que algunos busquen atención rápida ante cualquier síntoma y otros dejan pasar señales graves por temor a infectarse los centros de asistencia.

El asunto es tan preocupante, que según Ángel Alberto Castro, internista y gastroenterólogo, el 30 por ciento de la población evita o pospone recibir atención médica, por la preocupación que les genera la pandemia y por otro lado, hay un desborde en la demanda de las salas de urgencias por situaciones menores, que diluyen el verdadero objetivo en estos servicios.

Atención segura

Pedro Cifuentes, médico experto en salud pública, dice que quizá la mayor preocupación radica en la posibilidad de contagiarse con el SARS Cov2, en un servicio de urgencias o durante un procedimiento hospitalario. De hecho, o de cada 10 adultos, pueden referenciar este tipo de inquietud, sin embargo, agrega Cifuentes, las salas de urgencia y los hospitales, en realidad siguen unas pautas estrictas para proteger a la población de potenciales infecciones no solo por covid-19, sino por otros gérmenes que circulan en estas áreas.

Entre esas pautas están, de acuerdo con el Ministerio de Salud, el uso universal de tapabocas, la desinfección permanente de manos y superficies, la separación específica en las salas de espera, para que la gente mantenga las distancias requeridas y por supuesto, la certeza de que todo el personal sanitario está libre de la infección y aplica todas las medidas para contrarrestar la transmisión viral.



Estudios recientes demuestran que la posibilidad e infectarse en estas áreas, es absolutamente baja, si se cumplen con rigor, todas las medidas planteadas, remata Cifuentes.

Importante protegerse

Cecilia Mogollón, médica de la Universidad Nacional dice que así como se exigen medidas de protección a las entidades, es importante que quien asista a los servicios de urgencias, cumplan rigurosamente con las normas de bioprotección, por todos conocidas.



Y en ese sentido, recalca la necesidad de que toda persona que busque un servicio de urgencias, debe usar indefectiblemente un tapabocas que esté en buen estado y que además esté perfectamente ajustado. Eso quiere decir, según Mogollón, que cubra boca y nariz, que no deje espacios entre la piel y el material de la mascarilla.

También insiste en que no hay que tocarse los ojos la nariz o la boca, que hay que mantener una distancia de mínimo 2 metros frente a otras personas y que el lavado de manos o la desinfección con geles o alcoholes específicos, debe ser permanente, sin dejar de lado que hay que hablar lo menos posible, no gritar y evitar el contacto con personas que no cumplan con estas medidas. “Parece tan simple, pero muchas personas dejan pasar estas recomendaciones frecuentemente”, agrega Mogollón.

Señales que indican atención de urgencias

Edgar Hernández, médico de la Universidad Nacional, insiste en que hay que buscar ayuda frente a signo y síntomas que no solo están generados por el covid-19, sino que indican riesgos para la salud y la vida y que hay que tener presentes, independientemente de cualquier situación.



Hernández dice que un dolor intenso o presión en el pecho, proyectado hacia los brazos o al estómago, a la espalda o la mandíbula, sumado a la falta de aire, nauseas o mareos, puede indicar la presencia de un ataque cardiaco que no da espera, por lo que hay que buscar, siempre, una atención inmediata.



Ángel Alberto Castro insiste en que un dolor de cabeza con pérdida de movimiento o la sensibilidad en alguna parte del cuerpo o las dificultades para hablar o entender, así como confusión, pueden ser señales de alteraciones cerebro vasculares, que no permiten dilación en la atención.

Por su parte Daniel Velásquez, médico de la Universidad Nacional, agrega que el dolor abdominal súbito de intensidad creciente, lo mismo que los sangrados, así sean mínimos, por la nariz, la boca, en la deposición, requieren evaluaciones inmediatas, lo mismo que los traumas en accidentes caseros o de tránsito que involucren la cabeza, la columna u otras partes del cuerpo, acompañadas de dolor, deformidad o inflamación.



Iván Molina, cirujano pediatra y profesor de la Universidad Nacional, dice que el llanto permanente en los niños o la presencia de masas inguinales en los lactantes, deben ser evaluadas de manera urgente, lo mismo que el dolor testicular, el enrojecimiento escrotal en los menores y el vomito persistente.



Amaya, dice que en el caso de las embarazadas, cualquier tipo de sangrado, el dolor de cabeza que no cede, lo mismo que la percepción de luces en la vista o de sonidos en el oído, así como la ausencia de movimientos fetales en gestaciones superiores a las 30 semanas, exigen atención urgente.



Por supuesto, dice Mogollón que cualquier tipo de quemadura grave, las mordeduras de animales domésticos o silvestres, siempre requieren evaluación por un médico de urgencias, sin dejar de lado la introducción de elementos extraños en orificios naturales que produzcan atragamiento u obstrucciones, principalmente en niños.

¿Cuándo buscar atención por covid-19?

Como es natural, en medio de la pandemia, existen algunas señales que exigen descartar la presencia de covid-19. Entre ellas están, principalmente, de acuerdo con Daniel Velásquez, la dificultad para respirar ,el dolor de cabeza o la fiebre que no cede, el dolor o la opresión persistente en el pecho y la existencia de color morado en los labios, en la cara o en la punta de los dedos, así como la sensación de fatiga al hacer pequeños esfuerzos e incluso al hablar.

También es importante, de acuerdo con Ángel Alberto Castro, si existen síntomas respiratorios sumados a diarrea y a deshidratación. Por supuesto, insiste Maldonado, ante cualquier señal por insignificante que parezca, debe buscarse asesoría inmediata a través de la línea 123 y a los teléfonos que las EPS deben proporcionar para tal efecto, en medio de la pandemia.

¿Cuándo no ir a urgencias?

Aunque los signos y los síntomas que determinan la percepción de gravedad son individuales, Cecilia Mogollón insiste en que en momentos como estos hay que evitar asistir a los servicios de urgencias por motivos que en el país se han vuelto costumbre y que terminan por congestionarlos de manera innecesaria.



Entre ellos están, según la médica, la expedición de fórmulas para medicamentos de tratamientos crónicos, la búsqueda de exámenes de control o niveles de azúcar, de colesterol o imágenes, que se pueden realizar a nivel ambulatorio, lo mismo que la exacerbación de síntomas conocidos y que ya están en tratamiento.



En este sentido, Cifuentes es enfático al decir que los servicios de urgencias deben dejar de ser las áreas en las que se termina atendiendo las falencias que las aseguradoras (EPS) tienen, en términos de redes, oportunidad y coberturas para atender enfermedades crónicas o necesidades que si bien pueden dar espera para sus afiliados, al prolongarse, estos terminan por acudir a los servicios de urgencias, al no encontrar otras alternativas, lo que sin duda repercute en perjuicio de todos.

