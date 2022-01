Lo primero que debe entender, antes de entrar a revisar los diferentes tipos de orgasmo que las mujeres pueden llegar a experimenta, es que el fin último de un encuentro íntimo de pareja no siempre debe limitarse a llegar al clímax como una meta establecida.

Pensar de esta manera puede que le traiga problemas en la intimidad, pues más allá de disfrutar del encuentro y tomarlo cómo una experiencia, se está limitando al simple hecho de eyacular o terminar. Recuerde que la sensación orgásmica de una mujer es muy diferente a la de un hombre y por ello debe haber comunicación para entender cuáles son los gustos particulares.

Hay que entender que el orgasmo va mucho más allá de solo el proceso biológico. Una mujer puede tener un orgasmo simplemente con la imaginación FACEBOOK

“Lo importante es aceptar el cuerpo y tener un conocimiento sabiendo qué le gusta y qué no. Eso es importante porque esa construcción cultural en la que el orgasmo está limitado a la otra persona y cómo el fin de una relación sexual, puede llegar a ser una barrera”, mencionó Alejandro Díaz, sexólogo clínico y ginecólogo de la Asociación Colombiana de Salud Sexual.



“ Es mejor que la persona aprenda que el orgasmo y las sensaciones dependen de sí mismo y así va a tener la capacidad de compartirlo con los demás'', agregó.



Ahora bien, cabe resaltar que este tipo de sensaciones no solo se limitan al campo fisiológico, pues según afirman los expertos, el cerebro es el órgano erógeno más importante que tiene el ser humano. A través de él es donde se configuran las diferentes sensaciones de placer más allá del campo genital.

“El orgasmo es una respuesta de muchas partes del cuerpo. La sexualidad se representa en un aspecto biológico, psicológico y social, entonces en cuanto a la primera, los organismos tienen una liberación de endorfina y sustancias que generan esa sensación de placer”, puntualizó Díaz.



“¿Pero qué es lo importante? hay que entender que el orgasmo va mucho más allá de solo el proceso biológico. Una mujer puede tener un orgasmo simplemente con imaginación (...) el órgano erótico más importante no son los genitales sino el cerebro. Hay sensaciones que se reciben de este órgano y se manifiestan por todo el cuerpo", añadió.



En este pensar se enmarcan la estimulación femenina cómo una vía para y no cómo un fin total del encuentro sexual. Ahora bien, encasillar este tipo de sensaciones en tipologías pueden limitar mucho la sexualidad a una experiencia individual y no colectiva.



“Yo estoy a favor de la libertad y del sentir. El ser humano no debe clasificarse y la sexualidad humana es muy amplia para meterla en cajas, sobre todo la femenina que ha estado históricamente restringida por los comportamientos machistas de la sociedad en general”, Mencionó Flavia Dos Santos, reconocida sexóloga y psicoanalista brasileña.



“Una persona que tenga una lesión en la columna y no sienta del cuello para abajo puede tener un orgasmo con masaje capilar. El orgasmo es una experiencia psicológica, entonces la eyaculación y la lubricación son experiencias fisiológicas. Una cosa puede estar desconectada de la otra", puntualizó.



Recuerde que conocer lo que le produce placer y le gusta es importante para poder hacer de la experiencia una sensación de cooperación con su pareja, en la que el fin último no es la eyaculación o el orgasmo.

Orgasmos femeninos

Clitoriano: mediante la estimulación del clítoris.



Vaginal: se puede dar por medio de la penetración y al estimular el punto G.



Mixto: con la estimulación de varias zonas erógenas.



Anal: este se da al practicar el sexo anal, o al estimular esta zona corporal. Las paredes anales tienen terminaciones nerviosas que son altamente sensibles.



Sleep Gasm: este es el ejemplo más viable para entender que no se debe limitar al orgasmo sólo a la estimulación de genitales, pues en este tipo de placer, la mujer puede llegar al clímax mientras duerme, o fantasea.



Pezones: estimulación en los senos.



Coregasm: se ha especulado que hacer ejercicio genera casi el mismo placer que al tener relaciones sexuales. Este es un ejemplo de ello, pues se presenta cuando se está realizando entrenamiento sobre el core corporal o zona abdominal.

Llegar al clímax no solo depende de la estimulación genital. Foto: Istock

