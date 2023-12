¿Cuáles son los sustitutos del azúcar? Conozca todas las opciones y de qué están hechos

Cuando una persona consume una cantidad excesiva de azúcar, su cuerpo experimenta una serie de efectos negativos que pueden afectar tanto la salud a corto plazo como a largo plazo.



De acuerdo con expertos, el aumento repentino de azúcar en el torrente sanguíneo provoca una rápida liberación de insulina por parte del páncreas para ayudar a que las células absorban la glucosa. Este proceso puede llevar a una disminución rápida de los niveles de azúcar en sangre, lo que se conoce como hipoglucemia reactiva.

Ante la creciente conciencia sobre los efectos negativos del consumo excesivo de azúcar, muchas personas buscan alternativas más saludables.



De acuerdo con la doctora María Amparo Pineda Tovar de TopDoctors Latam, ante enfermedades relacionadas como la diabetes, es importante tener una dieta sana y equilibrada. "Se debe hacer actividad física regular y mantener un peso saludable. Además, se debe evitar el consumo de tabaco y alcohol. Para aquellos con antecedentes es importante hacerse revisiones regulares", aseguró.



Existen diversos sustitutos del azúcar en el mercado que pueden proporcionar dulzura sin las calorías vacías asociadas con el azúcar refinado. Uno de los sustitutos más conocidos es la stevia, un edulcorante natural derivado de las hojas de la planta Stevia rebaudiana.

Facebook Twitter Linkedin

El eritritol tiene un sabor similar al azúcar, pero con menos calorías y sin afectar significativamente los niveles de azúcar en sangre. Foto: iStock

La stevia no afecta los niveles de azúcar en sangre y no aporta calorías, lo que la convierte en una opción popular para aquellos que buscan reducir su consumo de azúcar.



Otro sustituto común es el eritritol, un alcohol de azúcar que se encuentra de forma natural en ciertos alimentos, pero también se produce comercialmente a partir de la fermentación de glucosa. El eritritol tiene un sabor similar al azúcar, pero con menos calorías y sin afectar significativamente los niveles de azúcar en sangre.



Además, el xilitol, otro alcohol de azúcar, se utiliza como sustituto del azúcar en muchos productos. Aunque aporta calorías, tiene un índice glucémico más bajo que el azúcar y no provoca aumentos abruptos en los niveles de glucosa en sangre.



El jarabe de arce puro y la miel son opciones más naturales que, aunque aún contienen azúcares, también ofrecen beneficios nutricionales adicionales en comparación con el azúcar refinado. Estos endulzantes naturales contienen antioxidantes y nutrientes que pueden ser beneficiosos para la salud.



Es importante destacar que, si bien estos sustitutos pueden ser opciones más saludables en comparación con el azúcar refinado, su consumo debe ser moderado.



Algunas personas pueden experimentar efectos secundarios gastrointestinales al consumir edulcorantes como el eritritol, y el exceso de cualquier edulcorante puede no ser beneficioso para la salud en general. Como siempre, es recomendable consultar con un profesional de la salud antes de realizar cambios significativos en la dieta.

Otras noticias