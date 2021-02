Estos son los misterios clínicos del covid-19 que siguen sin resolver

Fiebre, tos, pérdida de olfato y dificultad para respirar son síntomas indicativos de infección por nuevo coronavirus. Y aunque hay otros signos, el médico Germán Maldonado explica que muchas personas no los relacionan con el covid-19 dado que se ha afianzado el hecho de que esta es una enfermedad respiratoria.

Sin embargo, la afectación viral puede comprometer casi todos los órganos del cuerpo, según diversos estudios que poco a poco se han documentado en la medida en que se conoce más sobre el virus y su fisiopatología.



“Cuando se trata de un nuevo virus, se tarda un tiempo en conocer toda la gama de síntomas”, dice la epidemióloga y profesora de la Universidad de California en San Francisco Lisa Winston, y agrega que al comienzo del brote la atención se centró en tratar a los más enfermos, que presentaban compromisos respiratorios crónicos y requerían, incluso, asistencia respiratoria, pero se han empezado a reconocer manifestaciones que inquietan.

Síndrome en niños

Juan Manuel Anaya, director del centro de Estudio de Enfermedades Autoinmunes de la Universidad del Rosario (Crea), señala que en algunos niños afectados por el nuevo coronavirus se ha evidenciado una inflamación aguda de los vasos sanguíneos y compromiso de otros órganos que en ciertas condiciones se asemeja a la enfermedad de Kawasaki, pero que se ha denominado como Síndrome Inflamatorio Multisistémico (SIM).



(Lea también: Las muertes del personal sanitario se duplicaron en el segundo pico)



Según Anaya, en un estudio que comparó el Kawasaki con casos de SIM asociados a covid-19 se halló que estos últimos tienen mayor edad y además de inflamación de vasos sanguíneos, de ganglios y la fiebre, presentaron mayores compromisos cardiacos que necesitaron cuidados intensivos con más frecuencia.



En ese sentido, insiste en que es importante conocer este nuevo síndrome y cualificarlo como una entidad con características clínicas específicas que requiere atención temprana.

Autoinmunidad

Anaya agrega que uno de los fenómenos más intrigantes del covid-19 es la relación que empieza a mostrar con la autoinmunidad (reacción de las defensas del cuerpo contra el propio organismo). De hecho, se han reportado enfermedades de este tipo en afectados por el virus, como el síndrome de Guillain Barré (parálisis por compromiso de neuronas del movimiento), síndrome antifosfolipídico (caracterizado por formar coágulos en arterias y venas) y citopenia autoinmune (disminución de células sanguíneas).



También se ha observado que la infección por covid-19 puede formar anticuerpos contra las moléculas del sistema de defensa y contra algunas enzimas de los receptores del virus.



A eso se suma que el Crea encontró en 120 pacientes hospitalizados por covid-19 la presencia de anticuerpos de tipo reumático y contra la glándula tiroides, relacionados con estancias hospitalarias más prolongadas y con una mayor probabilidad de desarrollar formas más graves.



(Tal vez le interese: Covid-19: Estas son las nuevas recomendaciones para vuelos nacionales)



Anaya reitera que estos hallazgos tienen repercusiones clínicas que exigen la evaluación a profundidad en pacientes hospitalizados por covid-19.

Covid-19 prolongado

Un estudio del King College de Londres encontró que el 5 por ciento de los pacientes de covid-19 refieren persistencia de síntomas meses después de la curación. Las manifestaciones clínicas más frecuentes fueron fatiga, desaliento, tos, pérdida del gusto y del olfato y dolor en músculos y articulaciones. Además, pueden presentar trastornos del sueño, pérdida de la memoria, desorientación y dificultad para la concentración.



Frente a esto, Ángel Alberto Castro, médico internista, expone en que es necesario hacer seguimiento a todas las personas después de que se sobrepasa la etapa aguda de la enfermedad para evitar complicaciones mayores.

Síndrome de fatiga crónica

Es frecuente que las personas que sobrepasan la infección por coronavirus presenten un cuadro residual similar al síndrome de fatiga crónica, manifestado por cansancio, dolor muscular, astenia, algo que algunos estudios han relacionado con la tormenta de citoquinas (inflamación exagerada con la que reacciona el cuerpo a la infección) y que podría producir una alteración de los mecanismos de defensa y complicaciones en todos los órganos. Incluso, se podría reactivar la acción de virus endógenos –que están dentro del cuerpo– y causar estos síntomas.



Sin embargo, Maldonado dice que se requieren más estudios para hallar causas y orientar tratamientos.



(Consulte: Medicamento probó reducir las muertes de pacientes graves de covid-19)

Otras afecciones

Hace unas semanas, un instituto del Hospital General de Massachusetts dio a conocer unas lesiones en los dedos de color rojo o morado, acompañadas de inflamación y sensación de ardor relacionadas como manifestaciones dermatológicas del nuevo coronavirus. Y a pesar de que no causan daño permanente, se denominaron “dedos covid-19”.



De acuerdo con los investigadores del centro, esto podría ser causado por una respuesta inflamatoria que provoca la formación de coágulos en vasos de la piel, aunque también se presume que puede ser una respuesta inmunitaria atrasada.



Otras manifestaciones más conocidas son la pérdida del gusto y el olfato, que en una reciente publicación de la revista Nature Medicine estuvieron presentes en el 65 por ciento de las personas con diagnóstico positivo para covid-19 con duración variable.



Un estudio de la Universidad de Stanford halló que la tercera parte de los afectados por covid-19 en 116 países tuvieron síntomas gastrointestinales como diarrea, náuseas y vómito, lo que, según Castro, son síntomas no accidentales que deben ser calificados como manifestaciones específicas del virus.



Castro dice se ha demostrado que el virus puede infectar directamente las células del tracto gastrointestinal, razón por la cual algunas personas pueden dar positivo para el virus en muestras de materia fecal, a pesar de que las pruebas tomadas a nivel respiratorio sean negativas.



(Además: Desinfectar zapatos y otros protocolos que no sirven contra covid-19)



La revista Jama Neurology, en otra investigación, encontró que el 36 por ciento de un grupo de personas positivas para covid-19 en Wuhan (China) presentó síntomas neurológicos como dolor de cabeza, mareo o confusión, lo que fue ratificado en otro análisis en Annals of Clinical and Translational Neurology, que puntualizó que los mismos síntomas estuvieron presentes en el 42 por ciento de la etapa temprana de la enfermedad y en ocho de cada 10 en algún momento durante su curso.



También es importante referenciar que algunos pacientes de covid-19 sin antecedentes de problemas de salud mental han presentado alucinaciones, lo que de acuerdo con el médico Pedro León Cifuentes, sugiere que esto puede ser el resultado de un ataque directo del virus en el cerebro. Estas alucinaciones, según algunos estudios, ceden al terminar la infección.



Otro fenómeno inquietante que presentan algunos pacientes afectados por la pandemia es la formación de coágulos dentro de sus vasos sanguíneos, al punto que varios estudios han encontrado este fenómeno en el 30 por ciento de los pacientes con formas graves de la enfermedad.



Un estudio publicado en American Journal of Dermatology identificó desequilibrios importantes en algunos factores de coagulación como consecuencia de la infección viral, que estaban relacionados a su vez con formas severas de la infección.

Estos hallazgos han dado pie para que se instauren protocolos específicos para prevenir estas complicaciones en las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI).



Hace unos días, Jama Otolaryngology- Head and Neck Surgery dio a conocer que el Sars-CoV-2 podía estar presente en el oído medio de los afectados y aunque todavía no hay pruebas suficientes para establecer una condición directa entre la infección y los problemas auditivos, es importante relacionar un significativo aumento de pérdidas en la capacidad para oír de los afectados.



Por último, otra investigación referenciada en el American Journal of Emergency Medicine encontró un significativo aumento en el nivel de azúcar en la sangre de personas positivas para covid-19, lo que ha despertado inquietudes en razón a que no se tiene claro si estos aumentos de la glicemia son ocasionados de manera directa por el virus o si la enfermedad exacerba problemas diabéticos latentes o desconocidos en las personas infectadas.



Con todo lo anterior, Castro insiste en que aún es temprano para consolidar todos los efectos que el coronavirus causa en el organismo, pero que el conocimiento progresivo que se ha tenido en más de un año de evolución pandémica, ya permite hacer acercamientos clínicos, para tratar de manera integral a los enfermos.

UNIDAD DE SALUD