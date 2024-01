Variante JN.1 del covid-19: estos son los síntomas de ómicron que circula en Colombia

El Instituto Nacional de Salud (INS) informó que desde el mes de diciembre del año pasado está circulando en el país la nueva variante de Covid-19, conocida como JN.1, que según registra la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha comenzado a contagiarse en la mayoría del mundo, encontrándose en territorios de América Latina, China, India, Reino Unido y Estados Unidos.



La última variante identificada, JN.1, es declarada de interés por la OMS, dado que es la variante dominante en Estados Unidos y responsable del pico de contagios que se presenta en el hemisferio norte, como en Europa, en la época invernal.



Además, es clave recordar que las variantes de Ómicron tienen una alta capacidad de contagio, pero baja capacidad de producir enfermedad, hospitalización y muerte.

¿Qué conocimiento se tiene sobre la nueva variante JN.1?

La nueva variante circulante del sars-CoV-2, el virus que provoca el covid-19, estiman los expertos en salud que fue descubierta entre agosto y noviembre de 2023. Desde entonces, lo que más ha llamado la atención, en su rápida propagación, pues se ha registrado su existencia alrededor de 43 países.

"Con la llegada del invierno en el hemisferio norte, JN.1 podría aumentar la carga de infecciones respiratorias en muchos países", advirtió la OMS en un comunicado, en el que advirtió que está monitoreando continuamente la evidencia y actualizará la evaluación de riesgos JN.1 según sea lo adecuado.

Su incidencia global es considerable. Por ejemplo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, señalaron que la variante JN.1 es la de mayor expansión en ese país, abarcando aproximadamente entre el 44 % de los casos para mediados de diciembre.

Sin embargo, hasta el momento los expertos en salud han confirmado que las vacunas actuales continúan protegiendo contra enfermedades graves y, por lo tanto, el riesgo es actualmente menor.

El tapabocas es una de las formas más efectivas de prevención de las variantes del Covid-19 Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

Síntomas de la nueva variante

De acuerdo con datos de la OMS los síntomas que causa la JN.1 no son tan fuertes como los de otras variantes, que suelen generar fiebre, tos y dificultad para respirar. El organismo internacional de salud señaló que mientras otras variantes tienen el potencial de causar aumentos repentinos de infecciones, actualmente la gravedad de la enfermedad relacionada no será mayor en comparación con otras variantes.



Esta variante, aseguran los expertos, podría causar dolores de cabeza, de garganta y congestión nasal. Sin embargo, resaltaron que es necesario contar con el esquema de vacunación pertinente para evitar complicaciones.

Autoridades sanitarias recomendaron la vacunación para no tener complicaciones futuras. Foto: iStock

¿Cuál es el panorama nacional de la nueva variante?

El director general del INS, Giovanny Rubiano García, explicó que “aun con la circulación de estas variantes en Colombia, incluida la nueva variante de covid JN.1. No se observa mayor severidad de la enfermedad, ni mayor hospitalización o muertes. Las medidas preventivas, que ya conocemos, se mantienen".



Como medidas para prevenir el contagio, García recomendó usar el tapabocas si se tienen síntomas respiratorios o gripa, mantener los espacios ventilados, evitar las aglomeraciones en espacios cerrados o poco ventilados y acudir a los puntos de vacunación dispuestos por las secretarías de salud e IPS en todo el país, especialmente por parte de la población con mayor riesgo, es decir adultos mayores, niños menores de cinco años, personas con condiciones de salud especiales, personal de salud y gestantes.

Respecto a la vacunación, el INS invitó a la población colombiana a vacunarse con las vacunas disponibles en Colombia que permiten una inmunidad cruzada, es decir, que protegen contra todas las variantes de ómicron en circulación.

