Para muchos el chocolate puede ser un antojo pecaminoso y para otros una disfrute directo al paladar.



Bien sea en bebida, postre, dulce o cualquiera de sus variadas presentaciones, este alimento puede tener varios beneficiosos para el organismo, pero también puede ser riesgoso para la salud si no se consume con moderación.

No es un secreto que este producto originario de América, no tiene tan buena fama en sus usos más dulces, debido a su alto contenido en grasas y azúcares que a largo plazo pueden ser nocivas para el organismo.



(Le puede interesar:Chocolate blanco: ¿de qué está hecho?).



Sin embargo, entender su composición ayuda a identificar cuando el chocolate puede ser un buen complemento nutricional y en que momentos se necesita evitar su ingesta.



“Que el chocolate sea o no bueno para ti dependerá de la cantidad de cacao que en realidad contenga y de qué otros ingredientes este acompañado”, afirma Dariush Mozaffarian, cardiólogo y profesor en la Escuela de Ciencias y Políticas de Nutrición de la Universidad de Tufts, en entrevista con el 'New York Times'.

Beneficios

Parte de las ventajas y las propiedades que tiene el chocolate derivan de su ingrediente principal: el cacao.



Entre sus nutrientes se encuentran los flavonoides y los compuestos fenólicos biológicamente activos conocidos por sus capacidades antioxidantes.



(Siga leyendo:¿Cuales son los riesgos que tiene la sábila para la salud? ).



De acuerdo con un estudio de los efectos del cacao en la sangre, publicado por el repositorio del 'National Institutes of Health', estos compuestos pueden disminuir el estrés oxidativo y contribuir al retraso del envejecimiento.



Además ayudan a regular la presión arterial y la aterosclerosis, aunque con un impacto pequeño.

No obstante, para disfrutar de estas propiedades los expertos recomiendan el chocolate amargo o los suplementos y bebidas de cacao estandarizados, ya que son los usos más fieles de la semilla en términos de contenido.



"Para obtener los posibles beneficios, se debe elegir el chocolate amargo con al menos el 70 por ciento de cacao puro", señala nuevamente Dariush Mozaffarian, para el diario estadounidense.

Riesgos

Aunque sus beneficios son variados, se debe conocer en qué casos el chocolate puede tener efectos contraproducentes en el organismo.



(Lea también:¿Cómo preparar té de jengibre y cuáles son sus beneficios para la salud?).



Debido a que este producto tiene un alto recuento de calorías por su contenido de grasas y azúcar, este puede aumentar en el índice de masa corporal, según la revista especializada 'Medical News Today'.



"Cualquiera que esté tratando de adelgazar o mantener su peso debe limitar el consumo del chocolate y revisar la etiqueta de su producto favorito", afirma el portal.

Por otro lado, el exceso de glucosa, también contribuye a la aparición de caries provocando un desgaste en la salud bucal.



Vale recordar, que siempre debe acudir con un médico ante cualquier síntoma o efecto negativo en su salud, con el fin de indagar el motivo de su molestia.





NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias