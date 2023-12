¿Cuáles son los riesgos para la salud de comer almendras en exceso?

La almendra hace parte del selecto grupo de frutos secos, conocidos por sus beneficios para salud cardiovascular y cerebral, gracias a la presencia de ácidos insaturados, fibra, vitaminas y esteroles vegetales.



Esta semilla en particular ayuda a reducir los niveles del colesterol no saludable, en específico, "el colesterol de las lipoproteínas de baja densidad (LDL, por sus siglas en inglés, o “malo”) y los triglicéridos, que pueden bloquear las arterias", de acuerdo con 'Mayo Clinic'

Así mismo, esta también cuenta con bondades que ayudan al buen desarrollo cerebral y su crecimiento a nivel cognitivo, lo que también contribuye al óptimo funcionamiento estructural de la memoria.



(Le puede interesar: ¿Cuáles son los mejores frutos secos? Estos son los 5 mejores).



Según el 'Journal of Nutrition and Ageing', las almendras contienen fitoquímicos que actúan como antioxidantes en el cerebro, ácidos grasos poliinsaturados, omega-3 y vitamina E, que pueden combatir la inflamación y el deterioro cerebral relacionado con la edad.



Si bien las almendras son un alimento recomendado en variadas dietas, debido a sus destacadas propiedades, es importante tener en cuenta no exceder su consumo. Como en todo, el abuso de su ingesta puede ser perjudicial para la salud. De hecho, se pueden presentar algunos riesgos si no se digiere en las cantidades adecuadas.

Como en todo, el abuso de su ingesta puede ser perjudicial para la salud. Foto: iStock

Sobrecarga de vitamina E

Aunque la sobreabundancia de vitamina E en el cuerpo no es muy común, esta se puede dar por un exceso de suplementación de dicha vitamina, y los efectos pueden ser desde cansancio constante, hasta diarrea y náuseas si no se realiza un tratamiento.



(Siga leyendo: Frutos secos: ¿comer en exceso puede engordar?).



De acuerdo con el blog de salud de la aseguradora 'Mapfre', la posible sobredosis de este nutriente en el organismo, en su estado más alarmante, puede disminuir la capacidad de coagulación sanguínea y causar hemorragias. "Por ello, el límite para los suplementos de vitamina E natural es de 1,500 UI/día o de 1,100UI/día en su presentación sintética (en adultos). Algunos estudios muestran que incluso con valores inferiores a estos, existe riesgo para la salud".

Dificultad intestinal

Al igual que el frijol o los cereales integrales, las almendras tienen un alto contenido en fibra que contribuye a la digestión, sin embargo, un consumo prolongado en exceso de la misma, pues provocar una distención intestinal.



Según Sandra J. Arévalo Valencia, directora de Salud Comunitaria y Bienestar del Montefiore Nyack Hospital en Nueva York, afirma que un exceso de fibra incrementa la sensación de llenura y abultamiento estomacal.



"El alto contenido de fibra de las legumbres y de algunos otros alimentos puede provocar hinchazón y dolor al hacer la digestión", señala la especialista en entrevista con 'AARP'.

Interacción con medicamentos

La interacción farmacológica se refiere a la reacción de una medicina por la acción de uno (o más) medicamentos o entre un fármaco y un alimento cuando se administran conjuntamente.



Como el resto de los frutos secos las almendras también cuentan en su composición con minerales como el manganeso, el cual puede interferir en los efectos esperados de una medicación si se exagera en su ingesta, de acuerdo con el canal de YouTube especializado en salud 'Nutrisa'.



Recuerde consultar con su especialista de cabecera cualquier inquietud o duda con respecto al consumo de este fruto seco, para así recibir la asesoría adecuada y evitar cualquier consecuencia adversa.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

