¿Cuáles son los riesgos de tomar omeprazol a diario o muy seguido? Aquí le explicamos

El omeprazol es un medicamento que suele recetar el médico para que el esófago sane y para prevenir daños mayores en adultos y niños de 1 año de edad en adelante con reflujo gastroesofágico. Este fármaco con receta médica también se usa para tratar condiciones en las que el estómago produce demasiado ácido, como el síndrome de Zollinger-Ellison en adultos.



Lo cierto es que el omeprazol es uno de los medicamentos más prescritos en el mundo, pero también el más automedicado y desde hace varios años se ha constatado -a través de varias investigaciones- que existe una relación directa entre el consumo crónico de este medicamento y el daño renal.



De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina (MedLine) "la presentación del omeprazol de venta con receta médica es en cápsulas o paquetes de gránulos de liberación retardada, que libera el medicamento en el intestino para evitar su descomposición por los ácidos del estómago".



No obstante, a pesar de que es un medicamento de uso común, un estudio del año 2022 realizado por la Universidad de California en San Diego reveló que el exceso de fármacos inhibidores de la bomba de protones (agentes antisecretores gástricos) como el omeprazol, aumentan las probabilidades de presentar daño en los riñones.

En efecto, el estudio comprobó que el uso excesivo de este fármaco puede causar los siguientes males en el cuerpo:

Enfermedad renal terminal (35.5 veces más).

Una enfermedad renal crónica (28.4 veces más).

Deterioro renal no especificado (8 veces más).

No tomar el medicamento adecuado puede hacer que las personas continúen enfermas y afectar su hígado y riñones.

Otros estudios documentados

Hace años, un estudio publicado en la revista Journal of the American Society of Nephrology advirtió que cuando este fármaco se toma por un tiempo prolongado puede afectar la función renal y puede conducir a condiciones médicas graves como enfermedad renal crónica y fallo renal grave.

En esta investigación, el grupo de científicos analizaron los datos de casi 200.000 pacientes que estaban registrados en una base de datos de veteranos del ejército de Estados Unidos. De ellos, 173.000 eran consumidores de omeprazol y presentaban un riesgo 96 por ciento mayor de padecer fallo renal que los usuarios de otros antiácidos.



En consecuencia, son muchos los expertos que aseguran que este medicamento debe recetarse de acuerdo con las necesidades del paciente y teniendo en cuenta un tiempo de tratamiento específico según la condición que presenta.



Alternativas para evitar el consumo excesivo de este fármaco



Una dieta saludable es indispensable para controlar el reflujo y la acidez.

Si sufre de acidez, pero quiere reducir el consumo de los IBP debe tener en cuenta las recomendaciones médicas.



Algunos consejos frecuentes que recopila MedLine son:



Mantener un peso saludable: un aumento de peso puede incrementar el riesgo de reflujo ácido.



No fumar: se cree que la nicotina también relaja el esfínter esofágico, lo que puede provocar reflujo o acidez.



Evite ciertos alimentos y bebidas: picantes, grasos o desencadenantes como el café.



No consuma bebidas carbonatadas: bebidas como la gaseosa o el agua con gas envían ácido al esófago.



Repose después de comer: el ejercicio o los movimientos muy fuertes pueden hacer que el ácido suba al esófago.



Duerma con la cabeza elevada: al dormir, la cabeza debe estar entre 15 y 20 centímetros más alta que los pies.



Recuerde que debe contar con el acompañamiento de profesionales en salud para tomar decisiones sobre su dieta y los fármacos que consume.

