Eventos adversos de vacunas son apenas el 0,05 por ciento, según el Invima

El Ministerio de Salud y el Invima dieron a conocer los eventos adversos posteriores a la vacunación (EAPV) contra covid-19 en una relación desde el 17 de febrero hasta el 15 de septiembre, periodo en el cual se habían aplicado 38’002.826 millones dosis de vacunas en el país.



Por otro lado, los reportes recibidos a través de las plataformas oficiales que hacen seguimiento a este tipo de eventos son los que se relacionan de manera específica los presentados después de la aplicación de los biológicos de Pfizer, Sinovac, AstraZeneca, Janssen y Moderna que actualmente se aplican en el país.



En concreto, a través del sistema ‘VigiFlow’, en el periodo analizado se recibieron 17.859 reportes individuales, de los cuales el 72 por ciento (12.805) fueron en mujeres y 27 por ciento (4.870) registrados en hombres. Además, la mayor concentración está en el grupo etario entre los 60 y los 69 años, seguido entre los 30 y los 39, los jóvenes entre 20 y 29, así como entre los 70 y los 79 años.



Del total de registros, 16.945 corresponden a “eventos adversos no graves” (94,9 por ciento) y 914 calificados como “eventos adversos graves” (5,29 por ciento).



Con base en lo anterior, la tasa general de reportes no graves es de 47,6 por 100.000 dosis aplicadas y los eventos no graves corresponden a una tasa de 44.6.



Al llevar estas cifras a porcentajes, se deja claro que del total de personas vacunadas el 0,05% reportaron un EAPV, es decir, 5 por cada 10.000 dosis administradas.

Los casos graves

El informe describe que de los 914 eventos graves, 530 fueron confirmados después de los procesos que para el efectos tiene el Instituto Nacional de Salud (INS) y los 384 restantes han tenido seguimiento específico por parte del INS para definir su evolución en un atarea conjunta con los comités territoriales de evaluación y personal definido para tal fin.



Además de lo anterior, el Invima manifiesta que se han recibido 202 reportes realizados por pacientes cuidadores o profesionales independientes a través de la plataforma ‘e-reporting’, de los cuales la totalidad ha sido homologados y el 23 por ciento de ellos tienen seguimiento correspondiente a través de IPS o las secretarías de salud.



Dentro de los eventos adversos no graves más comunes se encuentra que el 17,2 por ciento corresponde a dolor de cabeza, el 9 por ciento al dolor en el sitio de la vacunación, fiebre (6,08 por ciento) dolor muscular (5,83 por ciento), mareos (5,5 por ciento ), malestar general (5,5 por ciento), debilidad (3,8 por ciento), náuseas (3,6 por ciento), dolor articular (3,3 por ciento) y fatiga (10,10 por ciento).

Eventos adversos por vacuna

Al relacionar la totalidad de los EAPV (graves y no graves) con el tipo de vacuna aplicada se encuentra que el 61,68 por ciento se vincularon con Pfizer, el 22,5 por ciento con Sinovac, Astrazeneca 8,5 por ciento, Janssen 5 por ciento, Moderna 2,2 por ciento y hay un 0,05 de eventos que no fueron relacionados con tipo de vacuna específica.



De los 530 casos graves que reportó el INS, el 26,7 por ciento se relacionaron con trastornos del sistema nervioso (cefalea, hormigueos, pérdida de conciencia, entre otros), trastornos respiratorios y torácicos (17,8 por ciento) que incluyen dificultad para respirar, fatiga, tos entre otros.



Hay que anotar que de los 530 casos graves 121 siguen en estudio, 240 fueron relacionados con eventos coincidentes asociados con ayunos prolongados, enfermedades no controladas, procesos infecciosos, y covid positivo en el momento de la vacunación. De igual forma, 95 fueron atribuidos a los componentes propios de la vacuna como reacciones alérgicas, choques anafilácticos o inflamación del músculo cardiaco y se deja claro que hasta la fecha del análisis no se ha reportado EAPV graves asociados a la calidad de las vacunas.

Desenlaces fatales

De acuerdo con el informe, el INS identificó y registró 187 eventos adversos con desenlace fatal posterior a la vacunación, que después del análisis determinó que 115 de ellos fueron descartados completamente en su relación con los biológicos porque coincidían con enfermedades en el momento de la aplicación, 37 no tienen relaciones concluyentes, 34 siguen en investigación y 1 ha sido atribuido a los componentes de la vacuna.



Por su parte, el grupo de farmacovigilancia del Invima también analizó los casos de este tipo registrado en ‘Vigiflow’ y comprobó que el 53 por ciento de ellos son coincidentes con enfermedades u otras alteraciones que produjeron los desenlaces, el 28% no tiene ningún tipo de reporte específico de necropsia, el 18 por ciento no son concluyentes y un solo caso está pendiente de definición por parte del comité nacional de expertos.



De los casos clasificados por el INS como atribuibles a los componentes de la vacuna, se han revisado cada uno de ellos en armonía con las definiciones estandarizadas de la Organización Mundial de la Salud y hasta la fecha de los 96 reportes graves y uno fatal, vinculados con estos elementos se ha encontrado que el 78% tienen una reacción relacionada con dichos componentes, el 19% tiene el análisis en curso, el 2% tiene inconsistencias con respecto al paciente y el 2% está pendiente de clasificación por parte del comité nacional de expertos del Ministerio de Salud.



Del 78% de los casos relacionados, se encontraron principalmente alergias después de la administración del biológico. Hasta el momento no se han reportado síntomas asociados con contaminación del biológico por lo cual no ha habido necesidad de tomar muestras de las vacunas para complementar estudios.

