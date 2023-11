¿Cuáles son los cánceres más raros en niños pequeños?

El cáncer es una de las enfermedades catastróficas más complicadas sino se diagnostica a tiempo. Cuando esta dolencia afecta a un niño, la situación es todavía más difícil, tanto para el paciente, como para sus familiares. ¿Cuáles son los cánceres más raros en los niños?



Aunque hay unos tipos comunes de cáncer en niños de 0 a 14 años como las leucemias, el cáncer de encéfalo, línfomas o tumores del sistema nervioso central, hay otros diagnósticos considerados cánceres raros en la niñez, porque por lo general, no se observan en niños.



El portal La Voz de la Salud refirió que el Children’s Oncology Group (COG) define que los cánceres raros en la niñez son los cánceres de tiroides, cánceres de piel melanoma y no melanoma, además de los múltiples tipos de carcinomas por ejemplo, los carcinomas de corteza suprarrenal, los carcinomas de nasofaringe y la mayoría de los carcinomas de tipo adulto, como los cánceres de mama y los cánceres colorrectales.



Estos cánceres, según esa entidad, representan casi el 5 por ciento de aquellos diagnosticados en niños de 0 a 14 años y casi el 27 por ciento de los que se diagnostican en adolescentes de 15 a 19 años.

Según el mencionado portal, desde 1975, el número de casos nuevos de cáncer infantil ha aumentado de forma lenta y el número de muertes por cáncer infantil disminuyó en más de la mitad.



Cuando se trata de cánceres raros en niños, no hay mucha información sobre los tratamientos más eficaces y el tratamiento a menudo se basa en lo que se aprendió al tratar a otros niños. A veces, solo se dispone de los datos de informes sobre el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de un niño o de un grupo pequeño de niños que recibieron el mismo tipo de tratamiento.



El doctor Ricardo López Almaraz, coordinador nacional del grupo de tumores raros de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas (Sehop), en España, explica que este tipo de cánceres raros en niños, “son los que tienen una incidencia de menos de dos casos nuevos al año por millón de niños y que no tienen tratamientos estandarizados de primera línea como en otros casos”.



Incluso, para los oncólogos pediátricos, estos tipos de cánceres raros que se diagnostican en niños, a veces son difíciles de entender.



El carcinoma de nasofaringe, los tumores de tiroides, el cáncer de cavidad oral, los tumores de glándulas salivales, son otros tipos de cánceres raros en niños.



Durante las investigaciones, para lograr un mejor entendimiento de estos cánceres raros en la niñez, algunos científicos consultan bases de datos amplias como la del Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) Program y la National Cancer Database. Sin embargo, los estudios de estas bases de datos son limitados.



El COG y otros grupos internacionales, incluso la Société Internationale D'Oncologie Pédiatrique (SIOP), impulsaron varias iniciativas para estudiar los cánceres raros en la niñez.



