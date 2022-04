El endocrinólogo Iván Darío Escobar, autoridad en materia de obesidad y diabetes, y miembro fundador de varias asociaciones médicas y de estilos de vida saludables, le saca tiempo hasta para coordinar la Red www.redcolaf.org, que celebra mañana, 6 de abril, el Día Mundial de la Actividad Física. Según el doctor Escobar, si no se practica algún deporte ni se hace un ejercicio físico regular, lo mínimo es aprovechar cada segundo del día para sacudirse. Se lo agradecerán la salud, el cuerpo y el tiempo.



(Lea también: La pandemia trajo más obesos, más deportistas y menos fumadores en EE.UU.).

Doctor Iván Escobar, usted es médico endocrinólogo. ¿Cómo se conecta eso con el Día Mundial de la Actividad Física, que celebramos mañana, y cuyo eslógan es ¡Muévase para vivir!?



Mi especialidad como endocrino tiene que ver con esta campaña, porque tratamos muchos problemas de salud relacionados con la inactividad física. Diabetes, osteoporosis, problemas de colesterol y triglicéridos, la obesidad misma. La inactividad física genera muchas de esas enfermedades. Por eso a esta campaña están vinculados el Ministerio del Deporte, el de Salud y Protección Social, sociedades científicas, instituciones académicas y entes deportivos, entre otros.

¿Qué diferencia hay entre la mera actividad física, entendida como el movimiento, con actividades más sofisticadas y de mayor disciplina como el ejercicio y el deporte, propiamente dichos?



La actividad física es algo mucho más simple. Es el movimiento físico que gasta energía. Caminar, subir y bajar escaleras, hacer oficio doméstico, sacar a pasear al perro. Uno de mis tips es lo que estoy haciendo en este momento: caminar mientras le respondo a usted esta entrevista. Después viene el ejercicio, una actividad física más estructurada. Cuando la gente va a un gimnasio, cuando sale regularmente a caminar una hora al día o a trotar igual tiempo. Estructuran en tiempo una actividad física. Y pues el deporte, implica mucho más que el movimiento: disciplina, competitividad, trabajo en grupo, entrenamiento muscular mucho más especializado que requiere preparadores físicos que necesitan que la persona haga muy bien su deporte.



(Puede leer: Polifenoles: ¿qué son y por qué son útiles para la salud?)

Facebook Twitter Linkedin

La actividad física no solo contribuye a bajar de peso, sino también a mantener una buena salud. Foto: iStock

¿Para todos aquellos que no practicamos hoy un deporte, y que incluso tenemos una bronca con el ejercicio diario regular que nos haga sudar, podemos entender por esta conversación que hay un grado inferior en esta cadena, bien importante también, y es el simple movimiento? ¿O sea, pararse y moverse? ¿Qué utilidad le ve a eso para tratar las difíciles enfermedades de las que usted se ocupa?



Hay dos temas. La inactividad física, en que la persona no hace ejercicio, y el otro es estar sedentario. La propuesta que nosotros hacemos es: usted puede hacer actividad física, o hacer ejercicio una hora, pero cuidado con aquellas personas que se sientan después diez horas a trabajar en el computador, no se paran, y están sedentarias esas diez horas. Lo que hizo como ejercicio físico lo está borrando con el sedentarismo posterior. En el día levantarse. Hacer una vuelta caminando. Yo me acostumbré a llegar a mi consultorio en bicicleta. Hago hora y media de bici porque en mi estilo de vida he incorporado ese medio de transporte. Ojalá lo hicieran los estudiantes para ir a sus escuelas o universidades. Los oficios domésticos no son algo muy simple. Hay que hacerlos bajo el mismo concepto de que eso es movimiento, y sirve mucho.

¿Por qué dedicarle un día mundial a esto? Si los deportes tienen sus días, sus olímpicos, y la actividad regular de gimnasios también…

​

La actividad física regular es un factor para el cuidado de las personas y del planeta. Una de las formas más importantes de cuidar la salud es mediante la actividad física. Hablamos mucho de la buena alimentación, y perfecto. Pero un compañero vital para cuidarse con la alimentación es la actividad física, porque es una medida, buena, bonita, y no barata, sino gratis. (Risas).

¿En qué consiste la conmemoración de mañana 6 de abril, no solo para el que los quiera acompañar o simplemente colaborar de alguna forma?



Toda la información la encuentran en el sitio web https://www.redcolaf.org. Pretendemos que en el mundo se entienda que es una campaña para promover la actividad física en la población en general y que ella entienda que es un factor para la salud, el bienestar, y la calidad de vida. Desde el 2002 la Organización Mundial de la Salud propuso que se creara este día. Detrás viene una organización que se llama Agita Mundo y que promueve esto a nivel mundial. En Colombia soy coordinador nacional de Redcolaf, y nuestro propósito es que la la gente en Colombia haga actividad física. En 800 o 900 municipios van a hacer actividades. Por ejemplo, en Antioquia, 123 tienen programación para esta semana. Ojalá sea un movimiento nacional a favor de la actividad física.

¿Qué puede hacer un familiar, un amigo, un compañero de estudio, de trabajo, para promover esa filosofía, ese mensaje de ¡muévase!, y romper esa cadena de sedentarismo?



Los papás tienen que ser modelos para sus hijos en cuanto actividad física. Pero en esta semana promuevan una caminata, una actividad física, váyanse para un parque, se estarán haciendo charlas, conferencias, en universidades y colegios. A nivel de gobierno, guau, el ministerio de Salud, el del Deporte, estarán tramitando actividades con las diferentes secretarías de salud. Ojalá todos se propongan que el 6 de abril, desde las 10 a. m., se haga un movimiento nacional: que todo el mundo se levante, camine, y ponga con un #MuévaseParaVivir. Es el eslógan de este año, a ver cómo nos va.

Facebook Twitter Linkedin

El ejercicio físico ayuda a reducir tu presión sanguínea, los niveles de colesterol en la sangre y el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Foto: Archivo EL TIEMPO

A nivel médico, para convencernos a todos: ¿qué diferencia hay entre un cuerpo que se mueve y uno que no?



Primero está el bienestar que da la actividad física. Se liberan neurotransmisores en el cerebro. Endorfinas, serotonina, dopamina. De hecho, como que las personas que hacen deporte son más felices….. Pero además, en su hábito corporal, tiene más aptitud física. Yo tengo 65 años y me siento, no sé, como más joven con mi bicicleta para arriba y para abajo. Luego viene que en esas personas se va a prevenir una cantidad de enfermedades. Hipertensión, osteoporosis, personas que duermen mejor, tienen más capacidad mental, y acuérdese de que la actividad física reduce la posibilidad de tener alzheimer o demencia senil. Hay una serie de beneficios que se van viendo. De hecho, la mortalidad. Se dice que la persona que hace actividad física puede tener tres o cuatro más años de vida, incluso hasta diez si se inicia el movimiento físico como hábito desde temprana edad. Prolonga la vida porque primordialmente se reduce el riesgo de enfermedades cardíacas y de accidentes cerebrovasculares ( “derrames” o “trombosis cerebral”), y otros factores como hipertensión arterial, diabetes, sobre peso u obesidad, además de que disminuye la posibilidad de desarrollar ciertos tipos de cáncer. Es tiempo extra de vida de calidad, saludable, que se gana esa persona.

Como quien dice, la conclusión de esta charla es: sí resulta importantísimo practicar un deporte; sí, importantísimo tener una actividad física regular; pero si nada de eso se hace, por lo menos, ¡no se quede quieto!. Párese, camine, muévase, mientras habla por teléfono, seca los platos del día, saca al perro, entra las bolsas del mercado, ¡muévase, muévase!



Ese mensaje es muy preciso. Una recomendación que le hago mucho a la gente: que se pare del computador mínimo cada dos horas y ponga un par de canciones y baile, solo o acompañado. Los que viven o trabajan en edificios no suban o bajen por ascensor. Yo hace mil años iba al Ministerio de Salud a hacer asesorías y no me dejaban subir por escaleras. Hace un tiempo fui, y ya están permitiéndolo. Ese es un buen tip. No coja ascensor. En los centros comerciales estamos hacemos campaña: apaguen las escaleras mecánicas aunque sea un fin de semana. Si va a la Iglesia, que le queda a tres cuadras, o lo mismo al mercado, no coja el carro. No tiene sentido. De hecho, mientras estoy haciendo esta entrevista con usted, ya llevo mil pasos. La gente echa como disculpa que no tiene tiempo. Pues ajuste lo que usted hace a un poco de actividad física. La salud, el cuerpo y el tiempo de vida se lo agradecerán.

El porcentaje de muertes

por inactividad física es del 12,1 % superior al mundial, que es del 9 %. No se rinda. Mi consejo: sacúdase. ¡Muévase para vivir! FACEBOOK

TWITTER

¿Qué tan alarmantes son las cifras de sedentarismo en Colombia?



Mucho, lo mismo que las enfermedades asociadas a la inactividad física. Las muertes son muchas veces prevenibles gracias a la actividad física. La Organización Mundial de Salud (OMS) identifica al sedentarismo como el cuarto factor de riesgo para las enfermedades no transmisibles. En el mundo, uno de cada cuatro adultos y tres de cada cuatro adolescentes (de 11 a 17 años) no cumplen con las recomendaciones mundiales relativas a la actividad física establecidas por la OMS. Y Colombia no es la excepción. A medida que aumenta el desarrollo económico de los países, aumenta la inactividad, en razón de los cambios en los patrones de transporte, el mayor uso de la tecnología y a la urbanización. Datos prepandemia de la OMS indican que se podrían evitar hasta 5 millones de muertes al año si la población mundial fuera más activa. El Global Observatory for Physical Activity, GoPA en Colombia, muestra que el porcentaje de muertes por inactividad física es del 12,1 por ciento, superior al mundial, que es del 9 por ciento. En la prevención de las enfermedades, la promoción de hábitos y estilos de vida saludables es clave. La práctica de actividad física debe ser algo cotidiano y sencillo. Aproveche al máximo cualquier espacio o medio para moverse, en el hogar, la comunidad, el trabajo, o los espacios educativos.

¿Un consejo para quienes son inactivos, pero luego de leer esta entrevista quisieran comenzar por hacer alguito y aliviar sus conciencias?



Empiecen por caminar. Hacer pausas en su jornada laboral o inscribirse en una oferta de actividad física en su tiempo libre. Siempre hay un buen espacio o momento en el día para lograrlo y ser activo. No se rinda. Mi consejo: sacúdase. ¡Muévase para vivir!



MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO