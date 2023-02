El eneldo es una planta aromática de sabor dulce y con sabor parecido al anís. Aunque suele utilizarse para preparaciones culinarias en países nórdicos, también tiene algunas propiedades nutricionales.



Esta hierba tiene un mínimo de grasas insaturadas y proteínas que pueden aportar al organismo a través de la ingesta con alimentos; sin embargo, su verdadero valor nutricional está en las vitaminas que posee.



Según el portal especializado Vitónica, esta planta cuenta con vitamina A y C, que tienen funciones antioxidantes, así como vitaminas B, entre las que se destaca el ácido fólico, el cual ayuda al funcionamiento celular y crecimiento de los tejidos, según Medline Plus.



Además, el contenido de polifenoles en el eneldo puede tener acciones antiinflamatorias, así como analgésicas y anticonvulsivas, de acuerdo con un estudio publicado en el International Journal of Pharmaceutical Quality Assurance.

Asimismo, otro estudio publicado en el International Journal of Food Properties revela que las hojas de esta planta y su extracto pueden suplementar al organismo gracias a su capacidad antioxidante.



En ese sentido, añadir cantidades moderadas de eneldo a las preparaciones en la cocina puede ser de ayuda para prevenir infecciones ocasionadas por bacterias. Algunos científicos de la India creen que este podría tener efectos similares a los de los antibióticos, pero hacen falta estudios al respecto.



Así las cosas, las formas más comunes de preparar el eneldo para la ingesta incluyen su agregado tanto seco como fresco, y se usa como otras especias.



Una de las ventajas de utilizar esta hierba para condimentar es que puede ayudar en la reducción del consumo de sal gracias a su sabor. Según Vitónica, esta hierba puede complementar bien preparaciones con pescados o lácteos.

También se utiliza en salsas, ensaladas, con tortillas en mezcla de hierbas e incluso con papas. En España, por ejemplo, preparan también crema de calabaza con eneldo.



Al eneldo se le atribuyen beneficios como el favorecimiento de la digestión, ya que su efecto antiespasmódico y antidispéptico puede ser de ayuda para evitar molestias estomacales. Además de ser un diurético natural.



Cuando la hierba se usa fresca tiene un alto contenido de vitamina C, lo que puede promover el funcionamiento correcto del sistema inmunológico.



Recuerde que antes de consumir cualquier producto natural no está de más consultar con su médico para evitar posibles contraindicaciones que puedan tener los alimentos o suplementos con fármacos que se estén tomando.

