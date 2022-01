El huevo es uno de los alimentos más versátiles, pero sobre todo, una excelente fuente de proteínas y nutrientes. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), no contiene carbohidratos, es rico en grasa y posee buenas cantidades de calcio, hierro, vitaminas A y D, tiamina y riboflavina.

Aunque comúnmente este es un alimento que se asocia al colesterol, estudios científicos han demostrado que su consumo tiene un efecto muy leve en los niveles de colesterol de la sangre.



"La mayor influencia en el nivel de colesterol en la sangre es la combinación de grasas y carbohidratos en su dieta, no la cantidad de colesterol que ingiere de los alimentos", explica un artículo de la Universidad de Harvard.

En ese sentido, la doctora Maritza Gómez explica que son más los beneficios de la ingesta de huevo: "es una de las proteínas de mayor valor biológico, es decir, nuestro cuerpo la puede aprovechar muy bien. Además contiene muchísimos nutrientes en su yema; vitaminas y minerales que son ideales para el funcionamiento de la retina, de la salud cardiovascular, del cerebro, etc.", aseguró la nutricionista y dietista de la Universidad Nacional.



(Lea también: Estas son las luces y sombras del ayuno intermitente).

El huevo es rico en hierro. Foto: iStock

La profesional asegura que no se debe evitar el consumo de este alimento, sino tener más cuidado en la forma cómo se prepara para sacarle un mayor provecho. Por ejemplo, no se debe freír en mucho aceite, agregar mucha sal o consumir con acompañamientos ricos en grasa.



"Importantísimo no usar margarinas, sino preferiblemente aceite de oliva y no dejarlo quemar o recalentar, realmente es allí donde se generan las grasas que no son saludables y que , finalmente, van a hacer que aumente el riesgo de padecer enfermedades", aconsejó la experta.



Por ello, recomienda evitar reemplazar este alimentos por otros cuyo consumo en exceso perjudican la salud.



"Muchas veces las personas desplazan el consumo del huevo y los sustituyen por embutidos como salchichas, jamones, que sí son alimentos realmente si son alimentos que son pocos saludables y que debemos evitar en la dieta", enfatizó la experta.



(De interés: Así es una dieta sana y equilibrada, según expertos).

Beneficios de comer huevo

Para Gómez son muchos los beneficios porque es una comida que reúne, aproximadamente, 20 minerales y vitaminas. "Se puede considerar que el huevo es un alimento de bajo aporte calórico, pero de alta densidad de nutrientes, es decir, tiene muchísimos nutrientes en una pequeña cantidad de alimento".

El huevo es un alimento que se puede consumir a cualquier hora. Foto: iStock

Estos son algunos de los aportes nutricionales:



- Es una muy buena fuente de proteína para niños y para adultos.



- Es rico en colina, una sustancia indispensable para el desarrollo del cerebro y para la reducción de riesgo cardiovascular.



(Puede leer: Los mejores alimentos para la vitalidad del cerebro, según Harvard).



- Contiene zeaxantina, una vitamina fundamental para el buen funcionamiento ocular.



- La yema es buena fuente de fosfolípidos, unos tipos de grasas importantes para la función cerebral.



- Es una fuente importante de hierro, por eso es indispensable en niños y mujeres gestantes.



- Aunque en pequeñas cantidades también es fuente de vitamina D, que es la vitamina que normalmente extraemos de la luz solar.

¿Cuántos huevos puedo comer?

La doctora asegura que aunque no existe un límite de consumo, cualquier persona, independientemente la edad, puede comer un huevo diario los siete días de la semana. De hecho, las investigaciones asocian este número con una mejor salud cardiovascular.



(Le recomendamos: Estos son algunos alimentos que le ayudarán a fortalecer los huesos).



"Más de un huevo va a depender mucho del estilo de vida de cada persona, del nivel de actividad física, de antecedentes de enfermedad, del estado nutricional actual y, sobre todo, del consumo de otros alimentos", manifestó.

Los huevos son un alimentos nutritivo y de fácil acceso, que pueden consumir niños y adultos. Foto: iStock

Adicionalmente, se puede ingerir en cualquier momento del día; desayuno, almuerzo, comida e, incluso en refrigerios. Por ejemplo, una excelente forma de comerlos es con verduras.

¿Existe alguna condición médica por la que se deba suspender el consumo de huevo?

Gómez asegura que el consumo de huevo está desaconsejado principalmente en personas que presentan alergia a la albúmina, que es la proteína del huevo que está en la clara. A ello, se suman quienes tienen alguna condición cardiometabólica.



(Siga leyendo: Estos son cinco alimentos que aportan colágeno al cuerpo).



Sin embargo, lo ideal es que esté asesorado por un experto, quien le indicará si debe o no consumir huevo y en qué cantidad de acuerdo con su estado de salud.

