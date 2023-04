La glucosamina es un compuesto natural que se encuentra en ciertos alimentos y es conocido por sus posibles beneficios para la salud de las articulaciones. Le contamos dónde la puede encontrar.



(Siga leyendo: ¿Tiene diabetes o hipertensión? Tres desayunos ideales para usted)

Se trata de un aminoazúcar que se encuentra en la estructura del cartílago, el tejido conectivo que recubre las superficies articulares en el cuerpo humano.



Según Mayo Clinic, se cree que la glucosamina puede ayudar a mantener la integridad y la función del cartílago, así como a aliviar los síntomas de ciertas afecciones articulares como la osteoartritis.



Además, se ha utilizado en algunos estudios para tratar afecciones como la artritis reumatoide y la enfermedad inflamatoria intestinal.



La glucosamina se encuentra en varios alimentos, principalmente en los mariscos y crustáceos. Estos son algunos de ellos:

Mariscos: camarones, langostas, cangrejos, mejillones y otros mariscos son ricos en glucosamina. Crustáceos: los crustáceos en general son una buena fuente de glucosamina, incluyendo el caparazón de cangrejos y langostas, que a menudo se utiliza para hacer caldos o sopas. Moluscos: algunos moluscos como los mejillones y las almejas también contienen glucosamina en cantidades moderadas. Pescados: aunque en menor cantidad que los mariscos y crustáceos, algunos pescados como el salmón y el bacalao también pueden contener glucosamina en forma de cartílago o piel de pescado. Caldo de huesos: el caldo de huesos, especialmente cuando se hace con huesos de animales como pollo o res, puede contener pequeñas cantidades de glucosamina.

(Además: Las frutas y verduras con más pesticidas: conozca sus riesgos para la salud)

Sin embargo, la cantidad de glucosamina presente en los alimentos puede variar y no siempre es suficiente para proporcionar los beneficios deseados. En general, esta se encuentra en forma de sulfato de glucosamina o clorhidrato de glucosamina en los suplementos dietéticos y alimentos fortificados.



Aunque la glucosamina es generalmente considerada segura para la mayoría de las personas, es importante tener en cuenta algunas precauciones al consumir alimentos o suplementos que la contienen.



Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC) advierten que las personas que son alérgicas a los mariscos deben tener cuidado al consumir alimentos con glucosamina, ya que podrían experimentar una reacción alérgica.



Además, esta puede interactuar con algunos medicamentos, por lo que es importante consultar a un médico antes de tomar suplementos o alimentos con glucosamina si se están tomando otros medicamentos.

Facebook Twitter Linkedin

La glucosamina se encuentra en varios alimentos, principalmente en los mariscos y crustáceos. Foto: iStock

En términos de dosificación, no hay una dosis estándar establecida para la glucosamina, ya que la cantidad adecuada puede variar dependiendo de la edad, el sexo, el peso y la condición de salud de cada individuo.



Medline Plus recomienda seguir las instrucciones del fabricante en los suplementos de glucosamina y consultar a un profesional de la salud para determinar la dosis adecuada.



Además, es importante recordar que los suplementos dietéticos, incluyendo aquellos que contienen glucosamina, no están regulados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) en Estados Unidos, lo que significa que su calidad y seguridad pueden variar.

(En contexto: Si tengo el colesterol alto, ¿qué alimentos tengo prohibido consumir?)

Es importante tener en cuenta que la glucosamina no es una cura para las afecciones articulares y su efectividad para aliviar los síntomas de la osteoartritis u otras afecciones sigue siendo objeto de debate en la comunidad médica.



De acuerdo con Mayo Clinic, la evidencia científica sobre la efectividad de la glucosamina es limitada y que se necesitan más investigaciones para confirmar sus beneficios.



Por eso es importante no depender exclusivamente de la glucosamina como solución para problemas articulares y seguir las recomendaciones de un profesional de la salud en caso de tener afecciones articulares.



ANDRÉS FELIPE LEÓN MAFFIOLD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias