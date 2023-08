A la hora de mantener una dieta que contenga todos los nutrientes que el organismo necesita, es primordial tener en cuenta, todo tipo de alimentos y algunos que puedan ayudar a mantener saludables los órganos que hacen parte del aparato digestivo.



Cada persona es diferente en cuanto a las necesidades alimenticias, sin embargo, hay ciertos tipos de alimentos que pueden ayudar al intestino a trabajar bien, por eso tenga en cuenta estos trucos.

Consumir vegetales

De acuerdo con la BBC, vegetales como las alcachofas, la lechuga, el estragón, los puerros, cebollas, ajo y espárragos, son especialmente beneficiosos para la microbiota.



"Hay miles de cientos de especies (de microbios) en nuestros intestinos que son responsables de nuestra salud", explica Tim Spector, profesor de Epidemiología Genética en el King's College de Londres, Reino Unido, y director del proyecto British Gut ("Las tripas inglesas").



Consumir alimentos que contengan fibra

De acuerdo con el Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos "la fibra dietética agrega volumen a la dieta y los hará sentir más lleno más rápidamente, ayudándolo a controlar el peso. Ayuda a la digestión y a prevenir el estreñimiento. Es aconsejable agregarla a la dieta poco a poco; incrementar el consumo de fibra muy rápidamente puede provocar gases y cólicos", explican los expertos.

Consumir alimentos con probióticos

Los alimentos con probióticos como el yogurt, los quesos maduros y vegetales como el repollo fermentado, contienen microbios buenos para el organismo. Su función primordial es contribuir al desarrollo de la flora intestinal.



Según David Perlmutter, neurólogo y coautor de Brain and Gut ("Cerebro e intestino"), "el consumo de prebióticos y probióticos mejora la salud intestinal y previene la inflamación, a través de cambios mejorables en el microbioma".



Asi mismo, el neurólogo recomienda un tipo de probióticos, como el Lactobacillus plantarum, por su "probada efectividad a la hora de permeabilizar las paredes del intestino".



De acuerdo, con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas este lactobacilo es una especie industrialmente importante que se encuentra en la fermentación de varios alimentos, como aceitunas, berenjenas, alcaparras, coles, salchichas, queso y vino.

Preferir aceite extravirgen

Siempre que le sea posible, elija consumir aceite de calidad extravirgen, ya que contiene un alto número de polifenoles, beneficiosos para los microbios del organismo.



"El aceite de oliva virgen extra, especialmente extraído en frío, tiene unos 30 polifenoles que actúan como antioxidantes, lo cual reduce la inflamación y ayuda a reducir los efectos del envejecimiento, especialmente en el corazón y en el cerebro", explica Spector.



Evitar las comidas rápidas

Spector en su libro The Diet Myth: The real science behind what we eat ("El mito de la dieta: la verdadera ciencia detrás de lo que comemos"), explica que lo que más daña las bacterias del intestino es la denominada comida chatarra.



Esto lo pudo verificar mediante un experimento que realizó con la ayuda de su hijo Tom, en el cual el joven se alimentó de comida rápida de un conocido restaurante durante 10 días.



Los resultados fueron que la diversidad de su microbioma se redujo en un 40%, reemplazando las bacterias "buenas" por otras que causan inflamación.



Por lo tanto, el profesor de Epidemiología Genética sugiere evitar este tipo de alimentos que lo que hacen es eliminar las bacterias "buenas" e incrementan las "malas", porque por lo general este tipo de productos contienen muchos ingredientes altamente procesados.



Para mayor información sobre cómo ayudarle a su salud intestinal, consulte con un médico o un nutricionista, quien le dará mejores consejos, de acuerdo a sus necesidades específicas.

¿Cómo funciona realmente el intestino?

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

