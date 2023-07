En ocasiones muchos padres pueden verse en apuros cuando sus niños no quieren comer y les resulta difícil lograr que se alimenten bien para que no se enfermen.



Por lo tanto, algunos profesionales de la salud, sugieren que además de insistir en que ingieran sus tres comidas diarias, opten por el suministro de suplementos que contengan vitaminas y minerales que por su falta de apetito puedan no estar recibiendo.

De acuerdo con el portal 'Elsevier', en la infancia, la inapetencia se puede dar por la presencia de enfermedades orgánicas, ya sean agudas como infecciones, fiebre, hepatitis o neumonías; o crónicas que pueden ser enfermedades digestivas.



Esta falta de apetito puede darse durante estas enfermedades, durante o después también por el suministro de medicamentos que la causan, por lo tanto, siempre debe consultar al médico o pedriatra si esta situación persiste y empieza a observar pérdida de peso en el menor.



Cuando la falta de apetito es una situación normal que se presenta en cierta edad de los niños, puede consultar con el pediatra para describir la situación específica, para que este le formule un suplemento o complemento adecuado según sea el caso, ya que en la mayoría de casos los médicos formulan los suplementos en situaciones de desnutrición o de deficiencia nutricional.



Los suplementos y complementos incluyen los nutrientes suficientes para contrarrestar problemas nutricionales, ocasionados por la falta de apetito, entre estos se encuentran ­carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales.



Algunos pediatras y médicos formulan estos productos para que reemplacen una comida como el desayuno o para complementar alguna de las tres comidas del día, depende de la necesidad del niño.

¿Cuáles vitaminas debe consumir un niño si le falta el apetito?

De acuerdo con el portal 'Vitaldin' existen algunas vitaminas y nutrientes que pueden ayudar a estimular el apetito en los niños, entre las que se encuentran:

Vitamina B12

Esta vitamina es esencial para el buen funcionamiento del sistema nervioso y para la producción de glóbulos rojos. Esta puede encontrarse principalmente en alimentos como la carne roja, el pollo, el pescado, los huevos y los productos lácteos.

Vitamina D3

Su consumo es importante para la absorción de calcio y así mantener huesos y dientes sanos. Los alimentos que contienen cantidades importantes de vitamina D3 son los pescados como el salmón y las sardinas, así como también la leche y los cereales fortificados.

Zinc

Este mineral es esencial para la función del sistema inmunológico. Este se encuentra en alimentos como la carne roja, el pollo, el pescado, los frijoles, las nueces y las semillas.



Por otra parte, es importante que sirva a sus niños alimentos de manera atractiva, como por ejemplo ofrecer frutas de diferentes colores, cortarlos en figuras o proporcionarlos en diferentes texturas, así mismo, involucre a sus hijos en la preparación de los alimentos, siempre bajo su supervisión, ofrecer variedad de alimentos y hacer del momento de la comida un momento agradable para compartir en familia.



No olvide que siempre que algún miembro de su familia tenga un problema de salud, debe consultar con su médico y no automedicarse.

¿Por qué no come mi hijo?

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

