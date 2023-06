Hay momentos en que todos han llegado al límite de la fatiga y el cansancio físico y emocional. El cansancio puede disminuir capacidades cognitivas y limitar la actividad física.



Existen muchas causas por las cuales se puede presentar cansancio, como estrés, el trabajo y el insomnio.

Existen algunos alimentos, vitaminas y minerales que le ayudarán a mejorar las funciones mentales y tener vitalidad para tener mejor energía durante el día.



El portal ‘Psicología Online’ recomienda complementos multivitamínicos con ingredientes naturales que contengan coenzima Q10 y vitamina C que le ayudarán a mejorar el rendimiento cognitivo, la memoria y la concentración.



Así mismo, el portal de salud asegura que también le pueden ayudar a recuperarse los alimentos y suplementos que tengan:

Vitamina B1

Esta vitamina es conocida como tiamina, la cual se puede disolver en agua y pueden contribuir a convertir los alimentos en energía para poder mantener saludable el sistema nervioso. Así mismo, promueve el crecimiento y desarrollo celular y ayuda a la salud del cerebro y el corazón.



La tiamina la puede encontrar en diferentes alimentos como la carne de pollo o cerdo, legumbres, huevos y cereales integrales.



(Le puede interesar: Después de los 50: alimentos y consejos clave para mantenerse vital y saludable)

Vitamina B2

Este nutriente también conocido como riboflavina, produce energía, ayuda a mantener una piel saludable, contribuye al buen funcionamiento del sistema nervioso, la salud visual y la producción de glóbulos rojos.



Esta se puede encontrar en pescados, verduras de hojas verdes, carnes magras, frutos secos y lácteos.

Vitamina B3

No es necesario comprar suplementos para adquirir estas vitaminas. Foto: iStock

La niacina contribuye a la producción de energía que se obtiene al consumir alimentos como carnes, pescados y semillas. Este nutriente también ayuda a reducir el colesterol y a mejorar la circulación sanguínea.

Vitamina B5

Esta vitamina también se conoce como ácido pantoténico es importante para el metabolismo de proteínas, grasas y carbohidratos. Esta se puede obtener mediante la ingesta de frutas, verduras, huevos, lácteos y carnes magras.

Vitamina C

Este nutriente puede ayudar al crecimiento y la reparación de tejidos de todo el cuerpo. También trabaja como antioxidante, lo que contribuye a prevenir enfermedades cardiovasculares.



La vitamina C o ácido ascórbico mejora la absorción de hierro lo que previene enfermedades como la anemia. Los alimentos que contienen cantidades de esta vitamina son los cítricos como fresas y kiwi, verduras como el brócoli, espinacas, pimentones y tomates.



(Lea más: Tiroides: los alimentos que debe evitar una persona con enfermedades relacionadas)

Algunos consejos para tratar de evitar al máximo el cansancio físico y mental como por ejemplo:



- Dormir lo suficiente y tener sueño de calidad: el portal psicológico asegura que es importante dormir entre siete a nueve horas, para poder recuperar energía.



- Hacer ejercicio regular: el estar activo en algún momento del día, le ayudará a reducir la fatiga y recuperar energía. No es necesario hacer grandes ejercicios y rutinas para ejercitarse, puede optar por una caminata después del almuerzo para mejorar su estado de ánimo.



- Hidratarse: muchas personas no le dan importancia a tomar agua o consumir alimentos ricos en agua y esta es una de las claves para mantenerse con energía durante el día, así disminuirá la fatiga y el cansancio físico y mental.



- Alimentarse saludablemente: con una dieta equilibrada y en la que incluya frutas, verduras, carbohidratos, grasas saludables y proteínas magras, su cuerpo podrá combatir el agotamiento.



Recuerde siempre que si el agotamiento y la fatiga se vuelven constantes lo mejor es acudir a atención médica. No se automedique.





