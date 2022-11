Se habla de escasez de medicamentos en el país desde hace algunos meses, y una de las soluciones que han propuesto las autoridades sanitarias es encontrar alternativas que son reemplazables por marcas genéricas de fármacos.



En consecuencia, con el ánimo de hacer pedagogía alrededor de este tema, el Ministerio de Salud y Protección Social explicó brevemente cuáles son las características y procesos de los medicamentos genéricos que se producen en Colombia, y por qué son importantes para que los pacientes puedan sobrellevar tratamientos eficientes y asequibles ante distintas enfermedades.



Claudia Vargas, directora de Medicamentos y Tecnologías en Salud del ministerio, explicó que existen tres tipos de medicamentos que se comercializan en Colombia: los medicamentos originales, que, como su nombre lo indica, tienen una patente sobre el producto; los genéricos de marca, que se comercializan bajo una marca diferente a la original, y los fármacos genéricos, que se venden únicamente con el nombre del principio activo o molécula del original.



La funcionaria afirmó que “tanto los medicamentos genéricos como los genéricos de marca contienen el mismo principio activo (molécula que ejerce el efecto) en la misma cantidad, presentación y calidad que un original”.



En esa línea, Vargas indicó que pueden variar algunas características entre estos medicamentos, pero dejó claro que entre ellas no se encuentran la calidad, seguridad o efectividad del fármaco, sea genérico o genérico de marca.



No obstante, es cierto que pueden existir aspectos diferentes entre uno y otro, como, por ejemplo, el color o el sabor. De acuerdo con la entidad, se puede identificar que un medicamento es genérico al verificar que en la caja se encuentra el nombre del principio activo; es decir, el ingrediente que genera el efecto terapéutico, y no tiene una marca visible en el empaque.



Por otro lado, un medicamento genérico de marca llevará un signo diferente de la marca original, pero deberá contener el mismo principio activo (molécula que ejerce el efecto) en la misma cantidad y presentación (tabletas, cápsulas, ampollas) que el medicamento original.

Despejando dudas



Son muchas las dudas que se tienen en el país sobre si es mejor utilizar medicamentos genéricos o de algún tipo de marca. Por eso, desde el Minsalud precisaron que los tres tipos de fármacos tienen la misma efectividad y pueden ser usados sin discriminación alguna, siempre siguiendo las recomendaciones de los expertos.



Es cierto que los genéricos suelen ser más baratos, pero no por ello son menos efectivos. Los medicamentos genéricos y genéricos de marca cuestan menos por varios motivos, entre los que se encuentran que los fabricantes invierten menos recursos en publicidad y promoción; adicionalmente, no incurren en todos los costos de investigación y desarrollo para crear nuevos medicamentos, y tampoco destinan dinero en las patentes de explotación.



Para la mayoría de los medicamentos existen opciones genéricas; sin embargo, en el caso de los medicamentos nuevos que aún están protegidos por patentes no es posible que otra empresa productora pueda elaborar una versión genérica del mismo. Pero, en conclusión, no hay desventajas cuando se usa el producto genérico, pues tiene la misma calidad, eficacia y seguridad que un medicamento de marca o uno original.



De acuerdo con Vargas, cualquier medicamento que circula en el país, ya sea original, genérico o genérico de marca, debe cumplir con estrictos requerimientos técnicos y de calidad que exige el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), antes de aprobarse su comercialización.



“Todos deben cumplir con los estándares de calidad establecidos por el Invima”, destacó Vargas, haciendo énfasis en que esos requisitos deben ser previamente aprobados para que los medicamentos puedan ser comercializados en el territorio nacional. “Esto garantiza que tengan el mismo principio activo y en la misma concentración, por lo cual tiene el mismo efecto en quien reciba el medicamento”, detalló la directora.



Ante las denuncias de escasez de algunos medicamentos que se han presentado en el país, las autoridades aseguran que no existe un riesgo al cambiar de un fármaco genérico de marca u original a uno genérico, porque estos también demuestran seguridad, calidad y eficacia en el tratamiento de las enfermedades. Sin embargo, existen algunos casos en los que se debe consultar primero con el médico tratante que recetó el producto.



De acuerdo con el Ministerio de Salud, lo primordial a la hora de emplear un medicamento es seguir las indicaciones que imparta el profesional de la salud que prescriba, tener claro cuál es el principio activo que se está recetando, la concentración, la forma farmacéutica del producto que se debe adquirir, la presentación y las contraindicaciones que pueda tener, así como llevar un control estricto de la cantidad y frecuencia con que se debe tomar el medicamento.



Si una persona va a comprar un medicamento genérico y quiere cerciorarse de que este está aprobado para su comercialización en el territorio nacional puede hacerlo de manera virtual, a través de la página web del Invima.

