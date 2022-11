El consumo de proteínas suele ser un punto de discusión cuando se habla de tipos de alimentación. ¿Es indispensable comer carne? ¿Se puede adquirir la cantidad necesaria de proteína siendo vegetariano o vegano?



Para comenzar, hay que decir que el consumo de proteína es absolutamente necesario para el funcionamiento del cuerpo. Nuestro organismo está compuesto por miles de proteínas, cada una encargada de una función diferente y esencial, por lo que suponer que hay alguna más importante que otra sería un error.



En un artículo publicado por Sanitas España, se señala que la vida es imposible sin el consumo de proteínas.



​"Las proteínas son elementos esenciales para el crecimiento y la reparación, el buen funcionamiento y la estructura de todas las células vivas. Sin proteínas es imposible la vida, porque son la base de diferentes estructuras vitales", indican.



Entre dichas estructuras están las hormonas, como la insulina, que controla los niveles de azúcar en la sangre; las enzimas claves para la digestión de alimentos, como las lipasas y las proteasas; los anticuerpos, con los que nuestro cuerpo se defiende de infecciones; las fibras de colágeno, que dan la textura a la piel, y las proteínas musculares, que permiten su funcionamiento.



¿Qué alimentos son ricos en proteínas?

El Consejo Europeo de Información sobre la Alimentación (Eufic, por sus siglas en inglés) tiene en su página web una tabla en la que selecciona algunos de los alimentos que más proteína aportan. Entre ellos se encuentran opciones de origen animal y vegetal.



​De origen animal: Entre ellas están la carne de vaca, la pechuga de pollo, el salmón, el huevo entero, el queso gouda, el queso de cabra, la leche entera y semidesnatada.



De origen vegetal: Aquí, el Eufic destaca las judías rojas, la mezcla de nueces, la pasta cocida, la quinoa cocida y los copos de avena.



¿Se puede ser vegetariano o vegano y estar saludable?

La respuesta es sí; usted no requiere consumir carne para obtener todas las proteínas que necesita su cuerpo. Sin embargo, hay que ajustar de forma correcta su dieta.



Tenga en cuenta que las proteínas se descomponen en aminoácidos en la digestión. Estos se clasifican en tres categorías: esenciales, no esenciales y condicionales.



La definición de cada clasificación que da MedlinePlus, un servicio de información en línea provisto por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, son:



"- Los aminoácidos esenciales no los puede producir el cuerpo y deben ser proporcionados por los alimentos. No es necesario ingerirlos en cada comida. El equilibrio durante todo el día es más importante.



- Los aminoácidos no esenciales son producidos por el cuerpo a partir de los aminoácidos esenciales o en la descomposición normal de las proteínas.



- Los aminoácidos condicionales son necesarios en momentos de enfermedad y estrés".

​

​También es importante que recuerde que es importante consumir proteína todos los días, pues el cuerpo no las almacenas como lo hace con las grasas y carbohidratos.



"La cantidad que necesita depende de su edad, sexo, estado de salud y nivel de actividad física. La mayoría de estadounidenses consume suficiente proteína en su dieta", señala MedlinePlus.



Si usted está pensando en dejar de consumir carne o productos animales, consulte a un especialista que le permita estructurar una dieta balanceada y adecuada a sus necesidades.