Comer frutas y verduras es una recomendación que hacen cientos de médicos alrededor del mundo, pero, ¿son todas las frutas saludables?, ¿Hay algunas frutas más nutritivas y que se deberían consumir más que otras?, pues un artículo publicado por la Universidad de Harvard llamado 'Are certain fruits healthier than others?' cree tener la respuesta a estas preguntas.



De acuerdo con el estudio, todas las frutas son buena fuente de fibra desde que estas no hayan sido procesadas como jugos, ya que estos hacen que se pierdan las propiedades y que el consumidor ingiera más azúcar de la debida.

Productos como arándanos, fresas y aguacate son buena fuente de fibra. Foto: Secretaría de Desarrollo Económico

Teniendo en cuenta esto, Harvard afirma que no hay ninguna fruta que aporte todo los nutrientes en una sola porción, por lo que recomiendan que se consuman, al menos, dos tazas de frutas variadas que estén, preferiblemente, en temporada, dado que así serán más económicas a la hora de comprarlas.

La otra cara de la fruta

Sin embargo, según la Fundación Española de la Nutrición (Anibes) y el portal especializado en salud Healthline, existen frutas que sí son más nutritivas que otras y que, por lo tanto, se deberían consumir en mayor cantidad, estas son: la toronja, la piña, el aguacate, los arándanos, y las manzanas.



Estas frutas son ricas en fibra, ayudan a regular el estreñimiento, el tránsito intestinal y a eliminar toxinas del cuerpo. Los arándanos, por ejemplo contienen altos niveles de antioxidantes que previene el envejecimiento prematuro, ayuda a la memoria y la degeneración muscular.



Este alimento contiene cuatro vitaminas esenciales. Foto: Istock

Por su parte, el aguacate aporta grasas saludables y potasio, las cuales ayudan a la reducción de la presión arterial. El consumo de 5 a 6 fresas diarias ayuda a cumplir los niveles de vitamina C, además de reducir la presión arterial y garantizar salud cardiovascular.

