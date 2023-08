La diabetes mellitus es un grupo de enfermedades que altera la forma en que el organismo utiliza la glucosa en sangre, que es una de las fuentes de energía más importantes, tanto para músculos y tejidos como para el cerebro.



Se presenta cuando el nivel de azúcar en la sangre es demasiado alto. La insulina, una hormona que produce el páncreas, ayuda a que la glucosa de los alimentos ingrese en las células para usarse como energía.



Algunas veces, el cuerpo no produce suficiente o no produce nada de insulina o no la usa adecuadamente y la glucosa se queda en la sangre y no llega a las células, causando problemas graves.

Vea acá: (¿Cuántos son los tipos de diabetes y cuál tiene más complicaciones?)

De acuerdo con los datos de la Organización Panamericana de la Salud, cerca de 422 millones de personas tienen diabetes a nivel mundial y entre las afectaciones que puede tener este gran grupo poblacional están la ceguera, insuficiencia renal, ataques cardíacos, derrames cerebrales y amputación de miembros inferiores.



La diabetes mal controlada aumenta las posibilidades de las anteriores complicaciones y la mortalidad prematura. Además, las personas con el padecimiento tienen mayor riesgo de presentar problemas cardiovasculares y tuberculosis, especialmente aquellas con mal control glucémico.

Lea también: (Diabetes tipo 2: alimentos que elevan el riesgo de desarrollar esta enfermedad)

Los síntomas de la diabetes

Si no se controlan, la diabetes tipo 1 y tipo 2 pueden causar síntomas como:

Ir al baño frecuentemente Sentir mucha sed Sentir mucha hambre Fatiga Visión borrosa Dificultad para sanar llagas o cortes Irritabilidad Cambios de humor Pérdida de peso involuntaria Hormigueo en manos y pies Entumecimiento

Aunque muchos de los síntomas de la diabetes tipo 1 y tipo 2 son similares, se presentan de formas muy diferentes.



Estos se pueden desarrollar con el tiempo y no ser fáciles de identificar por esta razón, como describe el portal 'Healthline'.



El porcentaje de personas con diabetes aumenta con la edad. Entre las personas de 65 años y más, aproximadamente el 26.8 por ciento tiene diabetes.

En esencia hay tres tipos de diabetes: la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional. Aunque también se tiene en cuenta dentro de las potencialmente reversibles a la prediabetes.



Los dos tipos de diabetes más frecuentes, la 2 y la 1, pueden causar niveles de azúcar en la sangre crónicamente altos, pero hay ciertas diferencias entre ambas.

Diabetes tipo 1

Facebook Twitter Linkedin

La dificultad para producir insulina causa diabetes tipo 1. Foto: iStock

Las personas con diabetes tipo 1 no producen insulina, por lo que quienes la padezcan requieren la administración diaria de esta hormona.



Los investigadores no saben por qué el sistema inmunitario algunas veces ataca las propias células del cuerpo -lo que causa la dificultad para producir insulina- puede ser que se relacione con factores genéticos y ambientales, como exposición a virus, describe la página mencionada.



Su causa es todavía desconocida y no se puede prevenir con los conocimientos actuales.



Entre los síntomas de este tipo de diabetes, que pueden aparecer de forma súbita y no se puede prevenir.

De interés: (Diabetes tipo 2: aprueban remedio que reduce dos comorbilidades de la enfermedad)

Diabetes tipo 2

Las personas con diabetes tipo 2 no responden a la insulina tan bien como deberían y no producen suficiente insulina.



Los investigadores no están seguros por qué algunas personas se vuelven resistentes a la insulina y otras no, pero han señalado que factores del estilo de vida, como ser inactivo y tener exceso de peso, afectan.



Otros factores genéticos y ambientales también pueden jugar un papel.



En este caso, el páncreas intenta compensar la deficiencia produciendo más insulina, pero como el cuerpo no la puede usar, se acumulará en el torrente sanguíneo.



Es el tipo más común y los síntomas suelen ser más leves, por lo que se diagnostica varios años más tarde, cuando ya hay complicaciones.

Diabetes gestacional

Facebook Twitter Linkedin

La causa de la diabetes gestacional es un cambio hormonal natural durante el embarazo que hace que el cuerpo genere resistencia a la insulina Foto: iStock

Por último, la diabetes gestacional afecta a algunas mujeres durante el embarazo. La mayoría de las veces, esta desaparece después de que nace el bebé.



De acuerdo con Stanford Medicine, la diabetes gestacional ocurre por las hormonas que produce el cuerpo para mantener sano el embarazo, como los estrógenos, progesterona, cortisol y la prolactina humana que "pueden afectar la manera en que su cuerpo usa la insulina".

Aunque la diabetes es una enfermedad incurable, se puede controlar.



Según cada caso, puede requerir medicamentos por vía oral o inyectables. Varios estimulan el páncreas para que libere más insulina. Otros inhiben la producción y la liberación de glucosa del hígado, lo que significa que necesitará menos insulina para transportar la glucosa a las células.



Cuando la enfermedad está avanzada, el paciente requiere de insulina permanentemente.



Una de las recomendaciones generalizadas es cambiar hábitos: adecuar la dieta, hacer ejercicio, conocer y consultar frente a señales de alerta.

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL - CON INFORMACIÓN DE ARCHIVO DE EL TIEMPO

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO