A simple vista, la albahaca puede parecer una planta más. No obstante, no lo es en absoluto: además de ser una excelente aliada en la cocina -al aromatizar y aportar sabor a los alimentos-, también puede traer algunos beneficios para la salud.



Conocida científicamente como Ocimum basilicum, no solo es rica en aceites esenciales como el geraniol, eugenol y linalool, sino que también es poseedora de grandes cantidades de taninos, saponinas y flavonoides. Estos últimos, un grupo diverso de fitonutrientes que se encuentran en muchas verduras, frutas y especias.

De acuerdo con un artículo del portal especializado en salud ‘Tua Saúde’, revisado por el especialista Manuel Reis, la albahaca posee propiedades digestivas, diuréticas, relajantes, antisépticas, antiinflamatorias y espasmódicas. Puede, por ejemplo, favorecer la digestión de los alimentos, reforzar el sistema inmunológico -al combatir infecciones- y, de acuerdo con la revista ‘¡Hola!’, ayudar a combatir el insomnio y la fatiga.

La albahaca es una planta que no produce efectos secundarios cuando se consume en cantidades normales. Foto: iStock

A la lista de beneficios que trae consigo el consumo de albahaca se suma el mejoramiento de la circulación sanguínea, el alivio del dolor de cabeza, el fortalecimiento del cabello y, entre otras cosas, la mejoría de las manifestaciones de ansiedad y estrés en el estómago.

Efectos secundarios de la albahaca



Según aclaró el portal especializado ‘Botanical online’, en cantidades normales, la albahaca no debería producir efectos secundarios. No obstante, en exceso podría tener consecuencias perjudiciales para la salud.



En especial, el consumo de albahaca en altas dosis está contraindicado durante el embarazo, en niños con menos de 2 años y durante el periodo de lactancia materna.

“El riesgo de intoxicación por consumir albahaca es muy bajo y es más probable en los niños”, detalla el portal especializado en plantas citado anteriormente. Además, agrega que el efecto de las plantas es mucho mayor en los niños, por lo que si van a ingerir cualquier producto de esta especie herbácea, deben hacerlo en cantidades mínimas, pues administrar las mismas dosis que a un adulto podría traer consigo un alto riesgo de intoxicación.

La albahaca cuenta con propiedades antiespasmódicas, digestivas, diuréticas, sedantes y antioxidantes. Foto: iStock

Entre los efectos secundarios de la albahaca se encuentra la dermatitis por contacto, una afección por la que la piel resulta enrojecida, adolorida o inflamada después del contacto directo con una sustancia; dolores de cabeza, pues en altas dosis el aceite esencial tiene propiedades narcóticas y estupefacientes; desórdenes digestivos, en el caso de las personas con enfermedades intestinales y posible toxicidad a largo plazo.



El portal ‘Mejor con Salud’ señala que el aceite esencial de albahaca es rico en estragol, una molécula que ha estado bajo la mira de los especialistas por su posible toxicidad, especialmente en niños, ancianos y pacientes con ciertas enfermedades. De hecho, en 2001, el Comité Científico de la Unión Europea recomendó reducir la exposición a esta molécula, también presente en perfumería y algunos productos de cosmética.

¿Cómo se consume la albahaca?

La albahaca, nativa de las regiones tropicales de África Central y el sudeste asiático, es muy versátil. Las personas pueden consumirla en té, hacer uso de su aceite esencial o, simplemente, optar por utilizar sus hojas lavadas y frescas.



Una de las opciones más comunes para consumirla es, por lo general, prepararla en té. Solo hace falta seleccionar entre ocho y diez hojas de albahaca, introducirlas en una taza de agua hirviendo y dejar reposar la mezcla entre cinco y diez minutos. Los expertos recomiendan colar la bebida antes de consumirla para poder gozar de todos sus efectos en la salud.

Una de las formas más comunes para preparar la albahaca es en té. Foto: iStock

En la cocina, por ejemplo, esta planta herbácea tampoco se queda atrás: se utiliza como condimento y aromatizante para los alimentos. Bien sea en ensaladas, pastas, carnes, vinagretas o pizza, su implementación en cualquier plato lo dota de sabor, olor y frescura inigualables.



Además de su uso culinario, la albahaca es popular por sus propiedades curativas. “Se puede añadir fresca en la cocina, seca para infusión y, en uso externo, en maceración, compresas, lociones, champús y como aceite esencial”, señala el portal ‘Directo al Paladar’.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO