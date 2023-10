¿Cuáles son las posibles consecuencias de consumir carne a término medio? Le contamos

La elección del término de cocción de la carne es un tema que suscita pasiones en los amantes de la gastronomía y los aficionados a los asados. Mientras muchos especialistas en cocina y comensales prefieren el término medio de cocción para disfrutar al máximo de los sabores, surgen preguntas sobre los riesgos para la salud asociados con esta elección.



En esta nota, examinaremos los matices de consumir carne en término medio y cómo esto puede afectar a la salud.

El término medio de cocción se ha convertido en la elección predilecta de muchos expertos culinarios y amantes de la carne. Argumentan que esta técnica culinaria permite realzar los sabores de la carne y producir un resultado final jugoso en comparación con una cocción más prolongada.



Sin embargo, esta preferencia gastronómica puede generar preguntas sobre la seguridad alimentaria y la salud.

¿Cuáles son los términos de cocción de la carne de res?



Los términos de la carne se refieren a los diferentes niveles de cocción o preparación que puede tener un corte de carne. Algunos de los términos más comunes son:

La 'cocción a la brasa' es una técnica que implica cocinar la carne directamente sobre brasas calientes, lo que le da un sabor característico y ahumado. Foto: iStock

1.Vuelta y vuelta (Blue o Azul): En esta preparación, la carne se cocina extremadamente poco, solo se sella brevemente en el exterior. El interior de la carne se mantiene esencialmente crudo, a menudo con un color rojo intenso en el centro. Esta cocción es mínima y la carne se sirve casi cruda.



2. Término Rojo Inglés: En este punto de cocción, la carne se cocina muy poco. El exterior se sella, pero el interior se mantiene en gran parte crudo, con un tono rojo brillante en el centro. Es un nivel de cocción muy jugoso.



3. Término Medio: En este caso, la carne se cocina de manera que el centro queda rosado, pero no crudo. La mayor parte de la carne está cocida y se presenta jugosa.



4. Término Tres Cuartos: La carne se cocina hasta que el centro esté ligeramente rosado, pero no completamente crudo. Aproximadamente tres cuartas partes de la carne están cocidas, lo que la hace jugosa y tierna.



5. Término Bien Cocido o Cocinado: En esta cocción, la carne se cocina completamente. El centro no presenta ningún tono rosado y la carne se considera cocida por completo. Es un nivel de cocción en el que la carne está bien hecha y no queda cruda en el interior.



Estos términos permiten a los comensales elegir el nivel de cocción que más les gusta de acuerdo a sus preferencias personales.

Carne término medio: posibles riesgos para la salud



La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) destaca los beneficios nutricionales de una dieta rica en carne de res, pollo y pescado, pero también advierte sobre posibles riesgos. La carne insuficientemente cocida puede ser un caldo de cultivo para bacterias dañinas.

Un estudio titulado 'Antimicrobianos en la Agricultura y el Medio Ambiente: Reducción del Uso y el Desperdicio Innecesarios', realizado por la cadena BBC señala que el consumo de carne cruda o insuficientemente cocida puede ser una vía para la entrada de bacterias resistentes a los antibióticos en el cuerpo humano.



Esto se convierte en un riesgo mayor para personas con sistemas inmunológicos debilitados, como niños, adultos mayores y aquellos con enfermedades crónicas.



La carne cruda o insuficientemente cocida también puede llevar a infecciones como la cisticercosis, que es causada por la ingestión de carne mal cocida de animales infectados, según el sitio web MedlinePlus de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Los cortes de carne suelen variar en nombre y estilo de corte según la región del mundo. Por ejemplo, el "ribeye" en Estados Unidos es similar al "entrecot" en Europa. Foto: iStock

Recomendaciones para el consumo seguro de carne



Para reducir los riesgos asociados con el consumo de carne en término medio, la FDA brinda las siguientes recomendaciones:

-Cocinar filetes de res, cerdo, ternera y cordero a una temperatura mínima de 145 °F (63 °C) y permitir un tiempo de reposo de tres minutos.



-Cocinar asados y chuletas de cerdo a una temperatura mínima de 160 °F (71 °C).



-Cocinar carne molida de res, ternera, cordero y cerdo a una temperatura mínima de 160 °F (71 °C).



-Cocinar carne molida de pollo a 165 °F (74 °C).

Según el portal web 'Cocina Delirante', la carne suele presentar una textura densa que dificulta la penetración de bacterias. Por lo tanto, es posible disfrutar de carne en término medio, rojo o tres cuartos sin presentar problemas médicos, siempre y cuando el exterior de la carne esté completamente cocido para eliminar las bacterias presentes en la superficie.



Además, la higiene tanto en la cocina como en la manipulación de los alimentos es esencial para evitar infecciones estomacales.



En última instancia, la elección de cómo disfrutar la carne debe basarse en las preferencias personales, siempre y cuando se sigan las pautas de seguridad alimentaria para garantizar una experiencia culinaria deliciosa y sin riesgos para la salud.

