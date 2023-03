Si bien esta es una enfermedad que se presenta mayoritariamente en personas con edades avanzadas, el cáncer de colon también se puede manifestar en cualquier etapa de la vida, sobre todo en aquellas personas con serios problemas en el intestino grueso.



Esta se puede manifestar con grupos pequeños de pólipos no cancerígenos que, con el paso del tiempo, pueden llegar a ser malignos.



“Los pólipos pueden ser pequeños y generar pocos o ningún síntoma. Por esta razón, los médicos recomiendan pruebas de detección regulares para ayudar a prevenir el cáncer de colon mediante la identificación y extirpación de pólipos”, precisa el instituto de investigación Mayo Clinic.



En general, el riesgo de padecer cáncer colorrectal en el transcurso de la vida es de aproximadamente 1 en 23 para los hombres y de 1 en 26 para las mujeres, según manifiesta la página principal de American Cancer Society.



Este es una de las patologías de este estilo que más se detectan en el mundo, por lo que la OMS ha lanzado varias campañas para la prevención del cáncer colorrectal, siendo la alimentación uno de los factores más importantes a tener en cuenta.



Cancer Foto: iStock

Alimentos riesgosos



Hay que tener en cuenta que no se han determinado las causas de la formación de estos pólipos en el colon y el recto. No obstante, especialistas han determinado que la alimentación juega un papel importante en la formación de estos tumores.



Según la Sociedad Americana de Cáncer, una dieta con un alto consumo de carnes rojas como res, cerdo, cordero o hígado y carnes procesadas como los perros calientes, aumenta el riesgo de contraer la enfermedad.



Así mismo, los fritos y las carnes cocinadas a altas temperaturas, pues, según manifiestan los analistas, podrían desprender químicos nocivos para el colon. el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC), órgano de la Organización Mundial de la Salud (OMS), clasifico este tipo de insumos como “probable carcinógeno para los humanos”.



La entidad sostiene que cada porción de 50 gramos de carne procesada consumida diariamente aumenta el riesgo de cáncer colorrectal en un 18 %, lo que hace necesario comer cárnicos de este estilo en pequeñas cantidades y no todos los días.



Los alimentos ultraprocesados pueden provocar enfermedades cardiovasculares. Foto: iStock

