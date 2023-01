La civilización humana ha sobrevivido a enfermedades de carácter global, las pandemias. Algunas de estas todavía se encuentran activas y afectan a millones de personas. La más reciente es el covid-19, que se decretó a finales del 2019, pero la más antigua de la que se tiene conocimiento es la Plaga de Justiniano, que se registro en el sigo VI.

Algunos historiadores han elaborado listados de las pandemias que han afectado a la humanidad y cuál han sido las más letales.

El portal 20.minutos.es consigna que el covid-19 o el nuevo coronavirus, ocupa el puesto nueve, entre diez, en cuanto a los fallecimientos que ha provocado, cerca de 6,8 millones.



La National Geographic también coincide que el coronavirus de Wuhan está "lejos de sus competidores más letales de la historia".

Peste Negra: 80 a 200 millones de muertes

Entre los historiadores no hay consenso de cuál fue el verdadero origen de esta plaga que sobrevino en el mundo en la Edad Media. Existen varias versiones acerca de su génesis, sin embargo, lo más aceptado es que se derivó de la bacteria Yersinia pestis, que se transmite a través de las pulgas de las ratas.



Esta enfermedad provocó la muerte de entre el 30% y el 60% de la población de Europa en el siglo XIV, aunque también afectó a zonas del Asia central, Oriente medio y África del Norte. Según el historiador John Aberth, la Peste Negra cobró entre 80 y 200 millones de vidas.

Viruela, 500 millones de muertes

A finales del año pasado, la Organización Mundial de la Salud (OMS), lanzó una alerta por la aparición de una nueva enfermedad de alcance global, la Viruela del Mono.



El mpox, como se conoce ahora a la viruela del mono o viruela símica, es catalogada como una enfermedad rara causada por la infección con el virus del mpox. Este virus pertenece a la misma familia del virus de la viruela, pero el mpox es menos contagioso que la viruela.



Pero hablando de la viruela como tal, según estimaciones de historiadores, unas 400.000 personas morían cada año en la Europa del siglo XVIII y un tercio de aquellos que lograban sobrevivir desarrollaba ceguera o quedaban desfigurados por esta enfermedad, que fue bautizada con ese nombre por las pústulas que provoca en la piel.



La OMS declaró la erradicación de la viruela en 1980, después de los esfuerzos por globalizar las campañas de vacunación. Sin embargo, se estima que esta enfermedad mató a unas 300 millones de personas solo en el siglo XX y hasta 500 millones en sus últimos 100 años de existencia. Además, dejó una tasa de mortalidad de un 30% y afectó especialmente a niños y bebés.

Gripe española, 50 a 100 millones de muertes

Cuando se decretó la pandemia global del covid-19 se habló nuevamente de la Gripe Española debido a que hacía un siglo no se presentaba una pandemia en el mundo.



La Gripe Española no se inició en ese país. Su nombre se debe a que España fue el país más afectado por esa enfermedad. Según la National Geographic, no existe un consenso en cuanto a su origen, pero muchos científicos sitúan sus primeros casos en Estados Unidos en 1918.



Entre 1919 y 1920, conforme a datos de investigadores, este virus, que fue causado por un brote de influenza virus A, del subtipo H1N1, causó la muerte a entre 50 y 100 millones de personas.



“A diferencia de otros virus que afectan básicamente a niños y ancianos, muchas de sus víctimas fueron jóvenes y adultos saludables entre 20 y 40 años, una franja de edad que probablemente no estuvo expuesta al virus durante su niñez y no contaba con inmunidad natural”, señaló la Gaceta Médica de España.

Plaga de Justiniano: 25 a 50 millones de muertes

La Plaga de Justiniano ocupa el cuarto lugar entre las más enfermedades pandémicas más devastadoras. Se estima que provocó la muerte de entre 25 y 50 millones de personas.



Esta plaga es, además, la más antigua de la que se tenga registro. Dice la National Geographic que su origen se halló en las ratas que viajaban cientos de kilómetros en los barcos mercantes, que navegaban hacia los distintos rincones de Eurasia entre el año 541 y 549, durante el Imperio bizantino.



La causa más aceptada de esta enfermedad es la bacteria Yersinia pestis, como en el caso posterior de la Peste Negra, pero proveniente de una cepa diferente. Su nombre hace eferencia al emperador romano Justiniano I, quien regía entonces el Imperio bizantino.



La plaga fue recurrente en las zonas cercanas a los puertos del Mediterráneo hasta aproximadamente el año 750.

VIH-Sida: 32 millones de muertes

Según la OMS, desde su aparición en 1976, el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) ha matado a 32 millones de personas. Hoy, entre 31 y 35 millones de personas conviven con la enfermedad, sobre todo en África.



“El VIH/sida sigue siendo uno de los problemas de salud pública más graves del mundo, especialmente en los países de ingresos bajos o medios. A mediados de 2017, 20,9 millones de personas estaban recibiendo terapia antirretrovírica en todo el mundo. Sin embargo, solo el 53% de los 36,7 millones de personas que vivían con el VIH estaba recibiendo el tratamiento en 2016 a nivel mundial”, afirma la OMS.

