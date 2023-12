¿Cuál protector solar es preciso para su tipo de piel y cada cuánto debe aplicarlo?

Para nadie es un misterio que el bloqueador solar desempeña un papel fundamental en la protección de la piel contra los daños causados por la radiación ultravioleta (UV) del sol. Su importancia se evidencia en diversos aspectos vinculados a la salud cutánea y a la prevención del cáncer de piel.



Según expertos, la exposición excesiva a los rayos UV constituye un factor de riesgo conocido para el desarrollo de este tipo de cáncer, y el uso adecuado de bloqueador solar contribuye a mitigar dicho riesgo al salvaguardar la piel de los perjuicios ocasionados por la radiación UV.



Seleccionar el protector solar adecuado depende del tipo de piel de la persona. Aquellas con piel seca pueden beneficiarse de fórmulas con ingredientes hidratantes, como glicerina o aceites naturales. En cambio, para quienes tienen piel grasa, los protectores solares en gel o con base acuosa son una opción ideal, ya que son menos propensos a obstruir los poros.

La aplicación generosa y regular es clave para proteger la piel de manera efectiva contra los daños causados por la radiación ultravioleta Foto: iStock

Las personas con piel sensible deben optar por protectores solares con ingredientes suaves, como óxido de zinc o dióxido de titanio, que ofrecen una barrera física en lugar de depender de componentes químicos. Aquellas con piel propensa al acné deben buscar productos "oil-free" o "no comedogénicos" para evitar posibles brotes.



En cuanto a la frecuencia de aplicación, generalmente se recomienda aplicar protector solar cada dos horas, o con mayor frecuencia si se está nadando o sudando. También es importante reaplicar después de secarse con una toalla. Esta práctica constante es esencial para mantener una protección efectiva, incluso en días nublados, ya que los rayos UV pueden penetrar las nubes.



Además, se aconseja aplicar una cantidad suficiente para cubrir toda la piel expuesta. Un error común es no aplicar una cantidad adecuada, lo que disminuye la eficacia del protector solar. La aplicación generosa y regular es clave para proteger la piel de manera efectiva contra los daños causados por la radiación ultravioleta y para mantener una piel saludable a lo largo del tiempo.



Usar bloqueador es sumamente importante. De acuerdo con el dermatólogo Rodrigo Roldán Marín, "se recomienda preferentemente siempre usar un protector que sea mayor del 30 o 50 y estarlo reaplicando constantemente sobre todo si hay exposición a la luz del sol. Idealmente se debe de aplicar y volver a aplicar cada 4 horas, es decir como mínimo entre 8 y 9 de la mañana y volver a aplicar entre 1 y 2 de la tarde", explicó en el canal Top Doctors Latam.



Tenga en cuenta los siguientes consejos para elegir la mejor opción de bloqueador solar:

Factor de Protección Solar (FPS) adecuado: Seleccione un bloqueador solar con un FPS que se ajuste a su tipo de piel y a las condiciones de exposición al sol. Por ejemplo, un FPS más alto es recomendable para pieles claras o en climas muy soleados.

Amplio espectro: Asegúrese de que el bloqueador solar ofrezca protección de amplio espectro, lo que significa que protege contra los rayos UVA y UVB. Esto garantiza una defensa completa contra los daños causados por la radiación solar.

Tipo de piel: Considere su tipo de piel al elegir el bloqueador. Las personas con piel seca pueden preferir fórmulas más hidratantes, mientras que aquellos con piel grasa pueden optar por productos en gel o libres de aceite.

Resistente al agua: Si planea nadar o sudar, elija un bloqueador solar resistente al agua para garantizar una protección continua. Aun así, es importante reaplicar después de salir del agua o después de sudar abundantemente.

Ingredientes seguros y efectivos: Revise la lista de ingredientes para asegurarse de que sean seguros y efectivos. Los bloqueadores con óxido de zinc o dióxido de titanio son opciones físicas que funcionan bien para pieles sensibles.

La reaplicación durante el día es importante para proteger la piel, especialmente después de haber estado en el mar o la piscina. Foto: iStock

Adicional, el experto explica que, adicional al bloqueador, es fundamental protegerse bien del sol. "Para protegemos adecuadamente contra el sol, lo idóneo es evitar la exposición directa entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, idealmente siempre salir con un sombrero de ala ancha que proteja las orejas, los hombros, el cuello, el escote, manga larga de algodón o lino y aplicar filtro o protector solar en las zonas expuestas que suelen ser las orejas, la cara, el cuello y las manos", aseguró.

