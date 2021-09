Otras derrotas de Medimás que la pondrían en riesgo

El Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá puso fin en mayo pasado a una controversia que mantenían la EPS Medimás y la extinta EPS Cafesalud derivada del proceso de compra venta del negocio de aseguramiento en salud que estas dos empresas realizaron en agosto de 2017.



El laudo del tribunal obliga a Medimás y sus dueños a pagar más de $650 mil millones de pesos por incumplimiento en el pago de las cuotas pactadas en el cronograma de venta de Cafesalud, más los intereses moratorios de rigor.



Vale aclarar que los dueños de Medimás afectados por el laudo son Miocardio S.A.S., Medicalfly S.A.S., Organización Clínica General del Norte S.A., Corporación Nuestra IPS, Procardio Servicios Médicos Integrales S.A.S., Medplus Medicina Prepagada S.A., Fundación Esensa -En Liquidación-, Fundación Saint, Centro Nacional de Oncología S.A., Cooperativa Multiactiva para Los Profesionales del Sector Salud -Cmps-, Sociedad de Cirugía de Bogotá- Hospital de San José, Hospital Infantil Universitario de San José y Prestnewco S.A.S.



En el fallo, de 595 páginas, se deja claro que si bien inicialmente fue Medimás la que demandó a Cafesalud, posteriormente se invirtió la situación por una contrademanda y el laudo terminó dándole la razón a las pretensiones de Cafesalud.



A este revés, Medimás suma la reciente apertura de un proceso de responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría General de la República (CGR) que encontró indicios de que algunos de sus directivos entre 2017 y 2020 tienen presunta responsabilidad de daño patrimonial a los recursos de la salud por $234.191 millones de pesos.



En concreto, la CGR investiga el reconocimiento y pago por servicios prestados antes del 1 de agosto de 2017, el reconocimiento de servicios médicos superiores a los contratados y hasta el pago de facturas anuladas. Adicionalmente, en una auditoría hecha en junio por la misma Contraloría, se emitió un concepto desfavorable al manejo de los recursos públicos administrados por Medimás en 2020 y se advirtió que los estados financieros no son confiables.



Este panorama ha prendido las alarmas de las autoridades sobre la realidad de las condiciones financieras de la EPS, además de una serie de movidas accionarias que se han evidenciado en el último año y sobre su desempeño frente a la atención de los usuarios.



Desde el inicio

Medimás EPS inició operaciones hace cuatro años y desde entonces ha sido objeto de medidas de control causadas por deficiencias en la prestación de servicios y deudas acumuladas con la red de prestadores.



De hecho, a solo dos meses de su creación la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) le puso una medida de vigilancia especial que aún está vigente. A la fecha, según reportes oficiales esta EPS tiene unos faltantes de $1,3 billones de pesos para cumplir con el patrimonio adecuado y presenta una de las carteras más altas en este sector con su red de prestadores, que serían cercanos a $1,8 billones de pesos.



Un indicador que puede definir su comportamiento como aseguradora en salud es el que muestra que en diciembre de 2017 debía a los prestadores, en promedio, cerca de $82.000 por cada afiliado, en junio de 2020 esta cifra subió a $737.000 pesos y en julio de este año ya superaba un millón de pesos en promedio por cada afiliado.



A esta situación financiera se suma una pérdida constante de usuarios, que deja entrever una disminución del 72% con respecto a los cerca de 5 millones de personas que tenía hace 4 años cuando comenzó su operación.



Hay que aclarar que estos retiros han sido condicionados, por un lado por los traslados obligados a otras EPS luego de las revocatorias de funcionamiento que la SNS ha ordenados sobre 15 departamentos, y por otro porque más de dos millones de usuarios, al parecer, se han retirado de manera voluntaria.

Sin compradores originales

A todo lo anterior se agrega que la EPS ha tenido unos cambios societarios y accionarios que han transformado el mapa de los dueños originales de Medimás. En ese sentido, en un primer momento los dueños que recibieron la habilitación para funcionar tenían el respaldo y la experiencia de 12 IPS que conformaban un consorcio. Sin embargo, dichas instituciones -que acreditaban experiencia en temas de salud- empezaron a vender sus participaciones, al punto que hoy ya no queda ninguna.



A solo 3 meses de la compra de Cafesalud, en octubre de 2017, comenzaron los problemas societarios cuando las asambleas de accionistas expulsaron a 3 de esas IPS. En 2019 otros 3 accionistas del negocio original transfirieron sus acciones a firmas diferentes.



Sin embargo, el movimiento más grande de acciones se dio entre mayo y junio de 2020 cuando la Supersociedades fue informada de una venta mayoritaria por parte de los integrantes del consorcio, que quedó con el 95% de la propiedad y el restante 5% se dividió por parte iguales entre las Sociedad de Cirugía de Bogotá-Hospital de San José y la Fundación Hospital Infantil Universitario de San José.



Lo llamativo de esta venta es que, de acuerdo con algunas voces, Corvesalud es recordada por algunos vínculos con el grupo Saludcoop, dueño de la misma EPS en 2015 , el Gobierno ordenó liquidarla por múltiples irregularidades. Sin embargo, esta operación al parecer requiere autorización de la Supersalud y este requisito no se cumplió . Con todo lo anterior, la pregunta que queda es ¿qué va a pasar con Medimas?.

Finanzas en dificultades

- A 30 de junio de 2021 la EPS presenta activos por 1.7 billones de pesos, pasivos por 2.2 billones y un patrimonio negativo de 519.588 millones de pesos.



- Tiene recursos embargados por $90.874 millones y anticipos de difícil recuperación por 220.998 millones de pesos.



- Presenta represa de facturación que ha sido radicada por prestadores y que no ha sido auditada por 634.672 millones de pesos.



De acuerdo con un informe a junio de 2021 por parte de la firma contralora designada por la Supersalud, se encontró que la EPS tiene facturación pendiente por auditar a nombre propio (Medimás) por 15.799 millones de pesos.



También llama la atención que Medimás no había cumplido con la capitalización por 678.665 millones de pesos que estaba señalada en la resolución de prórroga que la Supersalud le hizo en febrero de 2021.

La EPS se defiende

Al ser consultados, los directivos de Medimás dijeron que frente al laudo arbitral la EPS adelanta acciones para lograr la recuperación de los recursos del sistema pero que además estaba preparada para cualquier decisión adversa por lo que este fallo no ha generado desequilibrio y tampoco afecta la prestación de servicios.



Sin embargo, aún está en espera que se resuelva un recurso extraordinario de anulación de la medida por considerar que el Tribunal de Arbitramento “padece importantes yerros”.



Sobre el proceso fiscal, manifestó que se deriva de una auditoría de una vigencia entre el 2018 y el 2019 entre las cuales han dejado claras las discrepancias y errores que demuestran que no ha habido mal manejo de los recursos de la salud. Frente a sus accionistas, Medimás deja claro que no tiene relación con Cafesalud ni Saludcoop y su administración actual está comprometida con el futuro de la EPS.

