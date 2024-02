¿Cuál es la mejor hora del día para tomar vitaminas? Esto recomiendan los expertos

Muchas personas suelen acudir a suplementos para ayudarle a su organismo a completar sus requerimientos vitamínicos y sentirse mejor en cuanto a su salud y el aspecto de su piel, cabello, articulaciones, entre otros.



Aunque esto no se considere una obligación, puesto que es posible alcanzar los requerimientos diarios por medio de una alimentación balanceada, algunos deciden agregarlos a su vida diaria.

Antes de suplementarse con multivitamínicos, lo recomendable es consultar con el médico o un nutricionista, para que si lo requiere sea el profesional de la salud quien le sugiera lo adecuado a su salud, edad y hábitos de vida.



Si ya se está suplementando con este tipo de productos, los expertos han señalado cuál es el momento ideal para ingerir estas vitaminas.



(Lea más: La infusión 'quemagrasa' y antioxidante que recarga la energía para iniciar el día)



Debe tener en cuenta que aunque es importante tomar un multivitamínico, para complementar las deficiencias de estos nutrientes en el organismo, no son un reemplazo para la alimentación sana.



Recuerde que los alimentos son la principal fuente de vitaminas y minerales esenciales para el buen funcionamiento del organismo.

@nathalymarcus ¿Sabes cuales son los síntomas de que tienes una deficiencia de una vitamina o algún mineral? ♬ More Than Winners - Spiritual Warfare Music Epic

"El mejor momento del día para tomar vitaminas es diferente para cada persona, depende de la dosis y de los medicamentos que esté tomando, ya que algunos nutrientes pueden potencialmente interactuar con ciertos medicamentos, lo que puede requerir un momento específico", expresó la profesional.



En cuanto al momento adecuado para ingerir los complementos multivitamínicos, algunos expertos como la consejera en nutrición, Laura Iu, menciona que no hay una regla específica sobre la hora para ingerirlos.



No obstante, lo más importante, según expertos, es no consumirlos en ayunas porque se pueden presentar molestias estomacales o náuseas.



Taylor Wallace, profesor clínico asociado a la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad George Washington, explica que tomar suplementos con alimentos ayuda a retardar la absorción de estos.



(Le puede interesar: Las dos vitaminas clave para tener más energía y mantener una buena salud)



"La absorción gradual es ideal porque nuestros cuerpos solo pueden absorber y utilizar una cantidad limitada de un nutriente específico a la vez", expresa el profesional.



Además, hay que tener en cuenta información de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, los cuales mencionan que hay personas que pueden utilizar mejor las vitaminas de un suplemento.



Por ejemplo, las mujeres que quieren quedar embarazadas, mujeres que están embarazadas, personas de más de 50 años y aquellas que tienen deficiencia de nutrientes, es decir, que no tienen una alimentación adecuada o que han sufrido algún problema de desnutrición.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

La vitamina poco conocida que le puede ayudar a combatir el cansancio

¿Las vitaminas aumentan el apetito y el placer sexual en las mujeres?

Conozca las cuatro vitaminas que combaten la depresión