Muchos hombres el acto sexual es objeto de miedos y temores por temas como el tamaño del pene, su desempeño y el tiempo que pueden durar en la relación sexual.



En lo relacionado a este último tema, no existen teorías comprobadas que digan cuál es el tiempo ideal para la duración de un acto sexual, ya que cada pareja decide la duración, sin embargo, sí se han hecho algunos estudios al respecto.

El tema de la erección es un tema profundo al que muchos hombres le prestan especial atención, por esta razón, la experta en temas de sexología Esther Balac, se refiere a este tema como "prioritario en sus agendas".



De igual manera advierte que en el afán de tener un buen rendimiento en el acto sexual, algunos "'echan mano' de cuanta pastilla, pócima, masaje, cirugía o rogativa se les aparece, muchas veces sin reparar en precios o en consecuencias”, ya que este tipo de productos puede traer dificultades para la salud.



Por otra parte, investigadores de la Universidad de Pensilvania, hicieron una encuesta a miembros de la Sociedad para la Terapia y la Investigación Sexual sobre un ‘tiempo promedio’ de duración de la relación sexual, la cual arrojó que 13 minutos de erección son suficientes para un buen acto sexual, indicó EFE.



Así mismo, el portal 'Salud masculina' reafirma esta información registrando que ese es el tiempo normal que dura la erección del pene, teniendo en cuenta que este tiempo se cuenta aparte de lo que puede alcanzar el momento de los 'juegos previos' al acto.



Estos son primordiales para alcanzar la estimulación correcta en ambas partes de la relación, ya que estas envían señales nerviosas al pene para que este cumpla su función al alcanzar la erección.



Por lo tanto, cuando se presenta la erección en el hombre este tardará entre tres y 13 minutos para poder disfrutar de la relación sexual, sin embargo, esto podría tomarse como una desventaja, frente a lo que puede durar una mujer, ya que en el caso de las mujeres, estas requieren más tiempo para alcanzar el orgasmo.



Debe prestar atención, si decide consumir algún tipo de medicamento para alargar el tiempo de la erección, ya que existe una condición llamada 'priapismo', que consiste en una alta duración de la erección, que puede ocasionar problemas en el pene y que requiere de emergencia hospitalaria.



Este problema se origina cuando, "tras la eyaculación, no se produce la oxigenación de la sangre acumulada en el pene durante la relación sexual, lo que hace que el pene mantenga su rigidez y que, por ello, la sangre no pueda volver a circular correctamente", expresa el portal especializado en urología, 'García Reboll'.



Antes de consumir este tipo de medicamentos, consulte con el médico y no se automedique.

¿Cuánto tiempo debería durar una relación sexual? Hablan expertos médicos

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

