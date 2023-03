Se habla de escasez de medicamentos en el país desde hace meses, y una de las soluciones que han propuesto las autoridades sanitarias es encontrar alternativas que son reemplazables por marcas genéricas de fármacos.



En consecuencia, con el ánimo de hacer pedagogía alrededor de este tema, el Ministerio de Salud y Protección Social explicó brevemente cuáles son las características y procesos de los medicamentos genéricos que se producen en Colombia, y por qué son importantes para que los pacientes puedan sobrellevar tratamientos eficientes y asequibles ante distintas enfermedades.



Claudia Vargas, directora de Medicamentos y Tecnologías en Salud del ministerio, explicó que existen tres tipos de medicamentos que se comercializan en Colombia: los medicamentos originales, que, como su nombre lo indica, tienen una patente sobre el producto; los genéricos de marca, que se comercializan bajo una marca diferente a la original, y los fármacos genéricos, que se venden únicamente con el nombre del principio activo o molécula del original.



La funcionaria afirmó que “tanto los medicamentos genéricos como los genéricos de marca contienen el mismo principio activo (molécula que ejerce el efecto) en la misma cantidad, presentación y calidad que un original”.



En esa línea, Vargas indicó que pueden variar algunas características entre estos medicamentos, pero dejó claro que entre ellas no se encuentran la calidad, seguridad o efectividad del fármaco, sea genérico o genérico de marca.



No obstante, es cierto que pueden existir aspectos diferentes entre uno y otro, como, por ejemplo, el color o el sabor. De acuerdo con la entidad, se puede identificar que un medicamento es genérico al verificar que en la caja se encuentra el nombre del principio activo; es decir, el ingrediente que genera el efecto terapéutico, y no tiene una marca visible en el empaque.



Por otro lado, un medicamento genérico de marca llevará un signo diferente de la marca original, pero deberá contener el mismo principio activo (molécula que ejerce el efecto) en la misma cantidad y presentación (tabletas, cápsulas, ampollas) que el medicamento original.

Despejando dudas



Son muchas las dudas que se tienen en el país sobre si es mejor utilizar medicamentos genéricos o de algún tipo de marca. Por eso, desde el Minsalud precisaron que los tres tipos de fármacos tienen la misma efectividad y pueden ser usados sin discriminación alguna, siempre siguiendo las recomendaciones de los expertos.



Es cierto que los genéricos suelen ser más baratos, pero no por ello son menos efectivos. Los medicamentos genéricos y genéricos de marca cuestan menos por varios motivos, entre los que se encuentran que los fabricantes invierten menos recursos en publicidad y promoción; adicionalmente, no incurren en todos los costos de investigación y desarrollo para crear nuevos medicamentos, y tampoco destinan dinero en las patentes de explotación.



Para la mayoría de los medicamentos existen opciones genéricas; sin embargo, en el caso de los medicamentos nuevos que aún están protegidos por patentes no es posible que otra empresa productora pueda elaborar una versión genérica del mismo. Pero, en conclusión, no hay desventajas cuando se usa el producto genérico, pues tiene la misma calidad, eficacia y seguridad que un medicamento de marca o uno original.



De acuerdo con Vargas, cualquier medicamento que circula en el país, ya sea original, genérico o genérico de marca, debe cumplir con estrictos requerimientos técnicos y de calidad que exige el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), antes de aprobarse su comercialización.



“Todos deben cumplir con los estándares de calidad establecidos por el Invima”, destacó Vargas, haciendo énfasis en que esos requisitos deben ser previamente aprobados para que los medicamentos puedan ser comercializados en el territorio nacional. “Esto garantiza que tengan el mismo principio activo y en la misma concentración, por lo cual tiene el mismo efecto en quien reciba el medicamento”, detalló la directora.



Ante las denuncias de escasez de algunos medicamentos que se han presentado en el país, las autoridades aseguran que no existe un riesgo al cambiar de un fármaco genérico de marca u original a uno genérico, porque estos también demuestran seguridad, calidad y eficacia en el tratamiento de las enfermedades. Sin embargo, existen algunos casos en los que se debe consultar primero con el médico tratante que recetó el producto.



De acuerdo con el Ministerio de Salud, lo primordial a la hora de emplear un medicamento es seguir las indicaciones que imparta el profesional de la salud que prescriba, tener claro cuál es el principio activo que se está recetando, la concentración, la forma farmacéutica del producto que se debe adquirir, la presentación y las contraindicaciones que pueda tener, así como llevar un control estricto de la cantidad y frecuencia con que se debe tomar el medicamento.



Si una persona va a comprar un medicamento genérico y quiere cerciorarse de que este está aprobado para su comercialización en el territorio nacional puede hacerlo de manera virtual, a través de la página web del Invima.

Abecé de los medicamentos genéricos

¿Qué debo conocer de mi medicamento?

Cuando utilice un medicamento se debe conocer la siguiente información:



Principio activo: es el ingrediente principal que actúa en el organismo para tratar algún síntoma o condición médica. Normalmente, se encuentra en la parte inferior de la marca comercial del medicamento o es el nombre principal en caso de medicamentos genéricos.



Concentración: es la cantidad de principio activo que trae cada producto, generalmente expresada en gramos (g), miligramos (mg), microgramos (ug) o miligramos por mililitro (mg/mL).



Forma farmacéutica: Forma en la cual se presenta un medicamento que permite su dosificación y administración. Estas pueden ser tabletas, cápsulas, jarabes, suspensiones, pomadas, gotas, soluciones inyectables, polvos, entre otras.



Presentación: Cantidad de tabletas, cápsulas o mililitros que trae el envase.



Contraindicaciones: son situaciones clínicas en las que un medicamento NO puede ser utilizado. Ej: Acetaminofén en pacientes con problemas hepáticos



Advertencias. Son aspectos que se deben tener en cuenta para garantizar el uso

seguro del medicamento. Ej: Manténgase fuera del alcance de los niños.

¿Qué son los medicamentos genéricos?

Para entender qué son los medicamentos genéricos, se deben considerar los diferentes tipos de medicamentos que se comercializan en Colombia, además, se deberá verificar la techa de vencimiento y el contenido del empaque el cual debe estar

integro y corresponder con la descripción del empaque.



En primer lugar, se tienen a los medicamentos originales, también conocidos como

innovadores, que tienen una patente durante un periodo determinado y solo pueden ser producidos por el dueño de esta. Estos se comercializan bajo una marca

comercial conocida como “marca primaria”.



También se tienen a los medicamentos genéricos de marca o “de marca propia”

los cuales son medicamentos genéricos que llevan marcas diferentes de la marca

“original”, conocida como “marca secundaria” y son comercializados una vez se ha

vencido la patente del medicamento original.



Finalmente, se tienen a los medicamentos genéricos que se comercializan con el

nombre del principio activo y que pueden ser producidos tanto por el laboratorio

que tuvo la patente como por otro productor una vez se ha vencido la patente.



Ahora bien, tanto los medicamentos genéricos como genéricos de marca contienen

el mismo principio activo (molécula que ejerce el efecto) en la misma cantidad, presentación y calidad que un medicamento original. Sin embargo, otras características

que no afectan la calidad, la seguridad o la efectividad del medicamento genérico o

genérico de marca, pueden ser diferentes en relación con el medicamento original,

por ejemplo, como color y sabor.



En todo caso, todos los medicamentos ya sean originales, genéricos o genéricos de

marca deben cumplir con los estándares de calidad, seguridad y eficacia que el Invima exige.

¿En qué se diferencian con los de marca?

Los medicamentos de marca, ya sean medicamentos originales o genéricos de

marca es comercializado bajo un nombre comercial que requiere de inversión en

promoción para ser conocido y diferenciado de otros, asociado e identificado que se

transfiere al precio final de venta, mientras que los medicamentos genéricos cuentan con menos gastos de promoción.



Por otro lado, los medicamentos genéricos o genéricos de marca al basarse en una

molécula ya conocida, implica una I+D (investigación y desarrollo) de menor complejidad, por lo que se comercializan a un precio más bajo. Esto promueve el acceso a tratamientos de calidad, eficaces y seguros a un menor costo, además de fomentar la competencia en el mercado.

¿En calidad son iguales o uno es mejor que el otro?

Cualquier medicamento, ya sea original, genérico o genérico de marca, debe cumplir

con estrictos requerimientos técnicos y de calidad que exige el INVIMA antes de aprobarse su comercialización.

¿Dónde consultar si el medicamento genérico está oficialmente aprobado en Colombia?

Todos los medicamentos sean genéricos o de marca deben ser autorizados por el

Invima para su comercialización en el país. Para verificar que un medicamento está

aprobado en Colombia, se puede consultar de manera virtual en la página del Instituto Nacional de Medicamentos y Alimentos – INVIMA www.invima.gov.co, en la pestaña de consulta de registros sanitarios.

¿Cómo se determina que un medicamento es genérico?

Se puede identificar que un medicamento es genérico al verificar que, en la caja o

empaque, se encuentra el nombre del principio activo, es decir el ingrediente que

genera el efecto terapéutico, y NO tiene una marca visible en el empaque.



Por otro lado, un medicamento genérico de marca llevará una marca diferente de

la marca original, pero deberá contener mismo principio activo (molécula que ejerce

el efecto) en la misma cantidad y presentación (tabletas, cápsulas, ampollas) que el

medicamento original

¿Quién evalúa la eficacia del medicamento genérico?

En Colombia, la entidad encargada de evaluar y autorizar la comercialización de todos los medicamentos, tanto los de marca como los genéricos, es el INVIMA, al otorgar el registro sanitario al producto.

¿Es mejor utilizar medicamentos de marca que genéricos?

Tanto los medicamentos originales, genéricos y genéricos de marca pueden ser utilizados de igual manera, puesto que todos deben cumplir con los estándares de calidad establecidos por el Invima previamente a su comercialización, para garantizar la seguridad de quienes los consumen.

¿Cuáles son las principales ventajas de los medicamentos genéricos?

Su principal ventaja radica en que la existencia de los medicamentos genéricos o genéricos de marca, garantiza que haya una mayor cantidad de opciones disponibles

en el mercado al no tener restricciones por patentes, ofreciendo un mayor número

de alternativas para un mismo principio activo, lo que ayuda a mejorar el acceso a la

población.



Otra ventaja es el precio, ya que los genéricos cuestan menos, sin dejar de ser eficaces, seguros, de calidad y confiables como los medicamentos originales.

¿Por qué son más baratos?

Los medicamentos genéricos y genéricos de marca cuestan menos por varios motivos, entre los que se encuentran que los fabricantes invierten menos recursos en

publicidad y promoción, adicional no incurren en todos los costos de investigación

y desarrollo para crear nuevos medicamentos y las patentes de explotación por un

tiempo definido, todo lo anterior se refleja en el precio final.

¿Para todos los medicamentos comerciales existe un medicamento genérico que lo pueda reemplazar?

Para la mayoría de los medicamentos existen opciones genéricas, sin embargo,

para los medicamentos nuevos que aún están protegidos por patentes, no es posible que otra empresa productora de medicamentos pueda elaborar una versión

genérica del mismo.

¿La posología de un medicamento genérico es igual a la de una marca?

Un medicamento genérico debe tener las mismas características que el de marca

en cuanto a concentración forma farmacéutica, principio activo y vía de administración. De acuerdo con la autonomía médica, el profesional prescriptor define el

esquema del tratamiento según cada paciente.

¿Qué desventajas tiene un medicamento genérico?

No hay desventajas, pues los medicamentos genéricos tienen la misma calidad, eficacia y seguridad que los medicamentos de marca o los medicamentos originales.

¿Se puede tratar una enfermedad únicamente con medicamentos genéricos?

Una enfermedad puede tratarse únicamente con medicamentos genéricos dado

que estos demuestran seguridad, calidad y eficacia. Sin embargo, en algunos casos

se requiere el aval del médico para cambiar el tratamiento, bien sea con un medicamento de marca o un medicamento genérico.

¿Entonces cual debo usar?

Lo importante a la hora de emplear un medicamento es seguir las indicaciones del

médico tratante, tener claro cuál es el principio activo, la concentración y la forma

farmacéutica, para que en caso de que no encuentre la marca que usualmente utiliza,

pueda acceder a un genérico que tenga la misma composición.

