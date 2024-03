¿Cuál es la cantidad máxima de licor que puede consumir si padece de hígado graso?

La enfermedad del hígado graso es cada vez más común, afectando a cerca del 25 % de las personas a nivel global, según el Colegio Americano de Gastroenterología. También, esta organización en salud menciona que existen dos tipos: el hígado graso no alcohólico y la enfermedad del hígado graso por alcohol, también llamada esteatosis hepática alcohólica.



La Clínica Mayo menciona que la enfermedad del hígado graso no alcohólico es un problema en el hígado que afecta a personas que beben casi nada o nada de alcohol. En el padecimiento se acumula mucha grasa en el hígado. Suele encontrarse con mayor frecuencia en personas con sobrepeso u obesidad.

La enfermedad del hígado graso no alcohólico es algo cada vez más común en todo el mundo y es el tipo de enfermedad hepática crónica más común, que afecta, aproximadamente, al 25 % de la población mundial. En Estados Unidos, alrededor de 100 millones de personas tienen la enfermedad del hígado graso no alcohólico, según datos de la Clínica Mayo.

El vino y la cerveza son de los licores que menos contenido de alcohol poseen. Foto: iStock

Uno de los mayores problemas del hígado graso es que no da síntomas a lo largo de su desarrollo y se detecta cuando se encuentra en las fases 1 o 2, y aunque generalmente no presenta grandes complicaciones, en algunas ocasiones puede evolucionar hasta convertirse en cirrosis o cáncer de hígado.



“El consumo de alcohol tiene una gran relevancia, puesto que el 90% de los bebedores habituales tiene grasa en el hígado y el 30% cirrosis”, según se lee en un artículo médico titulado ‘Alcohol, cirrosis y predisposición genética’ y publicado en el sitio web ‘SciELO’.



Los anteriores sitios webs y artículos mencionan que esta enfermedad metabólica es consecuencia del estilo de vida, el sedentarismo o una alimentación inadecuada o el gran consumo de alcohol.



Los médicos especialistas mencionan que no hay una dosis mínima de consumo de alcohol que pueda considerarse ‘segura’ para las personas que presenten problemas de hígado.



La revista médica JAMA, de la Asociación Médica Estadounidense, ha publicado que tras nuevas investigaciones, se fijó un límite de ingesta etílica que se pueden permitir las personas con esteatosis hepática.

Los autores de la publicación fueron especialistas en gastroenterología, hepatología y epidemiología de diferentes hospitales de Estados Unidos, Canadá y Chile, quienes insisten en que las personas con hígado graso avanzado no deben beber, pero admiten que quienes se encuentran en las fases iniciales del padecimiento no renuncian al licor.



Tras lo anterior, el objetivo del grupo de especialistas decidió determinar la dosis de alcohol que las personas con hígado graso ‘pueden’ consumir, dependiendo de la profesión y estado del padecimiento.



“El consumo aceptado de alcohol es inferior a 7,4 g/dl para personas con hígado graso con menor riesgo de fibrosis avanzada, lo que equivale a un tercio de cerveza o medio vaso de vino”, se lee en la revista médica JAMA.

