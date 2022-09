El colesterol se define como un tipo de grasa que se va pegando a las paredes de las arterias, significando un alto riesgo para la salud. Por supuesto, el cuerpo humano necesita cierta cantidad de colesterol para mantener y realizar adecuadamente sus funciones. No obstante, el exceso de colesterol malo resulta dañino y consecuentemente aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.



De acuerdo con los especialistas, controlar los niveles altos de colesterol malo depende del tipo de alimentación de cada persona, pues una dieta rica en frutas, verduras, legumbres, cereales y agua, acompañada de actividad física, contribuye a reducir los riesgos de sufrir problemas de salud relacionados.



De ahí que se hace necesario eliminar de la dieta alimentos ricos en colesterol como los procesados, entre otros, pues son los que causan acumulación de colesterol malo en las arterias.



La escuela de Harvard ha realizado diferentes estudios para señalar los mejores alimentos para incorporar a nuestra dieta diaria. A través de las revistas JAMA Internal Medicine y en Americal Journal of Hypertension, han señalado el alimento que ayuda al cuerpo a reducir el colesterol.



Las lentejas, garbanzos, frijoles, entre otras legumbres, ayudan a reducir la presión arterial y a evitar que el colesterol tenga niveles altos. Además, si son consumidos de forma moderada, evitan enfermedades cardiovasculares e infartos.



Las legumbres también suelen ser incorporadas en dietas vegetarianas y veganas porque son ricas en proteína. Por otro lado, fortalecen los huesos y su estructura, favoreciendo la longevidad en las personas.



Por otro lado, según el portal ‘Mejor con salud’, una de las publicaciones digitales en español sobre salud y bienestar más leídas del mundo y conformada por varios médicos expertos, pese a que estas afecciones suelen tratarse con medicamentos, existen algunas fórmulas naturales para ‘limpiar’ las arterias-por decirlo de algún modo-.



Una de ellas es una mezcla de ajo y limón, la cual aporta importantes nutrientes que “estimulan la eliminación de todos los desechos que pueden afectar la salud”.



En este sentido, los médicos citados en el portal digital enuncian el ajo como el mejor antibiótico natural que existe, reconocido por actuar como un vasodilatador, anticoagulante y depurador, cuenta además con propiedades antisépticas y antibióticas. También ayuda a dilatar las arterias, favoreciendo de este modo la eliminación de colesterol y mejorando la circulación.



Por otra parte, el limón es un alimento con alto contenido de nutrientes que pueden actuar como prevención y tratamiento de varias enfermedades, según lo relata la publicación de ‘Mejor con salud’.



“El limón es famoso por su alto contenido de vitamina C, además de tener otros antioxidantes y nutrientes como vitaminas del grupo B, vitamina E y muchos minerales: potasio, magnesio, calcio, fósforo, cobre, cinc, hierro y manganeso. En definitiva: tiene enormes beneficios para la salud”, señala el artículo publicado en el International Journal Of Ayurvedic And Herbal Medicine.

