Cada vez se habla más sobre la importancia de hacer ejercicio físico, no solamente por lucir una mejor apariencia, sino también para mejorar la salud y prevenir enfermedades que puede desarrollar a lo largo de su vida, incluso en la juventud.



Uno de los padecimientos más complicados es la falla renal, pues de resultar crónica puede empezar a necesitar diálisis de por vida, un tratamiento que sustituye las funciones del riñón.



Ahora bien, la enfermedad renal es la disminución lenta y progresiva de la capacidad de los riñones para eliminar los desechos presentes en la sangre, una labor imprescindible para el buen funcionamiento del cuerpo, según explica Medline Plus.



Las causas principales de este padecimiento son la diabetes y la hipertensión arterial. Además, uno de los factores de alarma es que no existen síntomas cuando comienza el deterioro de los riñones.

¿Como puede prevenir fallos renales?

Una de las prescripciones médicas es realizar actividad física, es decir, comenzar progresivamente el esfuerzo corporal, como: caminar, pedalear, nadar, practicar aquagym, bailar, hacer ejercicios de equilibrio, yoga, cycling de manos, según Fresenius Medical.



La realización de repeticiones con bajo peso o bandas elásticas (según la capacidad de cada paciente) puede ser ejecutada incluso intradiálisis. Tenga en cuenta que el tiempo y la cantidad de ejercicio depende de su estado de salud y debe ser guiado por un especialista.



Estos ejercicios mejoran la presión arterial, el nivel de azúcar en sangre, reducen el colesterol y ayudan a mantener un peso saludable.



Complemente los ejercicios con otras prácticas saludables para ayudarse a mantenerse activo.

Otros cuidados que puede tener para evitar esta enfermedad

Según National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, no solo el ejercicio es fundamental, también puede aplicar lo siguiente.

- Elija alimentos saludables.

- Aspire tener un peso saludable.

- Duerma bien.

- Deje de fumar.

- Limite la ingesta de alcohol.

- Explore actividades para reducir el estrés.

- Controle otras enfermedades.

Recuerde que realizarse exámenes médicos de manera periódica es necesario para conocer su estado de salud, prevenir enfermedades y diagnosticarlas en el tiempo correcto para acceder a un tratamiento.

Algunos signos de alarma son:

Fatiga, falta de energía, problemas de concentración. Problemas para dormir. Calambres musculares. Hinchazón de tobillos y pies. Sangre en la orina. Necesidad de orinar con más frecuencia.

