"Es fascinante ver estas 176 habitaciones, estas 30 camas de cuidado intensivo, estos 100.000 metros cuadrados de construcción de esta primera etapa y saber que en las próximas semanas estaremos viendo su apertura para poder atender a tantos colombianos que podrán venir a este centro desde cualquier región del país sin que medie ningún tipo de recurso económico para poder acceder”, dijo el presidente Iván Duque el viernes al visitar, en el norte de Bogotá, la Fundación Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo (CTIC), que por sus características será la entidad más avanzada en tecnología y recursos humanos para el manejo integral del cáncer en el país y en la región.



En su recorrido, Duque fue guiado por Sarmiento Angulo y las directivas del CTIC, que le presentaron la etapa inicial terminada de este proyecto sin ánimo de lucro que como iniciativa filantrópica del empresario y su familia inició su construcción en 2017 con el objetivo de ser un hospital líder en este campo que atenderá a todo tipo de pacientes oncológicos con los más altos estándares científicos y en un contexto de multidisciplinariedad, inclusión y humanización de la mano de los centros más reconocidos en el mundo en estas disciplinas.

Al respecto, Sarmiento Angulo, quien estuvo acompañado de su hijo Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, destacó que esta obra es el resultado del propósito suyo y de su familia de servirles a los colombianos para enfrentar una enfermedad que describió como “una plaga”, mediante una fundación sin ánimo de lucro que usará todo su superávit en la mejora permanente de los equipos, en la calidad de atención al paciente y en la investigación científica.



La intención, de acuerdo con su director, el médico Rafael Sánchez, es impactar de manera positiva en la evolución de una enfermedad que al año ocasiona en promedio 115.000 nuevos enfermos en sus diferentes formas, termina con la vida de cerca de 55.000 colombianos y deja una prevalencia que en 5 años afecta a cerca de 294.000 personas.

El presidente Duque y el gestor del CTIC, Luis Carlos Sarmiento Angulo, recorrieron la primera fase de la Fundación Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo.

“Es una propuesta para todos los colombianos adultos y niños, sin importar qué tipo de afiliación tengan al sistema de salud, en la que se busca incrementar los diagnósticos tempranos y promover los tratamientos oportunos para alcanzar los mejores desenlaces en términos de bienestar y sobrevida”, dice Sánchez, quien insiste en que el CTIC será, además, uno de los más importantes centros de investigación oncológica orientada a las necesidades más frecuentes del país.



De hecho, el director llama la atención en que ya están sentadas las bases para convertirse en un referente de excelencia en este campo, en el que por primera vez se desarrollarán estudios de primera fase para la prueba de nuevos medicamentos y tratamientos específicos en el país.



El ministro de Salud, Fernando Ruiz, quien también estuvo en la visita, dijo que el CTIC formará parte del sistema de salud y allí podrá llegar cualquier colombiano que lo necesite a través de las EPS que incluyan a la nueva entidad dentro de su red de prestadores, sin que esto se traduzca en el incremento de gastos por parte de los enfermos o sus familias.



Y en ese sentido, la oncóloga Sandra Ximena Franco, directora médica, dice que el CTIC llega a contribuir con lo ya trabajado en Colombia y lo que se pretende es brindar una atención centrada en el paciente y su familia, donde, además de entregar servicios de elevado nivel técnico y científico, se tengan las expectativas del paciente y sus necesidades como prioridades ineludibles.

Arquitectura y ciencia

Esta fase, que será inaugurada en pocas semanas, incluye una de las dos torres del proyecto, el edificio central y el centro de investigación –dirigido por el oncólogo Andrés Cardona, director de investigación del CTIC–. Son 100.000 metros cuadrados con diseños arquitectónicos y funcionales que Duque calificó como deslumbrantes.

Un diseño moderno, con la concepción de construcción inteligente, en la que los espacios colectivos y sociales armonizan amablemente con los hospitalarios.

En estos espacios hay 12 unidades clínicas funcionales que soportan la estructura de sus servicios de acuerdo con los tipos de tumores, además de servicios ambulatorios (64 consultorios), cirugía (9 quirófanos), 56 cubículos para tratamientos oncológicos y 7 camas en la unidad trasfusional, entre otros.



Aceleradores lineales de partículas que tratan tumores con radiaciones guiadas por imágenes de altísima precisión a través de posicionamientos robotizados.

También existen cuatro “búnkeres” para radioterapia con los más altos estándares de diseño y construcción, en los que hay dos aceleradores lineales, un Cyberknife (equipo para tratamiento de tumores de altísima precisión) con un desarrollo tecnológico único en el país y un equipo de braquiterapia.



Además, la dotación de equipos de imágenes diagnósticas, como resonancia nuclear magnética, tac, rayos X, mamografía, gamagrafía, entre otros, desde ya se posiciona como una de las más avanzadas de la región, lo mismo que la tecnología de punta que despliegan sus máquinas de medicina nuclear.

Los equipos de radiocirugía estereotáxica tratan con alta precisión tumores utilizando energía de alta potencia sobre pequeñas zonas del cuerpo sin necesidad de cortes.

Al terminar su visita, el presidente Duque dijo que esta donación de casi 400 millones de dólares es “una contribución a la salud de nuestro país, pero también a la salud del mundo”.

Espacios amplios, cómodos, amables y humanizados, además de altamente tecnificados para la aplicación de quimioterapias.

El mensaje de Luis Carlos Sarmiento Angulo

Al final del recorrido por el Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer (CTIC), el presidente Iván Duque invitó al empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo a ofrecer un mensaje sobre esta obra. Las siguientes fueron sus palabras:



“Para mi familia y para mí es extraordinariamente grato poder culminar, como estamos en este momento, esta obra extraordinaria a la cual hemos dedicado mucha parte de nuestro tiempo, nuestra actividad y nuestro patrimonio.



“El deseo es únicamente servir a los colombianos, servir a nuestros compatriotas. Todo lo que nosotros tenemos lo hemos obtenido aquí en Colombia trabajando día y noche sin parar nunca, con esfuerzo, dedicación y honradez y esto es un resultado de eso.

“Hemos tenido la oportunidad a lo largo de la vida de servir a Colombia en muchos otros frentes y este es muy satisfactorio porque es una cosa muy grande y que va directamente a la salud de los colombianos: es uno de los puntos más sensibles en la familia de cada quien.



“La organización jurídica que hemos adoptado para esta empresa es la de una fundación sin ánimo de lucro. Aquí no puede haber nunca rendimiento para los accionistas, o fundadores o como se quieran llamar, nunca podrá derivar ningún beneficio económico de esta obra. Por el contrario, existe el compromiso familiar, compartido por todos sus miembros, de mantenerla en el tiempo viva, activa y exitosa.

“En la fundación, siempre tendrá que haber un superávit en la operación diaria y no puede ser reclamado para los aportantes, sino que tiene que ser destinado a la mejora permanente de todos los equipos y tecnología de este hospital para mantenernos en el liderazgo, como estamos en este momento. Modestia aparte, les puedo decir que estamos con lo máximo que hay en el momento: los mejores equipos, los más modernos. Eso aspiramos a conservarlo en el futuro.



“Por otra parte, está la investigación sobre cáncer. La razón por la que nos empeñamos en esta aventura tan grande es por el conocimiento de que el cáncer es una de las plagas que más afecta a toda nuestra población, no solo en Colombia, en todo el mundo y en casi cualquier familia tienen algún caso de cáncer muy próximo.

“Aquí (en Colombia) se tratan los pacientes y hay muy buena atención médica, buenos profesionales, pero no se dispone de todas las facilidades. Aquí vamos a tener lo máximo que hay en el momento actual en tecnología y equipo.



“Se trata el cáncer, pero no se investiga y no es la culpa de nadie, es que no hay presupuesto, no hay trayectoria, no hay una tradición de la investigación. Nosotros la vamos a fundar. Tenemos este edificio que está aquí detrás y será dedicado exclusivamente a la investigación. Son 10.000 metros cuadrados donde van a estar los profesionales que tendrán la independencia administrativa, pero la comunicación diaria y permanente con los enfermos para fortalecer y ampliar la investigación.



“La investigación sobre el cáncer es uno de los objetivos fundamentales de esta obra y tenemos la esperanza y la ilusión de que lleguemos a ser una unidad de investigación digna de considerar en todo el mundo”.

