Durante estos últimos años hemos sentido la importancia que tiene la salud para la humanidad. La pandemia del covid se convirtió en el enemigo común que unió a todas las naciones del mundo para salvar la vida de millones de personas y el futuro de la raza humana.



Por su parte, el cáncer deja 20 millones de muertes al año, tres veces la cifra total de víctimas del covid y además afecta profundamente la dignidad y la calidad de vida de quienes la sufren durante décadas.



Es un enemigo invisible sin causa aparente contra el cual, al contrario del covid, no existe vacuna. Luchar contra el cáncer no es solo un tema de salud pública; es una cruzada de toda la humanidad.



No soy médico ni experto en temas de salud, pero siempre he tenido la idea de construir un mejor país a través de obras que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas. Por ello para mí ha sido un sueño poder culminar esta obra dedicada al tratamiento y la investigación sobre el cáncer.



Debo mencionar especialmente al Gobierno Nacional, al señor Presidente de la República, Iván Duque Márquez, y a su señora esposa, María Juliana Ruiz Sandoval, por todo el apoyo que han aportado para consolidar este proyecto, que considero de gran importancia para nuestro país.



La declaración del Centro para el Tratamiento e Investigación sobre Cáncer (CTIC) como Proyecto de Interés Nacional Estratégico (Pines) y como Zona Franca Permanente Especial de Servicios en Salud (ZFPS) ha sido esencial para su materialización y lo será para su sostenimiento futuro.



También debo agradecer a la Alcaldía de Bogotá, en cabeza de la doctora Claudia López y a través de sus secretarios distritales, por el enorme apoyo recibido para concretar una habilitación estricta, garantizando así contar con los mejores servicios disponibles. Asimismo, y de manera muy especial, quiero agradecer también a la comunidad médica y científica aquí presente y a todos los amigos que se han unido a este sueño.



Luis Carlos Sarmiento Angulo en la inauguración del CTIC Foto: Néstor Gómez

Quiero destacar que este es un proyecto sin ánimo de lucro. Los recursos necesarios se aportaron inicialmente a través de donaciones de nuestra Fundación de Familia, que constituí desde 1993 con mi esposa y con mis hijos.



También aportamos recursos de las empresas de nuestro grupo, con el ánimo de inspirar a muchos filántropos colombianos y extranjeros a colaborar con el desarrollo de la salud en Colombia y con la investigación contra el cáncer a nivel mundial.



Asimismo, los rendimientos económicos de los servicios que se presten serán destinados a mantener el proyecto con los mejores y más avanzados equipos que se vayan produciendo para el tratamiento e investigación sobre el cáncer y para pagar los costos de las investigaciones que se adelanten en desarrollo de su objeto social.



Lo que significa esta obra

A lo largo de muchos años de trabajo, hemos logrado desarrollar un gran número de proyectos empresariales, gracias al trabajo dedicado, cuidadoso y bien planificado. Nuestros objetivos siempre han estado alineados con el bienestar de Colombia. Para lograr esos propósitos hemos dado especial importancia a la educación y la salud, donde hemos depositado esfuerzos y propósitos tanto a nivel personal, como a través de nuestras empresas.

La salud ha ocupado un lugar preponderante en nuestras acciones sociales a lo largo del tiempo. Reconstruimos el Hospital de Belalcázar luego de una catastrófica avalancha en Páez, departamento del Cauca. Hemos contribuido al mejoramiento de la operación del Hospital Simón Bolívar, la Fundación Cardioinfantil y el Hospital San Ignacio en Bogotá, entre muchos otros. Sin embargo, nada se compara con la importancia del CTIC para el país.

Este centro nos convertirá así en uno de los países del mundo mejor calificados en la capacidad de enfrentar esta enfermedad en sus diversas manifestaciones, a partir del uso de tecnología de punta, el mejor talento humano y la investigación especializada.



En este aspecto quiero resaltar que esta iniciativa está abierta a la totalidad de modalidades de afiliación y seguros de salud, apalancado en el sistema de salud colombiano, cuyas altas coberturas y bajos costos son hoy reconocidos a nivel mundial. También está abierto a pacientes extranjeros; esperamos consolidarnos como un referente en toda la región.

Legado que salva vidas



La pandemia del covid-19 nos ha llevado a un punto de inflexión como país. El dolor y el sufrimiento humano que trajo esta crisis de salud nos llevó a una reflexión profunda como sociedad. Colombia ha sido reconocida por la firma Bloomberg como el país que mejor manejó la pandemia en Latinoamérica.



Con el liderazgo del presidente Duque y su ministro de Salud, Fernando Ruiz, se priorizó y materializó una ampliación de la capacidad hospitalaria y la vacunación masiva, que nos permitieron responder a la crisis. Todo ello ha sido reconocido internacionalmente.



De las heridas en batalla quedan cicatrices, pero también lecciones. Una de ellas es que, como Nación, hemos entendido que Colombia está en un momento de transición, en donde las muertes violentas, que a lo largo de nuestra historia han sido importantes causales de defunción, se empiezan a reducir en forma notoria.



Se hace fundamental entonces concentrar esfuerzos en ampliar la atención en salud, no solo para disminuir en una forma más significativa la tasa de mortalidad colombiana, sino para mejorar la calidad de vida y los índices de desarrollo humano de nuestra sociedad.

El cáncer es la enfermedad que en Colombia cada vez afecta a más personas. Hoy es la segunda causa de muerte –con más de 100.000 nuevos casos cada año y cerca de 350.000 ciudadanos en diferentes etapas de diagnóstico, tratamiento y/o rehabilitación– y que, a pesar de los grandes avances tecnológicos enfocados a su tratamiento, representa índices de mortalidad supremamente altos, si bien se reducen significativamente con diagnóstico oportuno.



Diferentes estudios indican que las cifras en Colombia se incrementarán dentro de diez años, porque somos una población que envejece y el avance de esta enfermedad es acelerado. En el caso de mi familia, donde somos nueve hermanos, cinco han tenido cáncer en diferentes etapas de sus vidas.

Un diseño moderno, con la concepción de construcción inteligente, en la que los espacios colectivos y sociales armonizan amablemente con los hospitalarios. Foto: Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO.

El cáncer ha venido cambiando. Hace años era casi una sentencia de muerte, pero hoy existen tratamientos que en muchos casos logran curarlo, o por lo menos permiten transformarlo en una enfermedad crónica con mayor tasa de curación y mejor expectativa de vida.



Es justo reconocer que en Colombia hay logros y avances importantes en esta materia y que contamos con excelentes médicos, con dos leyes especiales promulgadas por el Congreso de la República, un Plan Nacional Contra el Cáncer y muchas instituciones públicas y privadas como el Instituto Nacional de Cancerología, que llevan décadas trabajando sin descanso en pro de la salud de los colombianos. No obstante, es necesario señalar que aún no se ha logrado el acceso integral y oportuno para todos los que afrontan esta enfermedad.



Decidimos ponerle corazón al avance científico, darles a los pacientes y a sus familias un espacio amplio, cómodo y moderno para maximizar su dignidad humana en circunstancias tan difíciles como estas; para ello hemos hecho una inversión inicial de 1 billón y 400.000 millones de pesos, en un área de construcción de 100.000 metros cuadrados, 146 habitaciones hospitalarias, 30 camas de cuidado intensivo, 8 búnkeres para radioterapia, 56 sillas de quimioterapia y 9 quirófanos, todo con la más alta tecnología disponible.



Queda pendiente, para el futuro cuando las circunstancias lo permitan, la construcción de la segunda etapa que con una inversión mucho menor –ya que en la primera etapa se instalaron todos los servicios de radiología, laboratorios, quirófanos y servicios generales para todo el hospital– se ampliará la capacidad de la institución para completar 352 habitaciones.



Una apuesta por la investigación

La medicina colombiana es una de las más avanzadas de América Latina, nuestros científicos están a la vanguardia en el estudio de muchas enfermedades y su tratamiento y diagnóstico. En el mundo se invierten cada año más de 10 billones de dólares en investigación e innovación para el tratamiento del cáncer. Sin embargo, un informe de la Sociedad Americana contra el Cáncer muestra que solo el 2,7 por ciento de esa inversión se concentra en las prioridades de los países en desarrollo. En nuestro país es evidente que la capacidad instalada para la investigación sobre cáncer tiene retos importantes, a la vez que enfrenta desafíos muy particulares como la alta incidencia del cáncer de estómago o la prevalencia del cáncer de cuello uterino.



Por ello hemos diseñado y construido un edificio paralelo al hospital, cuya finalidad será únicamente la investigación sobre todos los tipos de cáncer, porque aspiramos a que nuestro país ingrese con merecimientos propios a ese honroso grupo que lidera y perfecciona las investigaciones médicas en el mundo. Es un centro de investigación de 10.000 metros cuadrados, que tiene laboratorios dotados con los equipos más avanzados y especial énfasis en la investigación de los tipos de cáncer más frecuentes en Colombia, como es el caso del cáncer de estómago, como imán de talentos fugados en diferentes especialidades.

Líder en tecnología



Con gran satisfacción le entregamos hoy a Colombia un hospital digital, cuya construcción ha sido desarrollada por Construcciones Planificadas, la compañía constructora de edificaciones de nuestro Grupo Empresarial, con el diseño del arquitecto Rafael de la Hoz, destacado en España, cuya firma ha gestado más de 500 proyectos en 20 países y uno de los más reputados en construcción hospitalaria en el mundo.



Lo realizamos en los últimos 4 años y medio, sin el uso de planos físicos, porque todo fue proyectado en 3D (tres dimensiones) y su construcción se adelantó con tabletas en manos de residentes y maestros de obra.

Para lograr estos objetivos investigamos en el mundo los mejores conceptos de avanzada para tratar esta enfermedad y encontramos que la integralidad en la atención es el elemento fundamental. El cáncer debe ser abordado desde un enfoque multidisciplinario, donde mantener el equilibrio humano, mental y familiar es tan importante como eliminar el tumor. Debe tratarse en espacios donde los médicos y otros profesionales integren la práctica médica con la investigación y la docencia. Es allí donde el paciente debe recibir la atención de equipos multidisciplinarios que se concentren en su caso particular.



Este edificio, que se inaugura hoy, ya ha ganado dos premios internacionales: el Future Health Built Environmental Project, de The Design & Health International Academy Awards, y el Salutogenic Design del International Academy Awards. Un reconocimiento al esfuerzo de cambiar la historia y proyectar a Colombia como un gran país.

La resiliencia que se construyó durante la pandemia



El CTIC ha ocupado un lugar especial tanto en mi mente como en mi corazón. Dentro de muchas urbanizaciones que hemos construido, hace 30 años desarrollamos el proyecto de vivienda Villas de Aranjuez, entre las calles 165 y 170 y las carreras 12 y 15, al norte de Bogotá. Reservé desde entonces un lote muy especial de 30 mil metros cuadrados para un desarrollo futuro, que sería una apuesta filantrópica de toda la familia Sarmiento Gutiérrez, un legado para Colombia. El acceso al transporte público y a vehículos particulares ya era desde entonces una prioridad.

Facebook Twitter Linkedin

Luis Carlos Sarmiento Angulo en el acto inaugural del CTIC, Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Con esa ubicación estratégica en la capital colombiana, en la concepción del CTIC nos preocupamos por hacer un diseño que por su propia belleza y funcionalidad fuera además un aporte para la ciudad, un ícono que desde la infraestructura reflejara los mejores servicios.



Direccionado a los cerros orientales como marco natural de Bogotá, su fachada se asemeja a una mano tendida, alejándose de las formas cuadradas, duras, lineales y frías de los centros hospitalarios convencionales. Con disposición de jardines interiores de especies autóctonas, la luz natural en todos los espacios y el contacto con la belleza de la naturaleza y la vida se complementa con senderos, vistas naturales desde el interior y exterior, zonas blandas verdes y árboles no muy altos, un paisaje fundamental para el ánimo, el entusiasmo y los deseos de vivir.



La arquitectura encaminada a la recuperación, demostrando que la salud se puede procurar en un lugar hermoso, rodeado de jardines y donde la compenetración del modelo médico se integra con la amabilidad de los ambientes.



Para el desarrollo de esta idea contamos con la asesoría de muy prestigiosos expertos: la reconocida firma internacional de arquitectura Perkins+Will, en temas técnicos, el Hospital MD Anderson (EE. UU.) y el consultor colombiano Gressa, la asesoría legal de las firmas Posse-Herrera-Ruiz y Holland & Knight, así como de diferentes proveedores de tecnología.

Un aspecto de primordial importancia para el CTIC es el equipo humano con el que funcionará. La infraestructura acogedora de este hospital está centrada en principios de igualdad y equidad, respeto y humanidad, para construir una experiencia positiva en el paciente y mejorar su esperanza de vida, enfrentando el sufrimiento propio de la enfermedad con cooperación en familia.

El legado de una familia. Solidaridad y amor que permanecen



Este hospital es la respuesta que mi familia y yo personalmente hemos querido ofrecer a nuestro país, para contribuir a la solución de tan terrible enfermedad. Aquí se aplicarán los mejores conocimientos de la medicina y los más sofisticados equipos de diagnóstico y de tratamiento para luchar contra el cáncer. Lo hemos planeado para que se convierta en un templo del saber, con el objeto de que los cuidados que se apliquen estén a la altura de los mejores del mundo y los servicios sean iguales para todos los pacientes.



Aspiramos a que este Centro sea siempre la demostración de que con esfuerzo los sueños de tener un mundo mejor pueden materializarse con el trabajo y el compromiso de miles de personas, que se han embarcado en un proyecto para salvar la vida de muchos seres humanos, que puedan ser atendidos en las mejores condiciones posibles.

Constituye un compromiso con las generaciones futuras, enmarcado en una ética que gira alrededor, no solo del rigor frente a los resultados, sino también en la experiencia de todos los seres humanos que padecen esta enfermedad, pues son los protagonistas y el objetivo último de quienes trabajamos para generar bienestar.



Por esto, esperamos que este lugar constituya una piedra angular para luchar contra una de las peores enfermedades que aquejan a la humanidad y donde los pacientes y sus familias reciban un tratamiento de calidad, de clase mundial, con equipos técnicos y humanos que atiendan en forma integral la enfermedad.

Gracias a mi esposa y a mis hijos por luchar sin descanso para consolidar este sueño, un propósito colectivo que se proyecta en el tiempo como luz de esperanza, para familias de hoy y de mañana, que transiten por el sendero de la dificultad. Gracias a todos los presentes y mi saludo a todos los colombianos.

LUIS CARLOS SARMIENTO ANGULO

