Abecé de Cruz Verde y Sanitas: ¿qué medicamentos no entregarán a usuarios de la EPS?

Los usuarios de la EPS Sanitas viven horas de incertidumbre tras el anuncio de droguerías Cruz Verde de suspender la entrega de medicamentos, insumos y tecnología que no estén en el Plan Básico de Salud (PBS) desde el próximo miércoles 15 de noviembre del 2023.



(En contexto: Cruz Verde suspenderá la entrega de algunos medicamentos a usuarios de EPS Sanitas)

De acuerdo con Cruz Verde, la EPS acumula una deuda de unos 400.000 millones de pesos que no ha sido saldada en más de tres años de negociaciones y de diversas solicitudes para saldar la cartera adeudada.



A propósito, la Superintendencia de Salud dijo que solicita a Sanitas garantizar la continuidad en los servicios.



"En este sentido, se solicita la activación de un plan de contingencia de manera inmediata, que priorice la entrega continua y sin dilación de los medicamentos e insumos médicos requeridos por sus afiliados, donde además difunda ampliamente la información correspondiente a las novedades de entrega de los insumos y medicamentos pendientes", señaló Supersalud.

Este organismo también manifestó que se viene realizando la verificación del flujo de recursos girados por Adres con destino al pago de medicamentos y tecnologías de salud.



Respecto a los reclamos abiertos por los usuarios de EPS Sanitas ante Supersalud sobre la no entrega de medicamentos ordenados, el ente dijo que está vigilante del cumplimiento de los tiempos establecidos para su entrega y su "incumplimiento acarreará las investigaciones administrativas con fines sancionatorios, si a ello hubiera lugar".

¿Qué dijo droguerías Cruz Verde?



En un comunicado, droguerías Cruz Verde señaló que no ha recibido por parte de la EPS un plan de pago y que esta aseguradora ha “desatendido los acuerdos a los que se había comprometido, situación que hace insostenible el suministro desde las perspectivas financiera, legal y técnica”.

Cruz Verde.

Ante esta situación, esa cadena manifestó que ha venido asumiendo la carga financiera faltante, pero al no poder asumir la totalidad de los costos para el pago a laboratorios fabricantes e importadores, “ha generado bloqueos en el abastecimiento de productos por parte de algunos de ellos”.



De esta manera, Cruz Verde aseguró que no cuenta con disponibilidad para la dispensación de algunos productos.

¿Cuáles son los productos de los que no dispone Cruz Verde?



Según la información de Cruz Verde, la cadena de droguerías no tiene disponibilidad de pañales, suplementos nutricionales, medicamentos vitales no disponibles, entre otros insumos no PBS a los afiliados de la EPS Sanitas.



Así las cosas, la droguería informó que se ve imposibilitada para realizar el suministro de medicamentos, insumos y tecnologías no PBS de carácter ambulatorio a los afiliados de Sanitas desde el 15 de noviembre.

¿Qué dijo Cruz Verde a los afiliados de EPS Sanitas?



Para Cruz Verde la decisión generará un impacto social y, desde este martes, pone a disposición de la EPS Sanitas su infraestructura de droguerías y centros de distribución para apoyar en la transición de los productos no PBS, “respecto de los cuales los laboratorios no están realizando el abastecimiento”.

¿Habrá otros usuarios afectados por la decisión de Cruz Verde?



No. Cruz Verde señaló que esta medida tiene alcance únicamente en relación con los afiliados a Sanitas. Así que la dispensación a clínicas y otros clientes seguirá operando de manera normal.

¿Qué respondió EPS Sanitas a Cruz Verde?



En un breve comunicado, Sanitas rechazó la comunicación de Cruz Verde “por la afectación que esto puede generar” a los afiliados de esta EPS.



La entidad promotora de salud consideró la decisión como “unilateral y abrupta” por parte de la droguería, pero señaló que están buscando alternativas y activando planes para que la dispensación de medicamentos no PBS se vea “lo menos afectada posible”.

¿Qué le pidió EPS Sanitas al Gobierno Nacional?



La EPS explicó que el tema de Presupuestos Máximos con el que está relacionada la decisión de Cruz Verde es una de las situaciones que venía alertando al Gobierno Nacional desde hace meses.



La aseguradora señaló que había advertido la importancia de encontrar soluciones a la situación actual sin todavía tener respuestas.

Sanitas

¿Qué medicamentos seguirá suministrando Cruz Verde a afiliados a Sanitas?



Sanitas aclaró que no todos los medicamentos se dejarán de suministrar por parte de Cruz Verde, pues los que hacen parte del Plan de Beneficios en Salud seguirán entregando de manera normal.

¿Cuál es el listado de medicamentos no PBS que deja de entregar Cruz Verde a afiliados de Sanitas?



Muchos de los pacientes con enfermedades de alto riesgo se verían afectados por la suspensión por parte de Cruz Verde teniendo en cuenta que enfermedades como el cáncer requieren prescripción de medicamentos o tecnologías no PBS.



Para Clara Rodríguez, directora ejecutiva de la ASINFAR, los pacientes afectados son quienes sufren enfermedades autoinmunes, raras y en la sangre, pues se quedarían sin alternativas para atender sus dolencias. "Es una situación crítica", advirtió.



Este es el listado de medicamentos que deja de entregar esa compañía a los afiliados de Sanitas.

Siempre que presente alguna dolencia, consulte a su médico. No se automedique.

-Medicamentos vitales no disponibles.



-Pañales para niños y adultos.



-Bolsas de colostomía.



-Suplementos o complementos vitamínicos y nutricionales salvo excepciones expresas en la norma.



-Cremas antisolares o para las manchas en la piel.



-Medicamentos o drogas para la memoria.



-Medicamentos anorexígenos.



-Medias elásticas de soporte: corsés y/o fajas; sillas de ruedas; plantillas y zapatos ortopédicos; vendajes acrílicos; lentes de contacto, lentes para anteojos con materiales diferentes a vidrio o plástico; filtros y/o colores y películas especiales y aquellos otros dispositivos, implantes, o prótesis necesarios para procedimientos no incluidos expresamente en el presente acuerdo.



-Toallas higiénicas.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS Y SALUD