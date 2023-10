Cruz Verde suspenderá la entrega de algunos medicamentos a usuarios de EPS Sanitas

La cadena de droguerías y farmacias Cruz Verde anunció en las últimas horas que desde el próximo 15 de noviembre no podrá seguir realizando el suministro de medicamentos, insumos y tecnologías ambulatorias que no están en el Plan Básico de Salud (PBS) a los afiliados de la EPS Sanitas.



La medida, según Cruz Verde, se da porque esa EPS "ha venido acumulando mensualmente una cartera por concepto de medicamentos e insumos No PBS del orden de los 400 mil millones de pesos".



"Al no poder asumir la totalidad de los costos para el pago a laboratorios fabricantes e importadores, se han generado bloqueos en el abastecimiento de productos por parte de algunos de ellos", añadió en un comunicado.



La cadena de droguerías también informó que las negociaciones con la EPS llevan más de tres años para el pago de la cartera pero no ha sido posible su saneamiento. La medida, señaló, fue comunicada a Sanitas y que también puso a disposición de esa entidad "su infraestructura de droguerías y centro de distribución para apoyar en la

transición de los productos No PBS, respecto de los cuales los laboratorios actualmente no están realizando el abastecimiento".

Junto con Sura y Compensar, Sanitas es una de las EPS que ha venido advirtiendo desde hace meses una grave crisis financiera. Foto: iStock / EPS Sura / Compensar / EPS Sanitas

De acuerdo con Cruz Verde, al no poder asumir la totalidad de los costos para el pago a laboratorios fabricantes e importadores, se han generado bloqueos en el abastecimiento de productos por parte de algunos proveedores. Como consecuencia, en la actualidad Cruz Verde no cuenta con disponibilidad para la dispensación de algunos productos.

"Cruz Verde entiende el impacto social de esta difícil decisión, la cual ha sido tomada después de un riguroso y responsable análisis y por ello, tal como le ha comunicado a dicha entidad, a partir de hoy, pone a disposición de la EPS Sanitas su infraestructura de droguerías y centro de distribución para apoyar en la transición de los productos No PBS, respecto de los cuales los laboratorios actualmente no están realizando el abastecimiento", señaló la droguería.

¿Qué son los medicamentos e insumos No PBS que no se entregarán a afiliados de Sanitas?

De acuerdo con el comunicado emitido por Cruz Verde, esta medida tiene alcance únicamente en relación con Sanitas EPS y solo respecto a lo No PBS, y se tomó con el objetivo de que la dispensación a clínicas y a otras entidades clientes de Cruz Verde pueda continuar operando con normalidad.

En ese sentido, cabe aclarar que los medicamentos e insumos No PBS son aquellos que no están incluidos dentro del plan que el Gobierno define como esenciales para la obtención del derecho a la salud de los colombianos.

El PBS se actualiza de manera constante, pero esencialmente los medicamentos que no están dentro de él son tecnologías cuya finalidad no sea la promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación o paliación de la enfermedad.

Sin embargo, los médicos o profesionales de la salud tienen la posibilidad de ordenar tecnologías que no están dentro del PBS cuando lo consideran necesario a través de una herramienta denominada Mipres.

Esto, sobre todo, afecta a pacientes de enfermedades de alto costo a quienes en muchos casos se les ordenan medicamentos vitales no disponibles u otras tecnologías para tratar enfermedades como el cáncer.

También afecta a pacientes mayores, a quienes, por ejemplo, un médico le puede ordenar productos que no están en el PBS como pañales para adultos.

Según cruz Verde, EPS Sanitas ha venido acumulando mensualmente una cartera por concepto de medicamentos e insumos No PBS del orden de los 400 mil millones de pesos. Foto: Cruz Verde

Es decir, entre otros, algunos de los medicamentos e insumos que no hacen parte del PBS y que ya no entregará Cruz Verde a usuarios de Sanitas son:

Medicamentos vitales no disponibles. Pañales para niños y adultos. Bolsas de colostomía. Suplementos o complementos vitamínicos y nutricionales salvo excepciones expresas en la norma. Cremas antisolares o para las manchas en la piel. Medicamentos o drogas para la memoria. Medicamentos anorexígenos. Medias elásticas de soporte: corsés y/o fajas; sillas de ruedas; plantillas y zapatos ortopédicos; vendajes acrílicos; lentes de contacto, lentes para anteojos con materiales diferentes a vidrio o plástico; filtros y/o colores y películas especiales y aquellos otros dispositivos, implantes, o prótesis necesarios para procedimientos no incluidos expresamente en el presente acuerdo. Toallas higiénicas.

¿Cuántas personas se afectan con esta medida?

Según pudo conocer EL TIEMPO, al menos 33 mil usuarios mensuales de la EPS Sanitas se verían afectados con esta medida. Estos, en su mayoría, son del grupo poblacional de enfermedades de alto costo.

Es decir, enfermedades como: enfermedad renal crónica; cáncer de cérvix; cáncer de mama; cáncer de estómago; cáncer de colon y recto; cáncer de próstata; leucemia; entre otras patologías que en su mayoría requieren prescripción de medicamentos o tecnologías No PBS.

Los pacientes de enfermedades de alto costo como cáncer están entre los más afectados por esta medida. Foto: iStock

EL TIEMPO se comunicó con la EPS Sanitas, pero al cierre de esta edición aún no había pronunciamiento.

