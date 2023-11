Cruz Verde - Sanitas: Minsalud pide hacer giro directo e intervención de la Contraloría

Desde la semana pasada, Cruz Verde ya no es el encargado de entregar los medicamentos que no hacen parte del Plan Básico de Salud (PBS) a afiliados de la EPS Sanitas. Ante eso, la EPS informó que ahora sería Audifarma quien cumplirá esa labor.



En ese sentido, el ministro Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, insistió hoy en rueda de prensa que a las EPS se les ha pagado lo que les corresponde y que no es correcto afirmar que se les deba pagar más, por lo que pidió a la Contraloría realizar una auditoría de los pagos adeudados por la EPS y “levantar el velo corporativo” de la misma.



En una rueda de prensa realizada hoy, donde estuvo el Superintendente de Salud, Ulahí Beltrán, y el director de la Adres, Félix León Martínez, el ministro pidió tomar un grupo de medidas ante la crisis financiera que ha venido manifestando Sanitas en sus estados financieros y que el ministro calificó de “mentiras”.

En ese sentido, el ministro pidió a la Contraloría, y específicamente al contralor general, Carlos Mario Zuluaga, realizar una auditoría de los pagos adeudados y realizar una auditoría forense del flujo de los recursos. Además, pidió a la Superintendencia de Salud entregar la certificación para que la Adres pueda girar directamente a las IPS y prestadores de salud que prestan servicios a Sanitas.

“¿Qué queremos dejar en claro? Hay suficiencia de la UPC, hemos venido pagando adecuadamente y queremos pedirle a la Contraloría que use el artículo 65 de la Ley 2591 de 2022 que levante el velo corporativo para realizar una auditoría del pago de los recursos adeudados de las EPS a los proveedores, hacer una auditoria forense al flujo de los recursos adeudados. Queremos solicitar a la Superintendencia la autorización para realizar giro directo en este caso. Consideramos pertinente que si cualquiera de las EPS no cumple con lo estipulado una certificación nos puede permitir pagar de manera correcta”, señaló Jaramillo.

De acuerdo con el ministro, tras varias reuniones con Acemi, gremio de las EPS del régimen subsidiado, y otros representantes del sector salud, no “pudieron mostrarle” al Gobierno que efectivamente se deba pagar más o que no les alcance el dinero a las EPS para funcionar.

“No nos han podido mostrar las EPS que no les alcanza el dinero. No hay evidencia sobre la insuficiencia. Las frecuencias de uso han vuelto a lo que estaban en 2020. Las inclusiones que se hicieron en 2022 fueron eficientes. Las EPS gestionan de manera eficiente la UPC”, señaló el ministro hoy en rueda de prensa.

En ese sentido, y entrando directamente al pleito que Sanitas mantiene con el gestor farmacéutico Cruz Verde, Jaramillo aseguró que Sanitas está entre las EPS que maneja una mejor Unidad de Pago por Capitación (UPC) que es la prima que recibe cada prestador por cada uno de sus afiliados y que varía dependiendo distintos factores.

Además, señaló Jaramillo, que Sanitas es también es una de las EPS que más gasta en Presupuestos Máximos; que son los fondos que se utilizan para pagar lo que no está dentro del PBS, y que es de donde surge la deuda con Cruz Verde.

Según las cifras reveladas hoy por el ministerio de Salud, son 305 mil millones de pesos los que le adeuda Sanitas a Cruz Verde por concepto de Presupuestos Máximos, es decir lo No PBS. Foto: iStock

“No es cierto que no tengan una buena UPC. Y desde 2019 a 2023 han manejado 31 billones de pesos. Han ido aumentando. Solamente Sanitas terminará este año manejando más de 10 billones de pesos”, resaltó Jaramillo.

El funcionario enfatizó que, sin embargo, hoy por hoy Sanitas maneja deudas de 899 mil millones de pesos con la Asociación de Clínicas y Hospitales (donde están afiliadas poco más de 27 % de las clínicas privadas del país) y a su gestor farmacéutico Cruz Verde le debe 305 mil millones de pesos. Además de que no cumplen con las cifras necesarias de patrimonio y reservas.

Por su parte, el superintendente de Salud, Ulahí Beltrán, aseguró que esperan levantar el velo corporativo de la compañía con el objetivo de conocer quienes son los verdaderos controlantes de la misma y determinar cómo tomar medidas para evitar que nadie asuma responsabilidades por esas deudas.

“Queremos levantar el velo corporativo para identificar a los verdaderos dueños de las EPS y determinar si existe responsabilidad en la cesación de pagos”, aseguró Beltrán.

Finalmente, el director de la Adres, Félix León Martínez, enfatizó en que hoy solo se le adeuda a Sanitas un total de 6 millones de pesos y que “nunca antes se había pagado tan a tiempo como ahora” en el sector salud.

“Adres no acepta que esta EPS diga que se le debe 780 mil millones de pesos. Ellos se refieren a unas deudas que les han glosado en el Fosyga, en el Gobierno anterior. Las cuentas han sido rechazadas y ellos insisten en mantener en el balance un activo que es totalmente irregular. Con eso mantienen el cuento de que el Gobierno les debe una plata que no les debe”, finalizó Martínez.

