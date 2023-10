‘Los pacientes están en riesgo’: Las reacciones de expertos a decisión de Cruz Verde

Este lunes, la cadena de droguerías y farmacias Cruz Verde anunció en las últimas horas que desde el próximo 15 de noviembre no podrá seguir realizando el suministro de medicamentos, insumos y tecnologías que no están en el Plan Básico de Salud (PBS) a los afiliados de la EPS Sanitas.



La medida, según Cruz Verde, se da porque esa EPS "ha venido acumulando mensualmente una cartera por concepto de medicamentos e insumos No PBS del orden de los 400 mil millones de pesos".

Según cruz Verde, EPS Sanitas ha venido acumulando mensualmente una cartera por concepto de medicamentos e insumos No PBS del orden de los 400 mil millones de pesos.

"Al no poder asumir la totalidad de los costos para el pago a laboratorios fabricantes e importadores, se han generado bloqueos en el abastecimiento de productos por parte de algunos de ellos", añadió en un comunicado.

Ante ello, son varios los expertos, líderes gremiales y funcionarios que se han pronunciado sobre el tema. Uno de los primeros fue el médico e investigador en temas de salud, Andrés Vecino, quien aseguró en su cuenta de X que la decisión de Cruz Verde es solo “la punta del iceberg de un problema estructural del sistema de salud que el gobierno está siendo negligente en resolver”.

Junto con Sura y Compensar, Sanitas es una de las EPS que ha venido advirtiendo desde hace meses una grave crisis financiera.

De acuerdo con Vecino, el problema recae en que el Gobierno No ha pagado 819.000 millones de deuda en Presupuestos Máximos a las EPS de 2022. Sumando otros rubros, la deuda asciende a 2,6 billones. Además, el Gobierno, según Vecino, “tuvo un retraso serio en los pagos de Presupuestos Máximos de este año y no es claro cuándo se harán los próximos pagos”.

“Hay un riesgo real de que Sanitas no pueda proveer efectivamente medicamentos NO-PBS si no logra pagar y restituir la confianza con los gestores. Mientras tanto, los usuarios de Sanitas que requieren medicamentos No PBS sufrirán las consecuencias”, resaltó el experto.

Lo de Cruz Verde y Sanitas es MUY GRAVE, particularmente porque es solo la punta del iceberg de un problema estructural del sistema de salud que el gobierno está siendo negligente en resolver.



Explico👇https://t.co/kM7CP0rESu — Andrés Vecino MEcon MD PhD (he/él) (@andresvecino) October 31, 2023

Por su parte, el vicepresidente técnico de Acemi, gremio de las EPS del régimen contributivo, destacó que la situación actual del sistema de salud es “grave” debido al no pago de Presupuestos máximos, que es una de las razones de la crisis que llevó a Cruz Verde a no proveer más medicamentos No PBS a Sanitas.

“Presupuestos Máximos financian medicamentos de enfermedades huérfanas, alto costo y manejo crónicos del dolor. Pañales y alimentos terapéuticos a 2,7 millones de colombianos en grave situación de salud. No están siendo pagados a tiempo ni en monto suficiente por la Nación”, aseguró a través de la red social X.

No hay peso que sobre en el sistema de salud. Retraso e insuficiencia en los pagos sobrecargan un sistema que sufre un enorme estrés financiero. Obviar o menospreciar semejantes problemas constituye un error histórico que afecta la salud y vida de todos los colombianos. — Mario Fernando Cruz (@mfcruzv) October 31, 2023

Por su parte, el representante a la Cámara, Andrés Forero, aseguró que el gran responsable de la crisis de Sanitas y Cruz Verde, que hoy afecta a los usuarios, es el Gobierno por no gestionar con tiempo el tema.

“La falta de gestión y el desconocimiento del sistema nos están llevando a la crisis explícita de la que hablaba la exministra Carolina Corcho. Los Presupuestos Máximos son los que permiten atender a pacientes con enfermedades raras y huérfanas, por ejemplo. Y hoy van a estar en una situación dramática. El Gobierno ha pagado tarde y no ha pagado los ajustes de Presupuestos Máximos que ascienden a 819 mil millones de pesos. En este caso las EPS son solamente intermediarias, la deuda hoy es del Estado y hoy vemos que los pacientes colombianos están en riesgo”, señaló Forero.

A fines de septiembre @MinSaludCol reconocía deudas con EPS por ajustes de presupuestos máximos de 2022 cercanas a $819.000 MM



Según el vice Martinez @MinHacienda no contesta a sus solicitudes de recursos.



Este es uno de los factores detrás de la crisis de Cruz Verde y Sanitas. pic.twitter.com/t3Hsoq8pnQ — Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) October 31, 2023

