Cruz Roja Colombiana invita a donar sangre

La Red de Bancos de Sangre de la Cruz Roja Colombiana invita a los colombianos a donar sangre en este periodo, debido a que la demanda de componentes sanguíneos, glóbulos rojos, plasma y plaquetas por parte de las instituciones hospitalarias y las medidas preventivas tomadas frente al coronavirus Covid-19 han disminuido las reservas de sangre.

La actual situación de prevención para evitar la propagación del coronavirus ha llevado a que muchas de las campañas de donación de sangre que diariamente realiza la Cruz Roja Colombiana en empresas, centros comerciales y universidades; se pospongan indefinidamente.



Esto impacta de manera significativa las reservas de unidades disponibles en el Banco de Sangre para satisfacer las necesidades diarias de muchos pacientes.



La Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana, alienada con su misión humanitaria, convoca a la solidaridad de los colombianos mayores de 18 años y menores de 65 años que gocen de buena salud a compartir vida, con el objetivo de mantener el stock adecuado para la prestación del servicio médico en cuanto a disponibilidad de componentes sanguíneos en todo el país.



Para suplir esta demanda, La Red de Bancos de Sangre hace un llamado a las personas a que se acerquen a los puntos de donación fijos y móviles dispuestos en todo el país.



Los seis bancos de sangre de la Cruz Roja en Colombia (Bogotá, Medellín Cartagena, Manizales, Armenia y Cali) y los dos puntos de captación (Villavicencio, Barranquilla) estarán abiertos de 8 a. m. a 5 p. m. Allí se recibirán a todas las personas que deseen hacer su aporte para salvar vidas.



La directora del Banco Nacional de Sangre de la Cruz Roja, Ayda Rodríguez, invita a todos los colombianos a hacer parte de esta iniciativa: “las donaciones de sangre se harán de bajo unos estrictos controles, para ellos se tomaron medidas como: agendamiento de citas para no tener aglomeración en los puntos de donación y traslado de los donantes voluntarios desde su casa hasta el punto de donación y viceversa”.

Los puntos de contacto

La Cruz Roja Colombiana, que ha venido diseñando estrategias para acercarse a los donantes voluntarios, dispuso líneas telefónicas únicas para el agendamiento de citas en los de puntos de donación a nivel nacional:



Bogotá D. C.: 4376334 - 3102172379 Av. Cra. 68 No. 68B – 31

Quindío: 3164781842 Carrera 14 #23N – 60

Valle del Cauca (Cali): 5184240 - 3122452319 Carrera 38 Bis 5 - 91 San Fernando

Valle del Cauca (Buga): 2017082 - 3167437936 Carrera 14 #6-20 Parque Cabal

Antioquia: 3007251302 Carrera 52 #25 - 310

Caldas: 8875140 - 8875142 Avenida Lindsay, Calle 65 No. 23B29

Bolívar: 3106276160 • Calle 30 # 44D – 71

Villavicencio: 3102755012 Carrera 30 No. 39-30

Barranquilla: 3153370364 Calle 65 34-33



