El Cronobacter es una bacteria que se encuentran en las fórmulas infantiles de leche en polvo y los tés herbales. De acuerdo con la literatura científica registrada, una infección por Cronobacter es rara, pero puede ser mortal para los bebés que tienen días o semanas de nacidos. Una infección de este tipo puede causar inflamación en el cerebro, envenenamiento en la sangre o una infección en el intestino.



Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), se llegan a notificar aproximadamente de dos a cuatro casos cada año, pero la entidad aclara que esta cifra posiblemente no refleje la verdadera cantidad de casos debido a que la mayoría de los hospitales y laboratorios no tienen la obligación de notificar las infecciones por Cronobacter a los departamentos de salud en Estados Unidos.



Recientemente, el Washington Post publicó la historia de Jeanine Kunkel, una bebé que nació en 2008 y a los pocos días contrajo la infección por Cronobacter. Esta situación, le provocó un caso grave de meningitis que derivó en un daño cerebral irreparable. La familia de Jeanine demandó al fabricante de la fórmula argumentando que la empresa era responsable de su enfermedad, pero un jurado declaró que el laboratorio no era culpable.



La situación de Jeanine es rara, pero no es un hecho aislado. Los reguladores federales en Estados Unidos y los expertos en seguridad alimentaria han estado indagando durante mucho tiempo sobre la capacidad que tiene la leche de fórmula en polvo para albergar cronobacter, una bacteria que si bien es inofensiva para la mayoría puede ser debilitante o mortal para los recién nacidos y otras personas con sistemas inmunológicos débiles.



La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha sido enfática en que se requiere que los fabricantes de fórmulas inspeccionen la presencia de cronobacter en el producto y ha instado a las unidades de cuidados intensivos neonatales a evitar la fórmula en polvo. Sin embargo, la información sobre el riesgo de contraer este tipo de patologías no suele llega a tiempo a los padres de bebés recién nacidos y en muchas ocasiones les es recomendada la leche de fórmula en polvo.



Por este motivo, los expertos consideran recomendable reconocer algunos síntomas que están asociados a la infección por Cronobacter en recién nacidos. Los cuadros suelen manifestarse con fiebre, llanto e irritabilidad, mala alimentación, dolor de estómago o vómitos, sangre en las evacuaciones intestinales o abdomen inflamado,

convulsiones, ictericia (ojos o piel amarillos) o sonidos roncos al respirar.



Si se trata de un caso sospechoso, el médico del niño examinará una muestra de sangre para detectar si hay infección. El examen mostrará si las bacterias son Cronobacter. Se pueden usar otros exámenes para ver si el bebé tiene una infección en el cerebro y el niño deberá recibir tratamiento en el hospital con antibióticos por vía intravenosa.

Modos de prevención

Lávese las manos frecuentemente. Lávese las manos antes de preparar un biberón con fórmula. Lávese las manos después de toser o estornudar, después de usar el baño o cambiarle el pañal a un bebé. Use siempre agua y jabón. El lavado debe durar al menos 20 segundos. Puede usar un desinfectante para manos que contenga alcohol, si no hay agua y jabón disponibles.



Amamante al bebé, de ser posible. Esto evitará infecciones provenientes de fórmulas en polvo. La leche materna es el único alimento que el bebé necesita durante el primer año de vida.



Conserve la fórmula de manera segura. La mayoría de las fórmulas en polvo son seguras. Usted puede tomar algunas medidas adicionales para proteger al bebé de las bacterias. Por ejemplo, no deje que la tapa del recipiente ni la cuchara toquen nada que no esté limpio. Cierre el recipiente tan pronto como sea posible después de usarlo. Use toda la fórmula o guárdela en el refrigerador durante un máximo de 24 horas. Arroje a la basura toda la fórmula que su bebé no toma. No la guarde para usarla luego.



Lave los biberones con agua caliente y jabón. Utilice al lavavajillas si es posible. Ajuste la temperatura del agua y el ciclo de secado en caliente. Si no tiene lavavajillas, use agua caliente con jabón para limpiar los biberones. Luego esterilícelos en un esterilizador de biberones o en agua hirviendo.

